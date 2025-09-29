WhatsApp añade seis nuevas funciones: fotos en movimiento, búsqueda detallada de grupos y más

WhatsApp lanza seis nuevas funciones para mejorar la experiencia de usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

WhatsApp incorporó recientemente una serie de novedades que buscan enriquecer la experiencia de sus usuarios. Estas actualizaciones, que abarcan desde herramientas de creatividad hasta soluciones prácticas para el manejo de chats y archivos, Estas actualizaciones, que abarcan desde herramientas de creatividad hasta soluciones prácticas para el manejo de chats y archivos, representan un paso significativo en el perfeccionamiento de la plataforma.

A continuación damos un repaso por cada una de las seis nuevas funciones que ya están disponibles o en despliegue para millones de personas.

Novedades que llegan a WhatsApp

Live Photos y fotos en movimiento

Entre las incorporaciones más resonantes, figura la posibilidad de compartir Live Photos en dispositivos iOS y fotos en movimiento en Android. Estas características permiten enviar imágenes que integran sonido y movimiento, similar a pequeños clips, y que capturan la escena de manera mucho más vívida.

La función aporta mayor riqueza expresiva a los chats, haciendo posible rememorar o compartir momentos tal como ocurrieron. El contenido audiovisual no se limita a una imagen congelada, sino que transmite una breve secuencia acompañada de audio, convirtiéndose en un recurso potente para narrar experiencias, mostrar emociones y lograr que los recuerdos tengan un sentido más pleno en las conversaciones digitales.

Las actualizaciones incluyen Live Photos, fondos con IA y mejoras en la gestión de chats. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Temas de chat personalizados impulsados por Meta AI

WhatsApp ha potenciado su herramienta de personalización de los chats mediante la integración de inteligencia artificial. A través de Meta AI, el usuario accede a la capacidad de crear temas de chat personalizados, una evolución de los sets de colores y fondos tradicionales.

Esta función abre la puerta a una interacción más creativa, ya que cada usuario puede ajustar la estética visual de sus conversaciones según preferencias individuales, estados de ánimo o contextos particulares.

Al aprovechar el procesamiento avanzado de imágenes y textos de Meta AI, la personalización supera las opciones genéricas habituales. Así, los chats pueden adquirir temáticas originales, reflejar aniversarios, temporadas festivas o incluso intereses propios

Fondos únicos para videollamadas, fotos y videos generados por inteligencia artificial

En línea con la tendencia de individualizar la experiencia en la aplicación, WhatsApp sumó la creación de fondos únicos gracias a la IA para videollamadas. De esta manera, la plataforma permite que los participantes en videollamadas se ubiquen virtualmente en escenarios personalizados o lúdicos, como paisajes, ciudades icónicas o entornos de fantasía, sin necesidad de utilizar fondos físicos o pantallas verdes.

Nuevos paquetes de stickers amplían las opciones de expresión en WhatsApp. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Esta innovación se extiende también a la captura de imágenes y videos dentro del chat. El usuario puede seleccionar o crear fondos artificiales al tomar una foto o grabar un video, dotando de mayor originalidad y dinamismo a su comunicación cotidiana.

Nuevos paquetes de stickers

Las conversaciones por WhatsApp suelen enriquecerse mediante el uso de stickers, que condensan en imágenes el sentido de un mensaje o el estado de ánimo del emisor. Con las últimas actualizaciones, la compañía lanzó nuevos paquetes de stickers como Pájaro intrépido, Días de escuela y Vacaciones. Estos incluyen una variedad de personajes diseñados para reflejar emociones o situaciones específicas.

Según la descripción, estos nuevos paquetes amplían las formas de expresión, aportan mayor diversidad a las respuestas rápidas y posibilitan que los usuarios personalicen la atmósfera de sus chats. Cada paquete puede descargarse desde la propia app, permitiendo así que conversaciones cotidianas o grupales ganen en colorido y dinamismo.

Mejoras en la búsqueda de grupos

La administración de grupos constituye una parte central del uso en WhatsApp. Los desarrolladores han enfocado parte de las novedades en mejorar la búsqueda interna de los grupos. Es frecuente que los nombres de los chats colectivos sean creativos o poco explícitos, lo que dificulta recuperarlos en el historial.

La última actualización introduce la posibilidad de buscar un grupo escribiendo el nombre de una persona que participa en él. De manera automática, la pestaña Chats muestra todos los grupos en común con ese contacto, agilizando el reencuentro de las conversaciones relevantes.

La función de escaneo de documentos llega a Android para facilitar la digitalización. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Escaneo de documentos desde Android

La digitalización y el envío de documentos a través de la aplicación se simplifican con la adición de una herramienta de escaneo integrada para dispositivos Android. Esta función, previamente disponible en iOS, permite escanear un documento físico utilizando la cámara del teléfono, recortar la imagen según se necesite, y enviarlo directamente desde el chat.

La funcionalidad elimina la necesidad de recurrir a apps externas o pasos adicionales, optimizando la gestión de trámites, tareas escolares, recibos o cualquier tipo de papelería urgente. De esta forma, WhatsApp afianza su posición como una herramienta central para la productividad y la vida diaria, adaptándose a las demandas de quienes buscan eficiencia y accesibilidad desde su dispositivo móvil.