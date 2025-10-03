Apple deja de lado las Vision Pro: llegaría con gafas inteligentes como las Ray-Ban y Oakley de Meta

Aunque Meta trabajaba en una versión más ligera y económica de las Vision Pro, la compañía estaría reasignando personal a su proyecto de gafas inteligentes. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Apple podría estar planeando competir con Meta al impulsar el desarrollo de sus propias gafas inteligentes. Según Bloomberg, la empresa dirigida por Tim Cook dejaría en segundo plano la revisión de sus gafas de realidad virtual Vision Pro para enfocarse en este nuevo proyecto.

Aunque habría trabajado en una versión más ligera y económica de las Vision Pro, la compañía estaría trasladando personal de ese equipo hacia la iniciativa de gafas inteligentes. De acuerdo con el medio, Apple desarrollaría al menos dos modelos.

El primero, conocido internamente como N50, se conectaría a un iPhone y no tendría pantalla propia. Informes señalan que podría presentarse el próximo año, con un lanzamiento previsto para 2027.

Apple planea competir con Meta desarrollando sus propias gafas inteligentes. REUTERS/Caroline Chia

El segundo modelo integraría pantalla y competiría directamente con las Ray-Ban Meta Display, reveladas recientemente. Aunque inicialmente se proyectaba su lanzamiento para 2028, Apple estaría acelerando los plazos de desarrollo.

Cómo son las gafas inteligentes de Meta

Las gafas inteligentes de Meta están disponibles en varias versiones: Ray-Ban Meta, Oakley Meta y las más recientes Ray-Ban Meta Display.

Todas se distinguen por integrar funciones con inteligencia artificial a través del asistente Meta AI, que admite comandos de voz. Con solo decir “Hola Meta”, los usuarios pueden acceder a información contextual; por ejemplo, un golfista puede consultar las condiciones del viento sin interrumpir su juego.

Una de sus funciones más destacadas es la transmisión de video en vivo directamente desde las gafas, lo que las convierte en una herramienta ideal para compartir entrenamientos, viajes o actividades cotidianas en tiempo real.

Todas las gafas destacan por incorporar funciones de inteligencia artificial mediante el asistente Meta AI, que permite el uso de comandos de voz. REUTERS/Carlos Barria

Las Oakley Meta se diferencian de las Ray-Ban Meta al estar diseñadas para deportistas y actividades al aire libre.

Ofrecen resistencia, tecnología y funcionalidad avanzada: cuentan con cámara de 12 megapíxeles, graban video en 3K (superior a las Ray-Ban Meta), brindan hasta ocho horas de autonomía y están disponibles con lentes Oakley Prizm y Prizm Polarized, que protegen contra rayos UV e impactos.

Mientras ambas incorporan Meta AI, las Oakley Meta están orientadas a un uso más activo y exigente.

Finalmente, las últimas incorporaciones son las Ray-Ban Meta Display, que incluyen una pantalla privada en el cristal derecho, y las Oakley Meta Vanguard, creadas específicamente para deportistas.

Meta recurre a figuras como Kylian Mbappé y Barbara Palvin para promocionar sus gafas inteligentes. (Instagram: k.mbappe / Ray-Ban)

Cómo son las Apple Vision Pro

Las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro son un dispositivo de realidad mixta que integra lo digital con el entorno físico, recurriendo a pantallas, sensores, cámaras y gestos naturales para ofrecer una experiencia inmersiva avanzada.

Presentado por Apple en 2024, representa su primera incursión de gran relevancia en esta tecnología desde el lanzamiento del Apple Watch.

Su diseño destaca por incorporar dos pantallas micro-OLED con una resolución conjunta de aproximadamente 23 millones de píxeles, y tasas de refresco variables de 90, 96 o 100 Hz según el tipo de contenido.

En el corazón del hardware se encuentra el chip M2, responsable del procesamiento de CPU, GPU y memoria unificada, que trabaja en conjunto con el chip R1, especializado en gestionar la información proveniente de los sensores con mínima latencia.

Está disponible con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno. REUTERS/Caroline Chia

El dispositivo se ofrece en versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento interno.

Vision Pro dispone de diversas cámaras y sensores: incluye sistemas para el seguimiento del entorno y de la mirada, cámaras estéreo diseñadas para capturar fotos y vídeos espaciales, escáner LiDAR y sensores de luz ambiental.

En el apartado de audio, integra altavoces capaces de reproducir sonido espacial junto con varios micrófonos, que permiten tanto captar el sonido ambiente como realizar interacciones por voz.

Funciona con el sistema operativo visionOS, que facilita la interacción a través de la mirada, movimientos de las manos y comandos verbales; las aplicaciones se presentan como ventanas flotantes en el espacio tridimensional del usuario, lo que potencia la organización.

Su autonomía alcanza aproximadamente dos horas con batería externa, por lo que resulta más práctico para usos cortos o conectado a la corriente.