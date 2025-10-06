Tecno

OpenAI dará control a los creadores y compartirá ingresos por el uso de sus personajes en Sora

Según Sam Altman, uno de los principales objetivos es poner en manos de los creadores la capacidad de decidir si desean que su material esté disponible

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Altman reconoció que el marco
Altman reconoció que el marco de reparto de ingresos “requerirá cierta prueba y error para perfeccionarse”. (Composición Infobae: OpenAI / REUTERS/Amir Cohen)

OpenAI anunció que ofrecerá a los titulares de derechos de contenido mayor control sobre el uso de sus personajes en Sora, su plataforma de generación de videos impulsada por inteligencia artificial, y compartirá con ellos los ingresos que se generen. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la inteligencia artificial, al tiempo que promueve una relación más equilibrada entre innovación tecnológica y compensación para los creadores de contenido.

Control de derechos de autor en Sora permitirá a creadores decidir sobre sus personajes

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, comunicó a través de su blog que próximamente los titulares de derechos podrán gestionar de manera detallada cómo y cuándo se utilizan sus personajes dentro de Sora. Esta nueva función ofrecerá la opción de restringir por completo el uso de determinados personajes, mecanismo dirigido especialmente a estudios de cine y televisión preocupados por la integridad y el uso de sus obras en herramientas de inteligencia artificial.

Según Altman, uno de los principales objetivos es poner en manos de los creadores la capacidad de decidir si desean que su material esté disponible para ser recreado por la comunidad usuaria de Sora. De acuerdo con Reuters, al menos un importante estudio, Disney, ya habría decidido bloquear el acceso a su biblioteca en esta plataforma, una medida que ilustra el nivel de escrutinio que atraviesa el sector en torno a la propiedad intelectual en la era de la IA.

Sora de OpenAI crea videos
Sora de OpenAI crea videos hiperrealistas. (Foto: OpenAI)

Reparto de ingresos y estrategia de monetización para creadores

Con la introducción de controles más estrictos sobre el uso de personajes con derechos de autor, OpenAI planea también implementar un esquema de reparto de ingresos. Aquellos que permitan la utilización de sus personajes en videos generados por IA recibirán una parte correspondiente de los beneficios, tal como detalló Sam Altman.

Altman reconoció que el marco de reparto de ingresos “requerirá cierta prueba y error para perfeccionarse”, pero afirmó que la puesta en práctica comenzará a la brevedad, incluso antes de que se extienda a toda la gama de productos de la compañía. La idea subyacente es fomentar la participación de los creadores, a la vez que se atienden las preocupaciones sobre el uso no autorizado de material protegido, proporcionando una compensación justa para quienes opten por contribuir en el ecosistema Sora.

Sora y el auge de los videos generados por IA en el entorno digital

Sora, lanzada inicialmente como una aplicación independiente en Estados Unidos y Canadá, permite a los usuarios generar y compartir videos mediante inteligencia artificial con una duración máxima de 10 segundos. Esta herramienta ganó relevancia rápidamente, ya que hace posible la creación de contenido basado en materiales que pueden estar sujetos a derechos de autor y su difusión en formatos similares a los de las redes sociales tradicionales.

OpenAI anunció que ofrecerá a
OpenAI anunció que ofrecerá a los titulares de derechos de contenido mayor control sobre el uso de sus personajes en Sora. REUTERS/Dado Ruvic

El surgimiento vertiginoso de Sora responde tanto a la demanda de nuevas formas de expresión creativa como al deseo de las empresas tecnológicas por liderar el sector de los videos generados por inteligencia artificial. Altman reveló que los usuarios están creando más contenido en video del anticipado, y en muchos casos este contenido está dirigido a públicos de nicho, lo que refuerza la necesidad de poner en marcha un modelo de monetización efectivo.

OpenAI, con el respaldo de Microsoft, avanza con el desarrollo de Sora en el contexto de una competencia cada vez más fuerte, en la que ya participan otras grandes empresas tecnológicas. Meta presentó recientemente Vibes, una plataforma rival que también habilita la creación y el intercambio de videos breves generados por IA, mientras que Google (bajo Alphabet) avanza con soluciones similares en el campo multimodal.

