El 80% de las empresas en Argentina enfrenta dificultades para contratar: no encuentran los perfiles que necesitan

Empresas argentinas tienen dificultades para contratar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial y la acelerada transformación digital están remodelando el mundo del trabajo. Mientras las empresas se adaptan a nuevas formas de producir, vender y gestionar, surge un obstáculo que frena su capacidad de crecimiento: la falta de talento preparado para asumir los desafíos que impone la economía actual.

Según el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025 de Adecco, la mayoría de las compañías declara tener serias dificultades para cubrir puestos clave. La paradoja es evidente: existen miles de vacantes, pero el mercado no logra responder con profesionales que cuenten con las competencias necesarias.

Este escenario revela una brecha estructural entre lo que buscan las organizaciones y lo que ofrecen los trabajadores, una distancia que amenaza con profundizar desigualdades y limitar la competitividad en el mediano plazo.

Un reciente informe revela que las empresas argentinas tienen dificultades para encontrar talento humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perfiles más buscados

Las vacantes se concentran principalmente en áreas críticas para la operación y el desarrollo de negocios. Entre ellas destacan ventas y comercialización, producción y logística, además de tecnología e informática. Estos sectores encabezan la lista de demanda y concentran casi 90% de las búsquedas activas en distintos rubros.

A estos se suman áreas transversales como finanzas, administración, marketing digital y recursos humanos, todas fundamentales para acompañar la evolución empresarial. Sin embargo, la oferta de candidatos con formación suficiente resulta insuficiente, lo que deriva en procesos de selección más largos y en la necesidad de atraer talento desde otros sectores.

Educación y mercado: un desajuste evidente

La raíz del problema no se limita a la cantidad de personas disponibles para trabajar, sino a la calidad y pertinencia de su formación. Una gran proporción de trabajadores cuenta únicamente con estudios secundarios completos, mientras que un porcentaje reducido logra acceder a empleos profesionales.

Uno de los sectores que más talento falta es para la tecnológica. (Imagen ilustrativa Infobae)

El desajuste genera una paradoja: las compañías demandan perfiles con alta calificación, pero la mayoría de los postulantes no cumple con los requisitos técnicos. Esto crea un cuello de botella que afecta tanto la capacidad de las empresas para crecer como las oportunidades de desarrollo de quienes buscan empleo.

Habilidades más valoradas

El informe también detalla cuáles son las competencias más difíciles de encontrar. Encabezan la lista el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la comunicación efectiva. Estas habilidades blandas, lejos de ser complementarias, se han convertido en esenciales en entornos de trabajo atravesados por la incertidumbre y la necesidad de innovación constante.

A ellas se suman capacidades técnicas como programación, conocimientos en inteligencia artificial, manejo de idiomas y liderazgo de equipos. La combinación de habilidades digitales y socioemocionales se perfila como el verdadero pasaporte hacia la empleabilidad en los próximos años.

Falta de talento dificulta las contrataciones en empresas argentinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la capacitación continua

En este contexto, la formación permanente emerge como una estrategia de supervivencia para trabajadores y empresas. Más de la mitad de los empleados asegura que elegiría permanecer en una compañía que le ofrezca oportunidades de capacitación y crecimiento.

Del lado empresarial, los programas prioritarios se orientan al liderazgo, la gestión de personas, la adopción de herramientas digitales y la implementación de tecnologías de automatización. Las modalidades virtuales y los cursos cortos se consolidan como alternativas preferidas, ya que permiten actualizar competencias en tiempos más reducidos.

Una cuestión estratégica

La brecha de talento no es solo un problema de contratación. Su impacto alcanza a la innovación, la productividad y la competitividad global. Sin profesionales capacitados, las empresas enfrentan dificultades para expandirse, responder a la demanda del mercado o implementar nuevas tecnologías.

Del otro lado, los trabajadores que no invierten en su formación corren el riesgo de quedar fuera del mercado o de limitar sus posibilidades de acceder a mejores condiciones laborales. La reconversión profesional deja de ser una opción y pasa a convertirse en un requisito para sostener la empleabilidad.