Tecno

Cómo desactivar las respuestas automáticas de la IA en Google Chrome paso a paso

Una extensión gratuita permite desactivar las respuestas automáticas de Gemini en el buscador de Google

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Así puedes desactivar las respuestas
Así puedes desactivar las respuestas automáticas de la IA en Google Chrome. (Shutterstock)

En los últimos meses, los navegadores web se han llenado de asistentes de inteligencia artificial integrados. Copilot en Edge, Leo AI en Brave, Aria en Opera y Gemini en Google son solo algunos ejemplos de cómo esta tecnología se ha insertado en la experiencia de búsqueda diaria. Sin embargo, no todos los usuarios están conformes con esta invasión: para muchos, las respuestas automáticas no aportan valor, bloquean resultados relevantes y saturan la pantalla.

La situación es particularmente notoria en Google, donde además de los anuncios patrocinados ahora se suma Gemini con sus descripciones generadas por IA. Esto ha provocado incomodidad en quienes prefieren acceder directamente a las fuentes oficiales y contrastar información sin intermediarios automáticos.

Frente a este panorama, ha surgido una herramienta sencilla que ofrece un alivio inmediato. Se trata de una extensión para navegadores basados en Chromium que elimina de forma automática los apartados relacionados con Gemini, devolviendo al usuario la clásica experiencia de búsqueda sin respuestas automáticas ni pestañas adicionales.

Aprende a limitar las respuestas
Aprende a limitar las respuestas con IA de Google Chrome. (Composición Infobae: Europa Press)

La extensión que elimina Gemini del buscador

La solución proviene de una extensión gratuita disponible en la Chrome Web Store bajo el nombre Bye Bye, Google AI. Al instalarla, los usuarios pueden configurar qué apartados del buscador desean ocultar, desde las descripciones generales generadas por inteligencia artificial hasta el llamado “Modo IA”, que aparece como pestaña adicional en la interfaz.

El procedimiento es simple, tras añadir la extensión al navegador, basta con abrir el panel de configuración y activar las opciones correspondientes. Con solo un clic en el botón de guardar, los cambios se aplican de manera inmediata y permanente, sin necesidad de ajustes manuales cada vez que se inicia sesión.

Extensión de Google elimina las
Extensión de Google elimina las respuestas generadas con IA en Google Chrome. (Foto: Extensiones de Google)

Cómo funciona la desactivación

Técnicamente, la extensión no elimina el código de Gemini ni de los apartados publicitarios, sino que aplica modificaciones de CSS para ocultarlos de la vista del usuario. Esto significa que las funciones siguen existiendo en segundo plano, pero no interfieren en la navegación ni en la presentación de los resultados.

Aunque sería posible replicar este proceso manualmente mediante inspección de elementos en el navegador, el trabajo sería tedioso y habría que repetirlo cada vez que se cargue la página. La ventaja de Bye Bye, Google AI es que automatiza este proceso, garantizando que la interfaz se mantenga libre de distracciones en todo momento.

Precauciones al instalar extensiones

Como ocurre con cualquier complemento de terceros, los expertos en ciberseguridad recomiendan instalar estas herramientas con cautela. Aunque la extensión cuenta con buenas valoraciones en la tienda de Chrome, no deja de ser un desarrollo externo y, por lo tanto, requiere verificar periódicamente sus permisos y actualizaciones para evitar riesgos de seguridad.

Extensión de Google Chrome permite
Extensión de Google Chrome permite limitar los resultados con IA del buscador.

La recomendación general es descargarla únicamente desde fuentes oficiales, revisar las reseñas de otros usuarios y limitar los permisos otorgados a lo estrictamente necesario. De esta manera, se minimizan posibles vulnerabilidades sin renunciar a la comodidad que brinda la herramienta.

Volver a la búsqueda clásica

La extensión ofrece a los usuarios la posibilidad de recuperar un entorno de búsqueda más tradicional, donde los resultados provienen directamente de sitios web y fuentes verificadas, sin intervención de chatbots ni respuestas generadas automáticamente. Para muchos, esta opción representa una forma de mantener el control sobre la información que consultan y decidir cuándo interactuar con una inteligencia artificial y cuándo no.

En un contexto en el que los asistentes virtuales se expanden a gran velocidad en múltiples plataformas, Bye Bye, Google AI se posiciona como una alternativa práctica para quienes prefieren navegar sin interrupciones. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden seguir utilizando Google como siempre lo hicieron: buscando información de forma directa, comparando fuentes y priorizando resultados relevantes por encima de la automatización.

