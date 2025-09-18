Oakley Meta Vanguard: funciones, características y precio de las gafas para deportistas

Oakley Meta Vanguard: Tras el éxito de los Oakley Meta HSTN, Meta presentó los nuevos Oakley Meta Vanguard, lentes con IA de alto rendimiento - Meta

La llegada de Oakley Meta Vanguard marca la expansión de la línea de lentes inteligentes para atletas y usuarios que buscan un accesorio funcional en condiciones exigentes. Desarrollados en colaboración entre Meta y Oakley, estos lentes ofrecen una estética robusta y elegante.

Cómo son las nuevas gafas para deportistas de Meta

El diseño envolvente con tecnología Oakley PRIZM ayuda a bloquear el sol, el viento y el polvo durante actividades al aire libre. El armazón ha sido optimizado con certificación IP67 para resistencia al polvo y al agua, permitiendo su uso en deportes de alto impacto o bajo condiciones meteorológicas adversas.

CEO de Meta Mark Zuckerberg presentando las nuevas gafas para deportistas - REUTERS/Carlos Barria

Dispone de tres almohadillas nasales intercambiables, lo que facilita un ajuste preciso según la fisonomía del usuario y permite compatibilidad con cascos de ciclismo o gorras. Los colores y combinaciones de lentes varían e incluyen opciones como Black con PRIZM 24K, White con PRIZM Black, Black con PRIZM Road y White con PRIZM Sapphire, además de versiones futuras con lentes Low Light para contextos poco iluminados.

Cámara y rendimiento de batería de las Oakley Meta Vanguard

Uno de los grandes diferenciales de Oakley Meta Vanguard es la incorporación de una cámara central de 12 megapíxeles con lente gran angular de 122 grados, pensada para capturar acciones deportivas en primera persona.

Graba video hasta en 3K de resolución, lo que permite obtener imágenes nítidas incluso a alta velocidad. Ofrece nuevas funciones como Hyperlapse y Slow Motion, además de estabilización ajustable para registrar con fluidez movimientos intensos.

Los lentes proporcionan nueve horas de autonomía y hasta seis horas de reproducción ininterrumpida de música. El estuche portátil amplía la batería hasta 36 horas, mientras que la carga rápida brinda el 50 % de energía en solo 20 minutos. Esto responde a la demanda de deportistas o aficionados activos que necesitan fiabilidad sin interrupciones prolongadas.

Pensados como accesorio deportivo premium, los lentes ofrecen nueve horas de uso, ajustes personalizados y capacidad para registrar y compartir métricas en tiempo real - crédito Meta

Aplicaciones y funciones para atletas y deportistas de las nuevas gafas inteligentes

Pensados para quienes entrenan con tecnología, Oakley Meta Vanguard integran aplicaciones clave como Garmin y Strava, permitiendo acceder o visualizar métricas deportivas en tiempo real sin desviar la vista ni usar las manos.

Los usuarios pueden consultar parámetros como ritmo cardíaco o velocidad mediante comandos de voz, además de activar notificaciones y LEDs de estado para monitorear objetivos definidos, todo sincronizado con el ecosistema de Meta AI.

Una de las funciones innovadoras es la captura automática, que graba clips en momentos clave del entrenamiento según el nivel de rendimiento alcanzado. Al finalizar cualquier actividad, el usuario puede superponer gráficos y estadísticas en las grabaciones y compartirlas directamente en Strava o redes sociales desde la aplicación.

Los altavoces integrados en las patillas ofrecen claridad en recintos abiertos, con un sistema de sonido seis decibeles más potente que otros modelos previos de la marca. Esto permite conversaciones y reproducciones de música sin necesidad de auriculares adicionales, incluso en ambientes con viento o ruido exterior.

Mark Zuckerberg durante una caminata probando las nuevas gafas inteligentes para atletas - REUTERS/Carlos Barria

Una matriz de cinco micrófonos gestiona llamadas y comandos, además de filtrar el ruido para garantizar calidad a la hora de usar Meta AI.

La gestión de las funciones de los lentes, desde el control de grabación hasta cambios de pista de música o acceso a datos del entrenamiento, puede realizarse sin extraer el teléfono ni detener la actividad.

Precio y disponibilidad de las Oakley Meta Vanguard

Oakley Meta Vanguard se comercializa desde 499 dólares en portales oficiales de Meta y Oakley. El lanzamiento global abarca países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, Canadá y varios mercados de Europa y Australia.

Además, habrá expansión a mercados emergentes como México, Brasil y la India antes de que termine el año. Las lentes de repuesto se venden aparte por 85 dólares, con posibilidad de personalizar el equipo según las necesidades del usuario.

La combinación de materiales resistentes, autonomía extendida, captura en alta definición y aplicaciones diseñadas para el seguimiento deportivo posicionan a estos lentes como una herramienta multifuncional tanto para atletas exigentes como para aficionados a la actividad física.