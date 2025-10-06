Glosario de tecnología: qué significa Servidor dedicado

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo interactuamos con otros hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el vasto mundo de la tecnología.

Un servidor dedicado es un servidor que está dedicado a un solo usuario. Este usuario tiene el control total sobre el servidor y puede personalizarlo según sus necesidades.

Es decir, al contrario que con un servidor compartido, todos los recursos son para un único usuario. No tiene que compartir con nadie ni recursos, ni CPU, ni Hardware, ni espacio.

Características de un servidor dedicado

Las característica fundamental de un servidor dedicado ya la hemos visto: ofrecer todos los recursos para un único usuario. Sin embargo, hay otras características que también son importantes:

Este tipo de servidores se alquila o se compra, pero no se vende. La administración y el mantenimiento del servidor corren a cargo del propietario. El servidor dedicado puede estar ubicado físicamente en la misma instalación que el resto de los servidores de la empresa o en una instalación especializada en albergar servidores. Un servidor dedicado suele ofrecer un rendimiento superior al de un servidor compartido, ya que los recursos no están repartidos entre varios usuarios.

Ventajas y desventajas de un servidor dedicado

A continuación se enumeran las principales ventajas de usar un servidor dedicado:

Un servidor dedicado ofrece un mayor rendimiento que un servidor compartido, ya que todos los recursos están disponibles para el único usuario. Al estar totalmente a disposición del usuario, este puede personalizar el servidor según sus necesidades y, por tanto, obtener un rendimiento óptimo. El usuario tiene el control total sobre el servidor y puede administrarlo según su conveniencia.

No obstante, un servidor dedicado conlleva algunas desventajas, entre las que se encuentran las siguientes:

El coste de un servidor dedicado suele ser superior al de un servidor compartido. La administración y el mantenimiento del servidor son responsabilidad del usuario, lo que implica un mayor esfuerzo y coste.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.