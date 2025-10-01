Estos son los modelos de televisor en los que no funcionará más Netflix desde el 1 de octubre de 2025

Netflix dejará de funcionar en televisores y reproductores antiguos a partir de octubre de 2025 - EFE/EPA/NEIL HALL

La evolución constante de las plataformas de streaming demanda que los dispositivos electrónicos mantengan actualizaciones para ofrecer la mejor experiencia posible a usuarios. Netflix, como parte de su estrategia de innovación y eficiencia, anunció que dejará de funcionar en varios modelos de televisores antiguos desde el 1 de octubre de 2025. Esta decisión impactará una amplia gama de marcas de televisores inteligentes y reproductores multimedia en distintas regiones.

Por qué Netflix dejó de funcionar en televisores antiguos

El principal motivo para finalizar el soporte en estos dispositivos radica en las propias limitaciones técnicas de los modelos afectados. Muchos de ellos cuentan con procesadores menos potentes, capacidades de memoria RAM insuficientes y problemas al mantener una conexión estable a los servidores de Netflix.

Además, no cumplen con los estándares de compatibilidad necesarios para las funciones y mejoras implementadas por la plataforma en los últimos años, como una mejor calidad de reproducción, actualizaciones de seguridad y funcionalidades interactivas.

Debido a estas restricciones, Netflix no podrá garantizar el funcionamiento óptimo de la aplicación en equipos desarrollados hace más de una década, por lo que suspenderá actualizaciones y deshabilitará el acceso, aún si la app estaba previamente instalada. La plataforma busca priorizar la experiencia del usuario, un objetivo que se ve afectado en dispositivos que no cumplen los requisitos mínimos.

Marcas y modelos que dejarán de tener servicio de Netflix en octubre

Diversos fabricantes internacionales figuran en la lista de equipos que dejarán de tener acceso a Netflix. Entre las principales marcas y modelos se encuentran:

Sony Bravia : series KDL, XBR, W95 y X95.

Samsung : televisores inteligentes anteriores al año 2014.

LG y Panasonic : modelos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software.

Además, equipos de Philips, Hisense, Amazon y Sharp también se verán afectados por la medida.

Como precedente de este recorte, Netflix ya había dejado de dar soporte el 31 de julio de 2024 a los dispositivos Apple TV de segunda y tercera generación. La tendencia refuerza la política de la empresa para concentrar recursos y mejoras en dispositivos más actuales y capaces.

Cómo saber si un televisor perderá acceso a Netflix

Aquellos usuarios que no estén seguros sobre la compatibilidad de su equipo pueden identificarlo a través de ciertos pasos sencillos:

Verificar el año de fabricación del televisor, información que usualmente se encuentra en una etiqueta en la parte trasera del equipo. Ingresar a la configuración del televisor, acceder a la sección de soporte y consultar la opción de actualización de software. Si existen nuevas versiones disponibles para instalar, esto puede extender la compatibilidad. Recordar que, si el modelo no recibe actualizaciones y funciona con firmware o sistemas operativos desactualizados, dejará de contar con acceso a la aplicación de Netflix.

Alternativas para seguir accediendo a Netflix

La pérdida de compatibilidad no obliga a adquirir un televisor completamente nuevo. Actualmente, existen alternativas para utilizar Netflix en equipos más antiguos que poseen entrada HDMI. Entre las opciones disponibles destacan:

Reproductores de streaming externos (Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku) , que permiten convertir cualquier pantalla en un centro multimedia moderno.

Algunas consolas de videojuegos (PlayStation 4 y 5, Xbox Series X o Series S) que ofrecen acceso a aplicaciones de streaming.

Computadoras portátiles o de escritorio conectadas por cable HDMI, con la flexibilidad de reproducir contenidos directamente desde la web o la app oficial de Netflix.

Estas soluciones permiten mantener la funcionalidad de televisores en buen estado sin realizar una inversión considerable, ya que el problema de compatibilidad radica en la aplicación, no en la pantalla en sí.

El avance tecnológico continuo implica que plataformas como Netflix deban actualizar sus requerimientos periódicamente. Para evitar perder acceso a aplicaciones importantes, se recomienda a los usuarios mantener tanto el software como el sistema operativo de sus dispositivos siempre actualizados. También resulta conveniente considerar reproductores externos y dispositivos auxiliares como una inversión útil a largo plazo, capaz de revitalizar televisores clásicos y evitar el reemplazo inmediato.