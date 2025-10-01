Tecno

Windows 11 2025 es oficial: estas son las mejoras en IA y protección del sistema

La nueva actualización anual de Microsoft refuerza la seguridad del sistema operativo con herramientas de detección de vulnerabilidades asistidas por IA

Microsoft lanzó nueva actualización para Windows 11.

Microsoft anunció el lanzamiento oficial de Windows 11 versión 25H2, la actualización anual de su sistema operativo que llega con cambios relevantes en el ámbito de la seguridad y con un papel más destacado de la inteligencia artificial. La compañía asegura que este paquete se centra en ofrecer una experiencia más confiable para empresas y usuarios domésticos, al mejorar los procesos de detección de fallos y vulnerabilidades.

El nuevo paquete ya está disponible a través de Windows Update para los equipos que ejecuten Windows 11 y cumplan con los requisitos de compatibilidad. Como en otras ocasiones, la distribución se realizará de manera progresiva, con el fin de reducir riesgos y garantizar estabilidad en los equipos donde se instale.

Aunque no trae cambios visibles en la interfaz ni grandes funciones de cara al consumidor final, la versión 25H2 se apoya en la inteligencia artificial para reforzar la codificación segura y ampliar la detección de amenazas en distintos niveles del sistema.

Microsoft hizo oficial el lanzamiento de las actualizaciones para Windows 11.

Una actualización anual con continuidad en el modelo de servicio

La versión 25H2 sigue el esquema que Microsoft viene aplicando desde hace varios años: un sistema de actualizaciones anuales reforzado por parches mensuales. La compañía señaló que esta entrega comparte la misma base de código que Windows 11 24H2, lo que permite que ambos sistemas reciban innovaciones de forma sincronizada.

Esto significa que, en lugar de esperar a grandes lanzamientos cada cierto tiempo, los usuarios seguirán obteniendo nuevas funciones y mejoras menores a través de actualizaciones acumulativas mensuales, un modelo conocido como “innovación continua”.

Además, la instalación se realiza mediante un paquete de habilitación (eKB), que no reemplaza por completo el sistema, sino que activa las nuevas funciones en los equipos que ya están en la versión previa. Este formato reduce el tiempo de instalación y evita los problemas frecuentes en procesos de actualización tradicionales.

Nueva actualización para Windows 11.

Refuerzo en ciberseguridad y codificación con IA

El foco principal de Windows 11 2025 versión 25H2 está en el ámbito de la seguridad. Entre las mejoras más destacadas se encuentran los avances en la detección de vulnerabilidades, tanto en la fase de compilación como durante la ejecución de procesos en el sistema.

Microsoft indicó que estas capacidades se apoyan en algoritmos de inteligencia artificial diseñados para identificar patrones sospechosos, corregir posibles fallos y asistir a los desarrolladores en la escritura de código más seguro. La compañía busca con ello reforzar el cumplimiento de su Security Development Lifecycle (SDL), la política corporativa que establece estándares de protección en cada etapa de desarrollo de Windows.

Para los usuarios finales, aunque estas mejoras no se reflejen en cambios estéticos o funciones nuevas a simple vista, sí representan una mayor confianza frente a las amenazas informáticas cada vez más sofisticadas.

Barra de tareas de Windows 11. (Microsoft)

Funciones retiradas y compatibilidad

La actualización también trae consigo la retirada de herramientas consideradas obsoletas. Entre ellas se encuentran PowerShell 2.0 y la consola de Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC), utilidades que han quedado reemplazadas por versiones más modernas y seguras.

Microsoft aclaró que, en caso de detectar fallos de compatibilidad con aplicaciones o controladores, activará una retención de seguridad. Esto significa que la actualización quedará bloqueada para ciertos equipos hasta que los problemas sean solucionados, evitando fallos graves o pérdida de datos.

Disponibilidad y requisitos

Windows 11 25H2 ya comenzó a distribuirse este miércoles para los equipos que ejecuten la versión 24H2 y tengan activada la opción de recibir las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles. El despliegue será gradual y se espera que llegue a todos los dispositivos elegibles en las próximas semanas.

La instalación se realizará utilizando la misma tecnología de servicio que las actualizaciones acumulativas mensuales, lo que promete una experiencia rápida, confiable y sin interrupciones mayores.

