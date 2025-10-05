Tecno

Realidad virtual en deportes extremos: los mejores simuladores de surf y skate para entrenar sin riesgo

Herramientas tecnológicas avanzadas permiten a deportistas practicar maniobras complejas en espacios controlados, y así mejorar la técnica y reducir accidentes en disciplinas exigentes

Dylan Escobar Ruiz

Dylan Escobar Ruiz

La digitalización hizo más accesible
La digitalización hizo más accesible opciones que antes eran exclusivas o muy costosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la realidad virtual y los simuladores avanzados ha redefinido la manera en que los deportistas extremos se preparan para enfrentar desafíos, permitiendo entrenar maniobras complejas de surf y skate en entornos completamente seguros.

Esta tendencia, que fusiona tecnología de punta y pasión por el riesgo, marca un nuevo capítulo en la evolución de los deportes extremos. La llegada de simuladores y sistemas de realidad virtual ha supuesto un avance fundamental en la preparación de deportistas extremos.

Estas herramientas permiten experimentar condiciones extremas y practicar maniobras complejas sin exponerse a los riesgos inherentes a la disciplina. Los paracaidistas se benefician sobre todo de estos simuladores, porque pueden ensayar saltos y maniobras en un espacio controlado antes de ejecutarlos en el aire.

Cuáles son los simuladores más conocidos relacionados con deportes extremos

La mayoría de estos elementos
La mayoría de estos elementos intentan recrear olas y otros aspectos de la realidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad virtual ha impulsado el desarrollo de simuladores avanzados que permiten a surfistas entrenar maniobras y mejorar habilidades fuera del agua. Destaca el simulador de VR Surf, compatible con dispositivos Oculus, que recrea distintas condiciones de olas y ambientes con gran realismo.

Otro referente es RipSurfer X, un sistema basado en plataformas de balanceo que, sumado con aplicaciones de realidad virtual, facilita la práctica de técnicas básicas y avanzadas. Estas herramientas ofrecen métricas en tiempo real sobre postura, velocidad y reacción, permitiendo ajustes precisos durante el entrenamiento y reduciendo el riesgo de lesiones.

En el ámbito del skate, simuladores como Session VR y Skater XL se han consolidado como las opciones preferidas para entrenamiento en espacios seguros. Session VR permite experimentar distintos parques de skate virtuales, personalizar tablas y practicar trucos complejos con retroalimentación inmediata.

Cómo la tecnología permite mejores uniformes para deportes extremos

Con el paso de los
Con el paso de los años, esta indumentaria se ha puesto más ligera sin perder su seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización se ha convertido en un elemento diferenciador para los atletas, quienes pueden destacar tanto por su rendimiento como por su estilo. Los esquiadores freestyle tienen la posibilidad de personalizar sus esquís con gráficos y diseños únicos, fortaleciendo su marca personal y atrayendo patrocinadores.

El desarrollo de materiales innovadores y diseños ergonómicos ha dado lugar a indumentaria más ligera y resistente, optimizando tanto el rendimiento como la seguridad de los atletas.

Un caso que demuestra esta transformación son los snowboarders, quienes emplean chaquetas con sistemas de calefacción integrados, gestionados a través de aplicaciones, lo que les permite ajustar la temperatura en tiempo real durante condiciones climáticas adversas.

De qué forma los dispositivos y aplicaciones inteligentes optimizan la preparación

Esta tecnología permite analizar el
Esta tecnología permite analizar el rendimiento del deportista sin usar métodos invasivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de dispositivos portátiles y aplicaciones inteligentes ha revolucionado los métodos de entrenamiento y competición. Los relojes inteligentes y rastreadores de actividad ofrecen datos instantáneos sobre el desempeño físico, facilitando ajustes inmediatos en la preparación de los deportistas.

En el caso de los surfistas, estos dispositivos resistentes al agua permiten monitorizar el ritmo cardíaco, contabilizar el número de olas surfeadas y registrar la velocidad máxima alcanzada en cada sesión.

Asimismo, el análisis de grandes volúmenes de datos, potenciado por algoritmos de aprendizaje automático, proporciona a los atletas una visión detallada de su progreso y áreas de mejora.

Los escaladores de roca pueden utilizar aplicaciones especializadas que recopilan información sobre sus ascensos y, mediante inteligencia artificial, sugieren estrategias para perfeccionar la técnica.

Cómo mejora la experiencia de los aficionados en los eventos deportivos

Los seguidores pueden ver métricas
Los seguidores pueden ver métricas y otras características en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de los aficionados ha sido transformada por la tecnología. Las cámaras de acción y las transmisiones en vivo ofrecen perspectivas inéditas de las competiciones, acercando al público a la acción.

En eventos de BMX, el uso de drones equipados con cámaras permite transmitir imágenes aéreas en tiempo real, generando una experiencia inmersiva y espectacular para los espectadores.

Las plataformas digitales y redes sociales han adquirido un papel central en la promoción de atletas y eventos, facilitando la interacción directa con los seguidores y ampliando la visibilidad de los deportes extremos.

Los deportistas comparten videos de sus hazañas en Instagram, permitiendo que los aficionados accedan y difundan estos contenidos casi al instante.

