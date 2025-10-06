Tecno

Nintendo Switch 2 llega a la Argentina: fecha, precio y juegos disponibles

La nueva consola híbrida incluye el juego Mario Kart World, opciones de compra en tiendas oficiales y compatibilidad ampliada con títulos de la generación previa

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Nintendo confirma la preventa de
Switch 2 por ARS $1.499.999 e incluye títulos destacados y compatibilidad con juegos originales, impulsando su ecosistema digital en Latinoamérica a partir de octubre

La llegada de la Nintendo Switch 2 al mercado argentino ya tiene fecha confirmada. A partir del 10 de octubre de 2025, la nueva consola de Nintendo estará disponible en el país en un paquete que incluye el equipo junto al juego Mario Kart™ World.

Cuál será el valor de la Nintendo Swicht 2 en Argentina

El dispositivo podrá adquirirse en plataformas oficiales como Mercado Libre Tienda Oficial, así como en cadenas de retail como Frávega y Oncity. El precio sugerido del combo asciende a ARS $1.499.999, según el anuncio formal comunicado por la empresa.

Con su lanzamiento, la Nintendo Switch 2 introduce una propuesta renovada dentro del ecosistema de consolas híbridas. Los usuarios tendrán acceso, de entrada, a un catálogo diverso de títulos en formato digital a través de Nintendo eShop Argentina.

Nintendo confirma la preventa de
Nintendo confirma la preventa de Switch 2 por ARS $1.499.999 e incluye títulos destacados y compatibilidad con juegos originales, impulsando su ecosistema digital en Latinoamérica a partir de octubre - REUTERS/Tomas Cuesta

Nuevos títulos y retrocompatibilidad de la Nintendo Switch 2

Entre los juegos destacados se encuentran Mario Kart World, el nuevo Donkey Kong Bananza, Super Mario Party - Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, Drag & Drive, y el reciente EA SPORTS FC 26. Nintendo señaló que nuevos lanzamientos se sumarán en breve, mostrando una política de expansión continua de su biblioteca digital en la región.

Durante los próximos meses, la eShop argentina sumará títulos esperados como Leyendas Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (16 de octubre), Kirby Air Riders (20 de noviembre) y Metroid Prime 4 Beyond – Nintendo Switch 2 Edition (4 de diciembre).

Todos estarán disponibles en formato digital. Además, la compañía ha indicado que algunos títulos originales de Nintendo Switch ofrecerán compatibilidad con Switch 2 gracias a actualizaciones gratuitas, facilitando la migración y continuidad de la experiencia de juego para quienes cuentan con la generación anterior.

En octubre también estará disponible un pack alternativo que incluye la Nintendo Switch Modelo OLED, el juego Super Mario Bros.™ Wonder y una suscripción individual de tres meses a Nintendo Switch Online. Este paquete tendrá un precio sugerido de ARS $999.999 y estará igualmente orientado a distribuidores oficiales que operan en Argentina.

Nintendo Switch 2 debuta con
Nintendo Switch 2 debuta con juegos exclusivos y bonificación especial para usuarios argentinos - REUTERS/Issei Kato/File Photo

La estrategia de la compañía contempla disponibilidad limitada del stock, de acuerdo a lo señalado en el comunicado remitido por Martín Gutiérrez, gerente general de MDG / A Weber Shandwick affiliate. Es importante remarcar que la venta está sujeta a la disponibilidad de las unidades y que el contenido de los paquetes puede variar de acuerdo con la tienda y las condiciones de entrega.

Las funcionalidades de Nintendo Switch Online están incluidas parcialmente en las nuevas promociones, aunque la suscripción requiere condiciones específicas. El servicio permite el acceso a partidas multijugador, chat de voz, guardado de juegos en la nube y otras herramientas adicionales, pero solo está disponible en títulos compatibles y con conexión estable a internet.

Según la política oficial de Nintendo, la renovación de la suscripción se ejecuta automáticamente si no se cancela antes de finalizar el periodo gratuito o inicial de pago, aplicando los valores vigentes en ese momento.

La consola Switch 2 mantiene la premisa de una experiencia híbrida, sumando capacidades gráficas mejoradas, conectividad avanzada y posibilidades ampliadas en cuanto a títulos multijugador y opciones sociales dentro del entorno Nintendo.

La nueva generación ofrecerá acceso
La nueva generación ofrecerá acceso a títulos como Donkey Kong Bananza y EA SPORTS FC 26, junto a actualizaciones gratuitas que facilitan la migración para quienes ya poseen la anterior consola Switch - REUTERS/Issei Kato

Su presencia en el mercado argentino forma parte del plan de expansión que Nintendo sostiene para Latinoamérica, región en la que la demanda de consolas y videojuegos ha exhibido un crecimiento sostenido pese al contexto económico.

Para los interesados en cuestiones de compatibilidad, la empresa recomienda consultar la guía oficial en https://www.nintendo.com/es-ar/gaming-systems/switch-2/transfer-guide/compatible-games/, donde se detallan los juegos de la plataforma original que permitirán su uso en la Switch 2. El soporte para actualizaciones también será clave para franquicias históricas y nuevos lanzamientos, prolongando la vida útil de la biblioteca de juegos digital del usuario.

La comercialización se iniciará el 10 de octubre con producción limitada y se recomienda a quienes buscan asegurarse una unidad que consulten frecuentemente la disponibilidad en los puntos de venta autorizados y en la Nintendo eShop Argentina.

