Tecno

Intel negocia con AMD para fabricar algunos de sus procesadores

AMD depende mayoritariamente de TSMC para la fabricación de sus chips más avanzados, debido a la especialización de la empresa taiwanesa en tecnologías de nodos avanzados

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Las negociaciones aún no incluyen
Las negociaciones aún no incluyen detalles específicos sobre el tipo de chips que se fabricaría. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Intel y AMD, dos empresas históricamente rivales en el sector de procesadores, han iniciado conversaciones para que Intel pueda encargarse de la fabricación de ciertos chips de AMD en territorio estadounidense. Este posible acuerdo, aunque todavía en una etapa temprana y sin garantías de concreción, apunta a una estrategia que refleja la transformación del mercado de hardware y la necesidad de adaptación de los grandes actores del sector frente al avance de la tecnología móvil.

Fabricación de procesadores: Intel y AMD replantean su rivalidad estratégica

Durante años, Intel y AMD protagonizaron una competencia directa, lanzando año tras año nuevas generaciones de procesadores que buscaban superar en rendimiento y eficiencia a su adversario. A pesar de una rivalidad legendaria, la industria ha empezado a mostrar señales de cambio. El contexto global, los retos técnicos y financieros, así como la presión por asegurar la producción tecnológica dentro de Estados Unidos, han llevado a Intel a contemplar la posibilidad de fabricar chips para AMD, su tradicional competidor. Así lo dio a conocer Semafor.

La iniciativa respondería a las dificultades que Intel enfrenta tras una serie de tropiezos en el diseño de productos y reiterados retrasos en sus procesos de manufactura. Estos problemas provocaron una pérdida de competitividad frente a otros actores como AMD y TSMC, reduciendo su cuota de mercado y poniendo en entredicho su liderazgo.

La capacidad de las plantas
La capacidad de las plantas de Intel en Estados Unidos depende del nivel de desarrollo de sus nodos de fabricación. REUTERS/Dado Ruvic

Es preciso señalar que las negociaciones aún no incluyen detalles específicos sobre el tipo de chips que Intel fabricaría para AMD.

Factores técnicos que limitan la posible colaboración en procesadores

Si bien la posibilidad de que Intel fabrique chips para AMD resulta significativa en términos estratégicos y comerciales, existen barreras técnicas y legales que complican la materialización de la iniciativa. AMD depende mayoritariamente de TSMC para la fabricación de sus procesadores más avanzados, debido a la especialización de la empresa taiwanesa en tecnologías de nodos avanzados y empaquetado.

En el caso de Intel, la capacidad actual de sus plantas estadounidenses está condicionada por el grado de madurez de sus distintos nodos de fabricación. Por ejemplo, el nodo Intel 7 (10 nm) ha sido empleado con éxito en las líneas Alder Lake y Raptor Lake, mientras que Intel 4 (7 nm) atraviesa una etapa inicial de producción, y el nodo Intel 3 (5 nm) permanece en fases de validación. El nodo más ambicioso, Intel 18A (1,8 nm), que debutará con la familia Meteor Lake, todavía no ha recibido la validación por parte de clientes externos.

AMD concentra su producción en
AMD concentra su producción en fábricas externas especializadas en tecnologías avanzadas de semiconductores. REUTERS/Dado Ruvic

Estas limitaciones sugieren que Intel no estaría en condiciones de fabricar los procesadores más sofisticados de AMD, como las líneas Ryzen 9000 o Ryzen 7000. AMD utiliza técnicas avanzadas como chiplets y empaquetados 3D, tecnologías en las que TSMC ha alcanzado una posición de liderazgo global.

De este modo, la colaboración entre Intel y AMD, de concretarse, se centraría en procesadores de gamas que puedan ajustarse a las capacidades fabriles de Intel, limitando el alcance y el impacto del acuerdo a nivel técnico.

