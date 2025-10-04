Gafas inteligentes para deportes extremos: así funcionan las Oakley Meta Vanguard con IA y resistencia IP67

Un modelo pensado para deportistas exigentes, con funciones avanzadas. (Meta)

La llegada de las Oakley Meta Vanguard es un paso adelante en el segmento de gafas inteligentes orientadas a deportes extremos, al combinar resistencia IP67, inteligencia artificial y funciones específicas para deportistas exigentes.

Este modelo, disponible para reserva y con lanzamiento oficial previsto para el 21 de octubre, está diseñado para usuarios que buscan rendimiento y tecnología en condiciones adversas.

Diseño y resistencia para deportes extremos

El diseño de las Oakley Meta Vanguard responde a las necesidades de los deportistas más exigentes. Con un peso de 66 gramos, estas gafas distribuyen la carga de manera equilibrada para minimizar molestias durante el uso prolongado. El sistema de ajuste en tres puntos, complementado por almohadillas intercambiables y un puente de goma, garantiza una sujeción firme incluso durante movimientos bruscos o en situaciones de sudor y lluvia.

Pensados como accesorio deportivo premium, los lentes ofrecen nueve horas de uso, ajustes personalizados y capacidad para registrar y compartir métricas en tiempo real. (Meta)

La certificación IP67 asegura protección frente a polvo, barro, salpicaduras y nieve, lo que las convierte en una opción fiable para actividades al aire libre. Además, las lentes intercambiables permiten adaptar el estilo y la funcionalidad según las preferencias del usuario.

Capacidades inteligentes y funciones para deportistas

En el apartado de capacidades inteligentes, las Oakley Meta Vanguard integran la tecnología Meta AI, que permite la interacción por voz a través de un sistema de cinco micrófonos y altavoces mejorados. Este sistema reconoce al usuario de forma individual, evitando activaciones accidentales cuando varias personas utilizan gafas Meta en el mismo entorno.

La compatibilidad con aplicaciones de entrenamiento como Garmin Connect y Strava facilita el acceso a datos en tiempo real, como frecuencia cardíaca, ritmo o distancia, mediante simples comandos de voz. El sistema de LEDs periféricos proporciona información visual inmediata sobre el cumplimiento de objetivos de ritmo o esfuerzo, lo que elimina la necesidad de consultar dispositivos adicionales.

Oakley Meta Vanguard. (Meta)

Pensadas para optimizar la experiencia de los deportistas, estas gafas ofrecen seguimiento de datos en tiempo real y permiten la interacción sin manos, lo que resulta útil durante entrenamientos intensos. La función Auto Capture destaca por su capacidad para grabar automáticamente clips de vídeo al detectar momentos clave, como picos de velocidad, altitud o esfuerzo. Esta característica, junto con la sincronización con la aplicación Meta AI, facilita la creación y edición de contenido, incluyendo la posibilidad de añadir superposiciones gráficas y compartir los resultados en plataformas como Instagram, Strava o WhatsApp.

Experiencia multimedia y autonomía

La experiencia multimedia se ve reforzada por la cámara integrada de 12 megapíxeles, ubicada en el centro sobre el puente de la nariz, que ofrece un campo de visión de 122 grados. Esta cámara permite grabar vídeo en resolución 3K a 30 fotogramas por segundo y ofrece modos de grabación normal, cámara lenta e hyperlapse. El control de las funciones multimedia puede realizarse tanto por voz como mediante un botón lateral o la zona táctil situada en la patilla derecha, que también permite ajustar el volumen y la reproducción de música.

En cuanto a autonomía, las Oakley Meta Vanguard proporcionan hasta nueve horas de uso mixto o seis horas de reproducción musical continua, cifras que pueden ampliarse hasta 36 horas gracias al estuche de carga incluido. La función de carga rápida permite recuperar el 50% de la batería en solo 20 minutos, lo que resulta útil para quienes requieren disponibilidad constante durante largas jornadas deportivas.

Oakley Meta Vanguard fuera de su estuche. (Meta)

El producto ya se encuentra disponible para reserva, con una fecha de lanzamiento oficial fijada para el 21 de octubre, y se orienta a un mercado global de deportistas y aficionados a los deportes extremos que buscan integrar tecnología avanzada en su rutina.

La posibilidad de grabar desde una perspectiva tan cercana a la visión humana convierte a las Oakley Meta Vanguard en una opción atractiva para quienes desean capturar y compartir sus experiencias deportivas con un nivel de realismo poco habitual.