Esta es la medida que ha tomado Apple ante los rayones en los iPhone 17 Pro

Los incidentes reportados no se corresponden con defectos de fabricación. (Composición Infobae: Reddit/No-Amphibian3677 / REUTERS/Lucas Jackson)

Ante las quejas recientes de usuarios sobre la aparición de rayones y rozaduras en los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, Apple ha puesto en marcha algunas medidas preventivas en sus tiendas para proteger tanto sus dispositivos de exhibición como la percepción pública de la marca. La empresa atribuye estos problemas principalmente a la “transferencia de material” causada por soportes MagSafe antiguos y cargadores desgastados, y asegura que la mayoría de las marcas superficiales pueden eliminarse mediante limpieza.

Qué hace Apple para prevenir los rayones en los iPhone 17 Pro

En respuesta a las molestias sobre las marcas en los teléfonos, Apple ha comenzado a instalar anillos de silicona en los soportes MagSafe de algunas de sus tiendas. Este cambio busca evitar el contacto directo entre el iPhone y la superficie metálica de los soportes, minimizando así la transferencia de material que podría dejar marcas visibles en la parte trasera de los dispositivos.

Además, la compañía ha instruido a su personal para limpiar con mayor frecuencia los equipos en exhibición utilizando una mezcla especial que incorpora sal para mejorar la fricción y eliminar residuos adheridos.

Arañazos en los bordes del módulo de la cámara de los nuevos iPhone. (Composición Infobae: x.com/theonecid / Apple)

Apple insiste en que estas intervenciones resultan efectivas únicamente para marcas superficiales y “material transferido”, y que los arañazos profundos en el vidrio o el chasis no pueden repararse simplemente mediante ningún proceso de limpieza.

Según fuentes consultadas por el medio especializado 9to5Mac, los incidentes reportados no se corresponden con defectos de fabricación sino con la acumulación de residuos de soportes antiguos, problema que la compañía espera mitigar progresivamente con estas nuevas prácticas y utensilios de mantenimiento.

En ese contexto, el término ScratchGate ha ganado notoriedad en redes sociales como X y Reddit, donde usuarios han exhibido imágenes de iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, en especial de color azul, afectados por rayones y rozaduras trasera.

Cámara avanzada y procesador de última generación en el nuevo iPhone 17 Pro. REUTERS/Bhawika Chhabra

De acuerdo con los testimonios, el uso de soportes y cargadores MagSafe de generaciones previas ha sido el principal responsable de este fenómeno, al adherirse magnéticamente y dejar rastro visible en la carcasa de los smartphones de muestra en las tiendas oficiales.

Arañazos en el módulo de la cámara: otro reto del diseño iPhone 17 Pro

Además de las señales en la parte trasera, reportes de usuarios y análisis técnicos como los realizados por iFixit han identificado arañazos en los bordes del módulo de la cámara de los nuevos iPhone. La causa principal parece residir en el diseño afilado del borde y la tendencia de la capa anodizada a desprenderse en las esquinas, generando así marcas profundas difíciles de remediar con simples limpiezas.

Apple responde a estas observaciones recordando que el módulo comparte características con otros productos de la marca fabricados con aluminio anodizado, como las Mac, y que ha sido sometido a pruebas de resistencia y durabilidad.

Diseño renovado y batería optimizada en el iPhone 17 Pro. APPLE

Estas soluciones adoptadas por Apple representan intentos de limitar los efectos del desgaste visible en los dispositivos de exhibición, preservar la imagen de la empresa y fortalecer la confianza del usuario en la línea iPhone 17 Pro.

Aunque las marcas provocadas por soportes y cargadores antiguos pueden ser atendidas de inmediato, Apple reconoce que los modelos afectados anteriormente no pueden restaurarse por completo y que los arañazos profundos siguen careciendo de solución definitiva. Con estas acciones, la compañía busca proteger la reputación de sus tiendas y productos de cara a nuevas etapas de comercialización y fidelidad del cliente.

Con qué productos se puede limpiar de forma segura la superficie del iPhone

Puedes limpiar suavemente las superficies externas del iPhone con una toallita con alcohol isopropílico al 70%, una toallita con alcohol etílico al 75% o toallitas desinfectantes. Estas opciones eliminan suciedad y gérmenes sin dañar el equipo.

No utilices productos que contengan blanqueadores o peróxido de hidrógeno, y evita que la humedad entre en las aberturas del dispositivo. Nunca sumerjas el iPhone en ningún agente de limpieza para mantener su funcionamiento y apariencia óptimos.