El secreto para limpiar la pantalla del televisor y dejarlo como nuevo

Cualquier daño en esta parte hace probable que sea necesario reemplazar el aparato. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La pantalla del televisor se ha convertido en una de las superficies más delicadas y expuestas de cualquier hogar. Los Smart TV reúnen tecnología avanzada y materiales sensibles que pueden dañarse fácilmente si se ignoran ciertas precauciones durante su limpieza.

El modo en que se limpia este componente resulta determinante, tanto para evitar rayaduras como para no afectar la integridad del aparato. Sony advierte que el uso de productos inadecuados, así como técnicas incorrectas, provocan fallas irreversibles o deterioros en la pantalla.

Seguir las indicaciones específicas de los fabricantes es fundamental para proteger la pantalla de cristal líquido (LCD) y el resto del televisor. Según la guía provista por Sony, existen prácticas sugeridas que pueden extender la vida útil del aparato y mantener una visualización nítida.

Qué debe hacerse antes de comenzar la limpieza del televisor

Debe estar desconectado de la corriente eléctrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en desenchufar el cable de alimentación del televisor. Esta acción previene descargas eléctricas y reduce el riesgo de que cualquier líquido o residuo cause un cortocircuito interno.

Es imprescindible esperar unos minutos para asegurar que todos los circuitos internos estén completamente descargados. De igual manera, no conviene dejar la pantalla húmeda sin vigilancia, porque esto puede generar manchas o infiltraciones accidentales hacia los componentes electrónicos.

Solo después de verificar que el dispositivo está apagado y desenchufado resulta seguro avanzar con la limpieza. Este proceso no solo responde a cuestiones de seguridad, sino que minimiza la acumulación de electricidad estática y facilita la remoción eficiente del polvo, sin atraerse nuevamente mientras se seca la pantalla.

Cuál es el mejor paño o material para limpiar la pantalla del televisor

Debe ser un accesorio similar al que se usa para limpiar las gafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe utilizar exclusivamente un paño suave y seco, tal como uno diseñado para limpiar los anteojos. Los trapos de algodón fino o microfibra suelen ser alternativas seguras dadas sus fibras no abrasivas, que remueven el polvo sin rayar la superficie.

La pantalla de cristal líquido (LCD) es extremadamente sensible a la fricción y fácilmente afectable ante cualquier material áspero, así que es necesario evitar completamente los paños de papel, toallas de cocina o servilletas, porque contienen fibras que producen marcas o desgastes en el recubrimiento del panel.

Si la suciedad persiste tras el primer intento, Sony sugiere emplear movimientos suaves y evitar cualquier presión excesiva, puesto que el cristal líquido puede desplazarse y confundirse con suciedad, aunque tiende a recuperarse una vez que el dispositivo es apagado y encendido nuevamente.

Por qué no se debe aplicar productos químicos o líquidos de limpieza

Sustancias como limpiavidrios pueden afectar el estado de la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la guía de Sony se desaconseja de forma tajante rociar líquido detergente directamente sobre el televisor. Cualquier solución, incluso aquellas libres de jabón, debe aplicarse primero sobre el paño, nunca directamente en la pantalla.

La razón principal es que los líquidos pueden filtrarse a través de los bordes y afectar los circuitos internos u otras partes sensibles. Además, derrames accidentales en zonas periféricas pueden provocar fallos en el encendido o funcionamiento del Smart TV.

Están prohibidos productos como limpiadores multiuso, insecticidas, benceno, solventes o compuestos abrasivos. Estas sustancias alteran la uniformidad de la pantalla, generan manchas persistentes y pueden deteriorar irremediablemente tanto el acabado exterior como la integridad de los componentes.

Cómo debe tratarse la suciedad persistente o las manchas en el TV

TEl cuidado de este electrodoméstico es clave para reducir interferencias de visibilidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si aparecen manchas de tinta de marcador de aceite o similares, la guía de Sony sugiere humedecer el paño suave en una solución diluida (menos del 1%) de limpiador sin jabón mezclado con agua.

Luego hay que estrujar al máximo el trapo para evitar excesos de líquido y frotar con suavidad la zona afectada. Inmediatamente después, se debe repasar la pantalla con un paño seco, garantizando la ausencia de residuos o humedad.

Conviene tener especial precaución con los productos de limpieza, porque las sustancias inadecuadas pueden inducir problemas ambientales si se eliminan de modo incorrecto. Además, la exposición prolongada a materiales como goma o vinilo ha demostrado causar desprendimiento de pintura.