WhatsApp añade por primera vez la función más esperada: traducir mensajes, el español está incluido

WhatsApp lanza la traducción automática de mensajes y rompe las barreras del idioma en tiempo real - créditos WhatsApp

WhatsApp ha dado un paso histórico al lanzar una de las opciones más solicitadas por su comunidad: la traducción automática de mensajes, que incluye el español entre los idiomas disponibles. Esta nueva herramienta busca facilitar la comunicación entre los más de 3.000 millones de usuarios que utilizan la aplicación en más de 180 países, eliminando la barrera del idioma en chats personales, grupos y actualizaciones de canales.

Cómo traducir mensajes en WhatsApp paso a paso

La función permite traducir cualquier mensaje recibido en otro idioma de forma rápida y sencilla. Solo es necesario mantener presionado el mensaje y seleccionar “Traducir” en el menú contextual. Desde ahí, se elige si se desea traducir el mensaje al idioma propio o a otro idioma compatible y, en caso de necesitarlo después, es posible descargar la traducción para consultas futuras.

Llegó la traducción automática a WhatsApp: ahora puedes entender mensajes en varios idiomas sin salir de la app / (WhatsApp)

Esta característica ha sido diseñada tanto para chats individuales como para conversaciones grupales, ampliando su alcance a los canales de difusión.

En el caso de los usuarios de Android, WhatsApp añade una ventaja adicional: la posibilidad de activar la traducción automática para toda una conversación. Este ajuste convierte todos los mensajes recibidos en esa conversación en textos traducidos al idioma de preferencia, agilizando aún más el diálogo entre personas que no comparten una misma lengua.

Privacidad garantizada en la traducción de mensajes

La privacidad sigue siendo un foco fundamental para WhatsApp en el despliegue de esta función. Las traducciones se procesan directamente en cada dispositivo, por lo que el contenido de los mensajes no se transmite ni almacena en los servidores de la plataforma. De este modo, WhatsApp asegura que los mensajes y sus traducciones permanecen protegidos y fuera del alcance de terceros.

La implementación de la traducción de mensajes comenzará a estar disponible gradualmente a partir de hoy para los usuarios de Android y iPhone.

WhatsApp activa la traducción automática para Android e iPhone, facilitando la comunicación en español, inglés y otras lenguas, con privacidad reforzada y más idiomas en camino según lo anunciado por la plataforma / REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

De inicio, la función estará habilitada para seis idiomas principales en Android: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Para quienes utilicen dispositivos iPhone, el abanico se amplía a más de 19 idiomas, lo que permitirá que un mayor número de usuarios acceda a esta novedad desde el primer momento.

WhatsApp desde su blog oficial ha confirmado que se irán añadiendo más idiomas a lo largo del tiempo para cubrir las necesidades de su diversa base global.

El anuncio es especialmente relevante para la comunidad hispanohablante, ya que el español figura entre los primeros idiomas integrados en el sistema de traducción. De este modo, quienes reciben mensajes en otros idiomas, o se comunican en contextos internacionales, contarán desde ahora con una solución práctica y rápida para comprender y responder, sin depender de aplicaciones externas o pasos adicionales.

La capacidad de traducir mensajes desde la propia app promete mejorar la experiencia de usuario y adaptar la mensajería instantánea a un mundo donde la diversidad lingüística es ya parte del día a día. Con el despliegue progresivo de esta función, la plataforma refuerza su propósito de conectar personas y romper cualquier barrera relacionada con el idioma.

La nueva herramienta de WhatsApp agiliza la traducción para chats individuales, grupos y canales, mejorando la experiencia de más de 3.000 millones de usuarios en 180 países desde el propio sistema de mensajería - (Meta)

Soluciones para limitar Meta AI en WhatsApp

La llegada de Meta AI a WhatsApp aporta funciones inteligentes, como respuestas automáticas y generación de imágenes, pero no todos desean su presencia constante. Preocupaciones por la privacidad, errores en respuestas o distracciones llevan a muchos a querer minimizar el chat del asistente.

Aunque no es posible desinstalarlo, se puede eliminar la conversación para ocultarlo de la lista de chats activos. Este ajuste permite mayor control y personalización, sin sacrificar la posibilidad de acceder a Meta AI en el futuro. Las conversaciones con Meta AI se mantienen protegidas bajo protocolos de privacidad, y los usuarios pueden decidir cuándo y cómo interactuar con la herramienta, según sus propias necesidades y expectativas.