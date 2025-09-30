La forma correcta de limpiar la pantalla del televisor y evitar rayones o daños prematuros

Es un proceso que prolonga la vida útil del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la pantalla del televisor en condiciones óptimas requiere más que solo pasar un paño de vez en cuando. La mala limpieza puede derivar en rayones, daños prematuros o incluso dificultades de funcionamiento en accesorios modernos, como los paneles de cristal líquido (LCD).

Muchos usuarios acuden a productos abrasivos, paños inapropiados o métodos caseros sin tener en cuenta que los materiales de los televisores actuales son sensibles ante presiones y químicos.

Sony señaló que la acumulación de polvo o la exposición a líquidos corrosivos pueden destruir la capa de protección y afectar el rendimiento. Tomar medidas preventivas y seguir instrucciones de fabricantes resulta fundamental para evitar problemas por una mala limpieza del televisor y alargar su vida útil.

Qué productos y materiales están prohibidos para limpiar el televisor

Cualquier detergente para la limpieza doméstica es peligroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante expuso que el contacto con productos químicos o herramientas abrasivas puede dañar la estructura superficial y provocar deterioro en la pintura o en el acabado externo del televisor.

Además, la presión excesiva durante el proceso de limpieza puede deformar los módulos de cristal líquido, ocasionando manchas visibles. Según sugiere el fabricante, hay riesgo potencial de afectación eléctrica si se utiliza agua corriente o líquidos de limpieza directamente sobre el panel.

Al abordar la higiene de la pantalla, la selección de materiales adecuados cobra una importancia determinante. El uso de detergentes con partículas abrasivas, solventes comunes, insecticidas o productos a base de benceno causa daños estructurales e irreversibles. Tales sustancias pueden corroer el recubrimiento, decolorar el panel o afectar al sistema electrónico.

La compañía sugiere evitar paños rugosos, papel de cocina o materiales ásperos porque pueden rayar el cristal. Sólo debe emplearse un paño suave y seco, similar al que se utiliza para limpiar los anteojos.

Cuál es la forma segura de limpiar la pantalla del televisor

Se deben utilizar el paño que funciona para limpiar los lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento seguro inicia con desenchufar el televisor para prevenir accidentes. No se debe tocar la pantalla de cristal líquido de manera directa y se debe limpiar suavemente con un paño seco y blando, evitando movimientos bruscos.

La técnica correcta consiste en pasar el paño sin presión sobre toda la superficie, asegurando que no queden residuos. En caso de manchas puntuales, como tinta de marcador, la sugerencia es aplicar un producto especial libre de jabón, diluido en menos del 1% en agua.

El paño debe escurrirse con fuerza para que quede apenas húmedo, lo que elimina el riesgo de goteo. Una vez retirada la mancha, se debe limpiar inmediatamente la superficie con otro paño seco.

Por qué no se debe rociar líquidos sobre la pantalla del Smart TV

Este componente puede presentar un cortocircuito si está en contacto con el agua. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La acción de rociar cualquier líquido de manera directa constituye una de las principales causas de fallos en pantallas LCD. Sony El goteo accidental hacia componentes internos puede provocar cortocircuitos, oxidación del circuito eléctrico o mal funcionamiento permanente.

La humedad constante en las zonas íntimamente relacionadas con la imagen afecta la durabilidad y el cálculo de vida útil esperada. El vertido de líquidos en el marco o zonas laterales genera filtraciones invisibles que sólo se manifiestan con el paso del tiempo.

Por eso, la medida a seguir es humedecer únicamente el paño y asegurarse de que esté escurrido completamente, cubriendo la pantalla con movimientos delicados.

En qué momento conviene acudir a productos especializados o al servicio técnico

Toda esta información se debe revisar al momento de la compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen productos de limpieza en el mercado pensados para pantallas delicadas, pero su uso debe ser validado. Es necesario consultar previamente en canales autorizados.

En situaciones donde la suciedad persiste, surgen manchas atípicas o la pantalla ya evidencia daños tras limpiezas previas, debe buscarse asesoramiento expertos.

El uso de plumero pequeño con mango está sugerido para limpiar espacios difíciles, como entre la pantalla y el soporte, evitando riesgo de rayado. Dicha acción permite que el televisor conserve sus funciones sin exponerlo a manipulaciones riesgosas.