Elon Musk nombra a un joven de 20 años como líder de un equipo en xAI y despide a altos ejecutivos

Elon Musk hizo líder de equipo de xAI a un estudiante de 20 años.

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, vuelve a ser noticia por una decisión inesperada. Tras una reestructuración que dejó a cientos de empleados fuera de la compañía, un estudiante de apenas 20 años fue designado para encabezar un equipo esencial en el desarrollo de Grok, el modelo de IA que compite directamente con ChatGPT.

El nombramiento llega en un contexto de incertidumbre interna. En septiembre, más de 500 trabajadores fueron despedidos, incluidos ejecutivos y especialistas dedicados a la anotación de datos. Pese a ese recorte masivo, Musk confió la dirección de un área estratégica a un joven recién incorporado a la firma.

Se trata de Diego Pasini, un estudiante que ingresó a xAI en enero de 2025 después de participar en un hackatón organizado por la propia empresa. Su ascenso acelerado refleja la cultura meritocrática que Musk promueve en sus compañías, donde la edad o la trayectoria pesan menos que las habilidades demostradas.

Una reestructuración marcada por despidos

En las primeras semanas de septiembre, xAI ejecutó uno de los ajustes de plantilla más drásticos desde su fundación. De acuerdo con reportes de Business Insider, más de 500 empleados perdieron sus puestos, en su mayoría anotadores de datos que ayudaban a entrenar a Grok, aunque también salieron altos directivos.

La reestructuración no terminó ahí. Pocos días después del recorte inicial, se sumaron alrededor de 100 despidos adicionales, lo que alimentó un clima de tensión dentro de la compañía. Algunos trabajadores llegaron a expresar abiertamente su preocupación en canales internos de mensajería, lo que, según filtraciones, habría derivado en más desvinculaciones inmediatas.

De hackatón a líder de equipo

El perfil de Pasini sorprendió a la industria tecnológica. Nacido en 2004, concluyó la escuela secundaria en 2023 y alcanzó notoriedad dentro de xAI tras ganar un concurso de programación organizado por la firma. Aunque comenzó estudios universitarios en la Universidad de Pensilvania, decidió incorporarse a la empresa de Musk a comienzos de este año.

Elon Musk puso a estudiante de 20 años a liderar equpo de xAI. REUTERS/Dado Ruvic/

Su ascenso fue tan rápido como inesperado. A mediados de septiembre, Pasini fue designado como responsable del equipo de anotación de datos, un área que en ese momento contaba con cerca de 1.000 empleados. Apenas unos días después de asumir, convocó reuniones con el personal para pedir evaluaciones de desempeño inmediatas y pruebas de conocimientos en múltiples áreas, desde programación y matemáticas hasta finanzas y modelado de comportamiento de Grok.

Las medidas, filtradas por trabajadores de manera anónima, generaron nerviosismo entre los equipos, que temían nuevos recortes encubiertos bajo la etiqueta de evaluaciones de rendimiento.

Críticas internas y control del discurso

De acuerdo con testimonios recogidos por la prensa especializada, las críticas a las decisiones de la dirección no parecen tener cabida en xAI. Dos empleados que cuestionaron el ascenso de Pasini en los canales internos de Slack perdieron acceso a sus cuentas horas después, lo que en la práctica significó su despido.

Esta política ya se había visto en otras empresas de Musk, donde varios exempleados aseguraron haberse enterado de su desvinculación únicamente al perder acceso a los sistemas corporativos.

Elon Musk. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

La apuesta de Musk por la juventud

El caso de Pasini no es aislado. Elon Musk ha defendido en múltiples ocasiones un modelo de trabajo en el que los jóvenes con talento asumen responsabilidades rápidamente. Ejemplos recientes incluyen la incorporación de Luke Farritor, de 24 años, a cargos de liderazgo en proyectos vinculados a la eficiencia gubernamental, así como el reclutamiento de perfiles entre los 19 y 24 años para diversas iniciativas empresariales.

El propio Musk ha sostenido que las jornadas extensas y el sacrificio personal son elementos clave en sus compañías. Bajo esa filosofía, empleados con menos compromisos familiares y mayor disposición a aceptar exigentes horarios serían candidatos naturales para asumir roles de gran responsabilidad en corto tiempo.