Propiedad intelectual y tensiones frente al contenido de IA

El debate sobre la propiedad intelectual gana fuerza a medida que las plataformas de inteligencia artificial expanden sus capacidades creativas y comerciales. El equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos de los creadores se convierte en un punto central de la discusión, especialmente entre los estudios de producción audiovisual.

Sam Altman comunicó a través
Sam Altman comunicó a través de su blog que próximamente los titulares de derechos podrán gestionar de manera detallada cómo y cuándo se utilizan sus personajes dentro de Sora. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

Algunas empresas, como Disney, han optado por una postura cautelosa, restringiendo el uso de sus personajes dentro de Sora ante el posible impacto en la gestión de sus activos creativos y su modelo de negocio. A medida que Sora y herramientas similares se consolidan y son adoptadas por nuevos públicos, la implementación de controles avanzados y modelos de reparto de ingresos se perfila como una pieza clave en el proceso de integración de la inteligencia artificial con el mundo de la propiedad intelectual.

En este escenario, OpenAI busca sentar precedentes en materia de protección y compensación de los derechos de autor, contribuyendo a definir la relación futura entre las grandes tecnológicas y los creadores de contenido en el ecosistema digital.

Temas Relacionados

OpenAISoraInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lenguas indígenas vivas, Motorola integra cinco variantes ancestrales a dispositivos Android

La iniciativa, basada en talleres locales y desarrollo participativo, facilita la comunicación digital e incentiva la inclusión de lenguas indígenas a través de herramientas gratuitas y colaborativas disponibles en Google Play Store

Lenguas indígenas vivas, Motorola integra

La sobriedad conquista Silicon Valley: Generación Z prioriza la productividad sobre el alcohol

Marty Kausas, fundador de una startup y de 28 años, contó en LinkedIn que trabajó varias semanas seguidas unas 92 horas

La sobriedad conquista Silicon Valley:

La otra cara de la Copa Mundial FIFA 2026: cibercriminales robando y más de 4.000 dominios sospechosos

Los registros masivos de dominios, la automatización con bots y el uso de lenguajes regionales forman una red que busca robar datos financieros y estafar a aficionados, multiplicando los riesgos para la FIFA y los fanáticos del fútbol

La otra cara de la

Cómo conectarse a una red WiFi sin saber la contraseña: las formas más fáciles y rápidas

Las últimas versiones de los sistemas operativos Android y iOS ofrecen herramientas nativas para consultar y compartir la clave de la red de internet, y así garantizar mayor protección y simplicidad en el proceso

Cómo conectarse a una red

Bill Gates reveló la clave para salvar el planeta del cambio climático

El cofundador de Microsoft compartió en su blog que influir en la toma de decisiones políticas y enviar señales claras al mercado constituyen los mecanismos más efectivos para impulsar soluciones estructurales ante la crisis ambiental

Bill Gates reveló la clave
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia del joven que

La historia del joven que tenía síntomas de gripe y perdió las piernas tras una infección inesperada

Cocaína en tubos de plástico: el particular método de venta de una banda dedicada al narcomenudeo en Moreno

Declaró como testigo un empresario de la aviación vinculado a los vuelos de José Luis Espert y “Fred” Machado

Casación confirmó que el juicio por la tragedia del ARA San Juan se realizará en Santa Cruz

Receta de galletas de chía y vainilla, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
¿Qué hará la Unión Europea

¿Qué hará la Unión Europea con los miles de millones de dólares rusos que están congelados?

Noboa renovó el estado de excepción en cinco zonas de Ecuador por la actividad del crimen organizado

Negociaciones en Egipto por Gaza: Trump presiona para un acuerdo inmediato y dijo que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes”

Ucrania atacó una planta de municiones rusa y una terminal petrolera en Crimea con drones de largo alcance

El legado de Orson Welles: creatividad, exilio y la lucha por la libertad artística en el siglo XX

TELESHOW
Wanda Nara, sobre Maxi López

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

Victoria Puig, la locutora que Fede Bal conoció en una app: “No me jode que salga con otras chicas porque yo salgo con otros”

El quiebre en la relación entre la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz