Tecno

Estos son los modelos de televisor en los que no funcionará más Netflix desde el 1 de octubre de 2025

Desde el 1 de octubre, múltiples modelos de Sony, Samsung, LG, Panasonic y otros dejarán de recibir soporte de Netflix, lo que obligará a millones de usuarios a buscar alternativas si desean mantener su acceso a la plataforma

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Netflix dejará de funcionar en
Netflix dejará de funcionar en televisores y reproductores antiguos a partir de octubre de 2025 - EFE/EPA/NEIL HALL

La evolución constante de las plataformas de streaming demanda que los dispositivos electrónicos mantengan actualizaciones para ofrecer la mejor experiencia posible a usuarios. Netflix, como parte de su estrategia de innovación y eficiencia, anunció que dejará de funcionar en varios modelos de televisores antiguos desde el 1 de octubre de 2025. Esta decisión impactará una amplia gama de marcas de televisores inteligentes y reproductores multimedia en distintas regiones.

Por qué Netflix dejó de funcionar en televisores antiguos

El principal motivo para finalizar el soporte en estos dispositivos radica en las propias limitaciones técnicas de los modelos afectados. Muchos de ellos cuentan con procesadores menos potentes, capacidades de memoria RAM insuficientes y problemas al mantener una conexión estable a los servidores de Netflix.

Dispositivos antiguos pierden Netflix: Requisitos
Dispositivos antiguos pierden Netflix: Requisitos técnicos y alternativas para seguir viendo contenido - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Además, no cumplen con los estándares de compatibilidad necesarios para las funciones y mejoras implementadas por la plataforma en los últimos años, como una mejor calidad de reproducción, actualizaciones de seguridad y funcionalidades interactivas.

Debido a estas restricciones, Netflix no podrá garantizar el funcionamiento óptimo de la aplicación en equipos desarrollados hace más de una década, por lo que suspenderá actualizaciones y deshabilitará el acceso, aún si la app estaba previamente instalada. La plataforma busca priorizar la experiencia del usuario, un objetivo que se ve afectado en dispositivos que no cumplen los requisitos mínimos.

Marcas y modelos que dejarán de tener servicio de Netflix en octubre

Diversos fabricantes internacionales figuran en la lista de equipos que dejarán de tener acceso a Netflix. Entre las principales marcas y modelos se encuentran:

Limitaciones de hardware y falta
Limitaciones de hardware y falta de actualizaciones hacen que Netflix desactive su app en equipos de más de una década, pero existen opciones asequibles para continuar disfrutando del servicio sin cambiar de televisor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Sony Bravia: series KDL, XBR, W95 y X95.
  • Samsung: televisores inteligentes anteriores al año 2014.
  • LG y Panasonic: modelos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software.
  • Además, equipos de PhilipsHisenseAmazon y Sharp también se verán afectados por la medida.

Como precedente de este recorte, Netflix ya había dejado de dar soporte el 31 de julio de 2024 a los dispositivos Apple TV de segunda y tercera generación. La tendencia refuerza la política de la empresa para concentrar recursos y mejoras en dispositivos más actuales y capaces.

Cómo saber si un televisor perderá acceso a Netflix

Aquellos usuarios que no estén seguros sobre la compatibilidad de su equipo pueden identificarlo a través de ciertos pasos sencillos:

La estrategia tecnológica de Netflix
La estrategia tecnológica de Netflix margina televisores clásicos y prioriza la calidad de streaming - REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo
  1. Verificar el año de fabricación del televisor, información que usualmente se encuentra en una etiqueta en la parte trasera del equipo.
  2. Ingresar a la configuración del televisor, acceder a la sección de soporte y consultar la opción de actualización de software. Si existen nuevas versiones disponibles para instalar, esto puede extender la compatibilidad.
  3. Recordar que, si el modelo no recibe actualizaciones y funciona con firmware o sistemas operativos desactualizados, dejará de contar con acceso a la aplicación de Netflix.

