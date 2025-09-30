Amazon presenta cuatro altavoces con IA: qué novedades tienen los nuevos Echo

Amazon lanza nueva generación de dispositivos Echo con integración avanzada de Alexa+ y chips de IA propios. (REUTERS/Kylie Cooper)

La nueva gama incluye el Echo Dot Max, el Echo Studio revisado, y dos nuevas pantallas inteligentes Echo Show de 8 y 11 pulgadas. Todos los dispositivos llegan con mejoras tanto en diseño como en capacidad de procesamiento, sensores avanzados y funciones pensadas para ofrecer interacciones más naturales y contextuales gracias al debut de Alexa+.

Cómo son los nuevos dispositivos Alexa de Amazon

Los cuatro productos comparten una innovación fundamental: integran dos chips de silicio diseñados exclusivamente por Amazon, los AZ3 y AZ3 Pro. Estos chips cuentan con un acelerador de IA de nueva generación, especializado en la ejecución de modelos de aprendizaje automático directamente en el dispositivo (edge computing), sin depender sistemáticamente de la nube.

El Echo Dot Max lleva en su núcleo el chip AZ3, optimizado para la detección de conversaciones y con una matriz de micrófonos que, según Amazon, duplica la precisión en la detección de la palabra de activación y filtra eficazmente el ruido ambiente. Esta mejora es clave para lograr interacciones más naturales con Alexa+, incluso en ambientes ruidosos o con varios interlocutores.

La gama incluye Echo Dot Max, Echo Studio renovado y pantallas inteligentes Echo Show 8 y 11, todos con mejoras en diseño, audio y sensores. (REUTERS/Kylie Cooper)

Por su parte, el Echo Studio y las nuevas pantallas Echo Show incorporan el chip AZ3 Pro. Este procesador no solo amplía las capacidades de audio, sino que también soporta modelos lingüísticos y transformadores de visión más sofisticados, que permiten comprender mejor el contexto e interpretar eventos mediante sensores de imagen.

Los dispositivos también integran Omnisense, una plataforma sensorial exclusiva capaz de interpretar eventos en el entorno del hogar a través de distintas señales: cámara, audio, ultrasonido, radar Wi-Fi y acelerómetros. Esto permite, entre muchas funciones, que Alexa+ pueda recordar situaciones específicas, como enviar alertas cuando alguien entra a una habitación o advertir si la puerta del garaje permanece abierta entrada la noche.

Echo Dot Max

Este nuevo modelo presenta prácticamente el triple de potencia de graves gracias a un sistema de dos vías, que incluye un woofer de alta excursión y un tweeter personalizado. Según Amazon, el altavoz ahora integra los elementos directamente en la carcasa del dispositivo, eliminando el módulo independiente previo y duplicando el espacio interno para potenciar la resonancia de los bajos.

El resultado es un dispositivo compacto capaz de ofrecer una experiencia sonora envolvente que se adapta automáticamente según las características acústicas del ambiente.

La plataforma Omnisense permite a Alexa+ interpretar eventos en el hogar mediante sensores de cámara, audio, ultrasonido, radar Wi-Fi y acelerómetros. (AMAZON)

Echo Studio

Este modelo, ahora un 40% más pequeño que la generación anterior, ofrece un diseño moderno basado en una estructura esférica y materiales de máxima transparencia acústica.

Destaca la integración de un woofer de alta excursión para graves profundos e inmersivos, acompañado de tres controladores de rango completo estratégicamente ubicados para conseguir un verdadero audio envolvente.

Uno de los puntos más relevantes es la compatibilidad con audio espacial y Dolby Atmos, tecnologías que permiten crear una experiencia auditiva tridimensional, superando las limitaciones de un altavoz convencional. El Echo Studio mantiene la posibilidad de formar sistemas de sonido en conjunto: ahora se pueden vincular hasta cinco Echo Studio y Echo Dot Max para configurar un sistema multidispositivo para cine en casa.

Echo Show 8 y Echo Show 11

Amazon presenta dos versiones renovadas de sus populares pantallas inteligentes: Echo Show 8 y Echo Show 11, ambas equipadas con una novedosa pantalla de alta resolución y densidad de más de un millón de píxeles. El nuevo diseño incorpora tecnología táctil avanzada y cristal líquido negativo, lo que permite mejorar la calidad visual y maximizar los ángulos de visión, incluso en ambientes con poca iluminación.

Las nuevas pantallas Echo Show 8 y 11 integran cámaras de 13 MP, pantallas de alta resolución y funciones personalizadas según el usuario. (REUTERS/Kylie Cooper)

Entre las funciones aparece una cámara de 13 megapíxeles capaz de reconocer al usuario cuando se aproxima, ofreciendo información personalizada (como agenda, noticias o tareas asignadas). Alexa+ utiliza sensores y procesamiento visual para anticiparse y desplegar datos relevantes, además de opciones como acceder a fotos, administrar calendarios familiares codificados por colores y obtener resúmenes automáticos de videos de cámaras de seguridad vinculadas.

En el plano del audio, ambas versiones suman altavoces frontales mejorados y un woofer personalizado para lograr un sonido estéreo capaz de llenar la habitación. Los controladores de rango total se ubican bajo la pantalla flotante, y su diseño está pensado para proyectar el audio directamente hacia el usuario.

Su funcionalidad va más allá del entretenimiento, integrando un centro de control inteligente compatible con Zigbee, Matter y Thread, permitiendo operar miles de dispositivos domésticos desde un mismo punto. Además, un módulo dedicado a compras ayuda a gestionar seguimiento de pedidos en Amazon y Whole Foods, y a realizar compras o recibir recomendaciones personalizadas.

La integración con la plataforma Oura, y en breve con socios como Withings y Wyze, permite a Alexa+ ofrecer asesoramiento en salud y bienestar, con sugerencias de ejercicio, avisos para optimizar el sueño y recomendaciones personalizadas. Toda la gestión de datos se realiza bajo los estándares de privacidad y seguridad de Amazon.