Estrategias industriales: inversiones tecnológicas y producción nacional de chips

El acercamiento entre Intel y AMD se inscribe también en una tendencia más amplia que busca consolidar la producción de semiconductores dentro de Estados Unidos. Además del posible acuerdo con AMD, Intel ha logrado atraer inversiones sustanciales de otros pesos pesados del sector.

TSMC es una empresa taiwanesa
TSMC es una empresa taiwanesa que fabrica chips para la industria tecnológica. REUTERS/Ann Wang

NVIDIA comprometió 5.000 millones de dólares en favor de Intel para el desarrollo de chips orientados a centros de datos, mientras que SoftBank anunció una inversión de 2.000 millones de dólares para impulsar la fabricación de chips de alto rendimiento en suelo norteamericano, una meta clave para la administración de Donald Trump que prioriza la seguridad del suministro tecnológico crítico.

Estas alianzas reflejan el esfuerzo conjunto de la industria y el gobierno para disminuir la dependencia de productores extranjeros, en particular en segmentos estratégicos y sensibles para la economía y la seguridad nacional. Favorecen, además, la revitalización de gigantes históricos como Intel, que tras varios años de dificultades, busca reinventarse y volver a posicionarse como protagonista en la nueva era del hardware.

Desafíos legales y protección de la propiedad intelectual en la fabricación de procesadores

Cualquier convenio de fabricación entre Intel y AMD debe considerar un delicado equilibrio entre colaboración técnica y protección legal. La competencia directa entre ambas empresas exige la implementación de estructuras de resguardo para la propiedad intelectual y la confidencialidad de la información.

Si se concreta este acuerdo, será indispensable que Intel garantice la separación absoluta entre sus equipos de diseño y los datos confidenciales de AMD, evitando así potenciales conflictos derivados del manejo de información sensible.

Temas Relacionados

IntelAMDProcesadoresChipLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los videojuegos en PlayStation Plus que están en el top

Esta modalidad de juegos en la nube permite a los usuarios jugar varios títulos al mismo tiempo sin tener que comprarlos en físico

Los videojuegos en PlayStation Plus

Samsung y SK Hynix suministrarán memorias para el proyecto Stargate de OpenAI

La startup estadounidense y empresas como Nvidia se encuentran al frente de la construcción de centros de datos para una nueva generación de soluciones de IA

Samsung y SK Hynix suministrarán

Cinco funciones de tecnología que debes conocer de la camioneta Tasman de Kia

Al igual que los vehículos Tesla, este carro cuenta con un asistente semiautónomo que utiliza radares, sensores y cámaras para mantener distancias, ajustar velocidad y seguir el trazado de la carretera de forma automática

Cinco funciones de tecnología que

Hackers accedieron a algunos iPhone por WhatsApp sin intervención del usuario

Una imagen enviada por WhatsApp basta para que hackers accedan a datos privados, instalen malware silencioso y manipulen cuentas sin dejar rastros visibles en productos Apple

Hackers accedieron a algunos iPhone

Cuáles son los Webtoons más populares de esta semana

Conoce las historias favoritas de las personas de esta semana

Cuáles son los Webtoons más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo revés para el Gobierno:

Nuevo revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Triple femicidio narco, en vivo: “Pequeño J” quedará preso en un penal a la espera de la extradición

Qué piensan quienes diseñan la comunicación de América Latina

El Tesoro volvió a vender dólares y aportó casi toda la oferta en el mercado de cambios

El Bitcoin tocó los USD 120.000 por primera vez desde marcar su máximo histórico

INFOBAE AMÉRICA
Por qué la desaparición del

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

Egipto aseguró que Hamas no tendrá “ningún papel” en el futuro de Gaza

Natalia Lafourcade estrenó una nueva canción “para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos”

El canciller de Francia consideró que Hamas debe aceptar su rendición

TELESHOW
Georgina Barbarossa volvió a negar

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes

Ivana Icardi se cansó de recibir hate por apoyar a la China Suárez: “Nunca quise ni necesité chuparle las medias a nadie”

Julieta Prandi pidió dadores de sangre para su papá: “Le tienen que hacer una cirugía”

Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”