Alternativas para seguir accediendo a Netflix

La pérdida de compatibilidad no obliga a adquirir un televisor completamente nuevo. Actualmente, existen alternativas para utilizar Netflix en equipos más antiguos que poseen entrada HDMI. Entre las opciones disponibles destacan:

  • Reproductores de streaming externos (Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku), que permiten convertir cualquier pantalla en un centro multimedia moderno.
  • Algunas consolas de videojuegos (PlayStation 4 y 5, Xbox Series X o Series S) que ofrecen acceso a aplicaciones de streaming.
  • Computadoras portátiles o de escritorio conectadas por cable HDMI, con la flexibilidad de reproducir contenidos directamente desde la web o la app oficial de Netflix.

Estas soluciones permiten mantener la funcionalidad de televisores en buen estado sin realizar una inversión considerable, ya que el problema de compatibilidad radica en la aplicación, no en la pantalla en sí.

El avance tecnológico continuo implica que plataformas como Netflix deban actualizar sus requerimientos periódicamente. Para evitar perder acceso a aplicaciones importantes, se recomienda a los usuarios mantener tanto el software como el sistema operativo de sus dispositivos siempre actualizados. También resulta conveniente considerar reproductores externos y dispositivos auxiliares como una inversión útil a largo plazo, capaz de revitalizar televisores clásicos y evitar el reemplazo inmediato.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSmart TVTVLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es el Buzón en Vivo de iPhone y cómo usar esta función poco conocida

Disponible desde iOS 17, el Buzón en Vivo devuelve al iPhone la experiencia de los contestadores clásicos, pero con inteligencia integrada

Qué es el Buzón en

Elon Musk nombra a un joven de 20 años como líder de un equipo en xAI y despide a altos ejecutivos

Tras despedir a más de 500 empleados, xAI sorprendió al poner al frente de un equipo clave a un joven de 20 años que ingresó a la empresa tras un hackatón

Elon Musk nombra a un

Aprende a activar el “modo capibara” en de WhatsApp en tan solo minutos

La tendencia permite crear ilustraciones de capibaras con Meta AI, cambiar el tono de notificación por la canción viral y acceder a datos curiosos, combinando entretenimiento y personalización en la popular app de mensajería

Aprende a activar el “modo

OpenAI presenta Sora 2 y anuncia su primera app para crear videos con inteligencia artificial

OpenAI presentó la segunda generación de su modelo audiovisual, con mejoras en realismo físico, control creativo y generación de audio

OpenAI presenta Sora 2 y

Tribunal de Múnich revisa denuncia contra OpenAI por posible reproducción ilícita de canciones

La compañía enfrenta una demanda de la sociedad alemana GEMA, que acusa a OpenAI de utilizar letras musicales sin autorización en el entrenamiento de inteligencia artificial, abriendo un debate global sobre derechos de autor y tecnología

Tribunal de Múnich revisa denuncia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo cuidar el corazón: síntomas

Cómo cuidar el corazón: síntomas para estar atentos y pautas de prevención

Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en octubre 2025 tras el aumento de la paritaria

Rescataron una especie autóctona en una fuente urbana de Neuquén y la devolvieron a su hábitat natural

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump firmó una orden

Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que se compromete a defender a Qatar

Caen el ex gerente y dos funcionarios de la empresa estatal de alimentos en Bolivia por presunta corrupción

Paro Nacional en Ecuador: convoy militar rodeado en Otavalo y tregua indígena en la Sierra Norte

Stephen King, el autor más cuestionado en las escuelas de Estados Unidos según un informe de PEN América

“Coronas huecas”: cómo hizo Shakespeare para crear la tragedia histórica moderna

TELESHOW
Contestó mal una pregunta sobre

Contestó mal una pregunta sobre Emilia Mernes y quiso abandonar el estudio: “¿Pero sabés quién es?

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez