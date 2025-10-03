NBA y AWS anuncian acuerdo para potenciar estadísticas deportivas con inteligencia artificial

El despliegue de IA proporcionará a los equipos de la NBA un acceso a información detallada para análisis y revisión. REUTERS/Amr Alfiky

La Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos (NBA) y Amazon Web Services (AWS) revelaron una alianza plurianual cuyo objetivo es transformar la experiencia de los fanáticos y equipos a través de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial y análisis de datos en la nube.

Esta colaboración marca un paso significativo en la integración de tecnología avanzada para ofrecer contenido interactivo, estadísticas precisas y funcionalidades que impactarán tanto la transmisión de partidos como la gestión estratégica dentro de la cancha.

Plataforma ‘NBA Inside the Game’: IA al servicio del deporte y la afición

La principal innovación surgida de este convenio es ‘NBA Inside the Game’, una plataforma digital que se apoyará en las capacidades de AWS para recopilar, procesar y transformar información sobre los partidos en tiempo real. El nuevo ecosistema permitirá que datos crudos del juego —como posiciones defensivas y porcentajes de acierto— se conviertan automáticamente en estadísticas elaboradas, recursos gráficos y experiencias interactivas para los usuarios.

Noah Berger/AWS/Handout via REUTERS

La NBA y AWS comunicaron que estas funcionalidades estarán disponibles en múltiples canales, incluyendo retransmisiones en directo, la aplicación de la NBA, el sitio web oficial y las redes sociales de la liga. Así, los aficionados podrán acceder a datos instantáneos y herramientas interactivas mientras siguen los partidos, profundizando su comprensión del juego y alimentando su pasión con material exclusivo generado por inteligencia artificial.

Además de fortalecer la relación con el público, la alianza contempla beneficios directos para los propios equipos. Ken DeGennaro, jefe de operaciones de medios y tecnología de la NBA, resaltó a Reuters: “Cada vez que creamos una estadística, siempre contamos con la opinión de nuestros equipos, porque queremos asegurarnos de que estos servicios que creamos no solo son geniales para nuestros aficionados, sino que también ayudan a nuestros equipos a mejorar su estrategia en la cancha”.

Estadísticas deportivas avanzadas y mejoras para aficionados y equipos NBA

El despliegue de inteligencia artificial proporcionará a los equipos de la NBA un acceso sin precedentes a información detallada para análisis y revisión. AWS dotará a la liga de herramientas de aprendizaje automático especializadas, que convertirán las grandes cantidades de datos generadas durante los juegos en informes personalizados, optimizando tanto la táctica como el rendimiento sobre el parqué.

ARCHIVO - El logo de la NBA en una cancha de Lake Buena Vista, Florida, el viernes 28 de agosto de 2020. (AP Foto/Ashley Landis, Pool)

Entre las métricas que se calcularán se encuentran las posiciones defensivas en pista, el porcentaje de aciertos en tiros y otros detalles vinculados a la estrategia de los equipos. Este avance técnico permitirá a entrenadores y jugadores analizar patrones, identificar oportunidades de mejora y ajustar sus planteamientos basándose en información respaldada por inteligencia artificial y procesamiento en la nube.

El acceso a estas métricas tendrá, a la vez, un efecto multiplicador en la experiencia de los fanáticos. Las funciones interactivas y la presentación dinámica de las estadísticas serán posibles gracias a la infraestructura de AWS, que gestiona y distribuye los datos en tiempo real. El resultado será un entorno donde el espectador dispone no solo de imágenes en vivo, sino de análisis contextualizado y experiencias multimedia que amplifican el atractivo de cada partido.

Tendencia global: ligas deportivas apuestan a la nube y a la inteligencia artificial

La cooperación entre la NBA y AWS encaja en una tendencia de adopción tecnológica que se extiende en el deporte profesional a nivel global. Las organizaciones buscan proveedores de servicios en la nube capaces de ofrecer aprendizaje automático avanzado para elevar la calidad de las estadísticas y la experiencia general de los usuarios.

Imagen referencial de estadísticas de la NBA. (Apple)

En esta línea, también destaca el acuerdo suscrito a mediados de 2025 entre Microsoft y la Premier League del fútbol inglés, destinado a implementar agentes de IA en las plataformas digitales de la liga y enriquecer la interacción con los fanáticos.

Este panorama competitivo empuja a las principales ligas deportivas y tecnológicas a innovar constantemente, poniendo el foco en la personalización, el procesamiento de macrodatos y la generación de valor tanto dentro como fuera del campo de juego.