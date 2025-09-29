Microsoft Fotos clasificará imágenes con IA

El sistema no es estático ni cerrado. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Microsoft)

Microsoft ha dado un paso al frente en la gestión inteligente de imágenes al incorporar inteligencia artificial en la aplicación Fotos de Windows 11. Con la actualización más reciente, los usuarios de equipos Copilot+ ahora pueden organizar sus fotografías y documentos en categorías precisas sin necesidad de intervención manual.

Esta nueva versión, disponible para quienes forman parte del programa Insider, automatiza procesos y responde a la creciente necesidad de encontrar archivos concretos rápidamente en grandes bibliotecas digitales.

Organización automática de fotos con inteligencia artificial en Microsoft Fotos

La función de clasificación automática de imágenes que Microsoft ha implementado utiliza IA avanzada para analizar el contenido de las fotos y distribuirlas de forma eficiente en diferentes carpetas temáticas. Entre las categorías reconocidas por el nuevo sistema destacan capturas de pantalla, recibos, documentos de identidad y notas, lo que facilita la localización de material específico y reduce el desorden generado por el almacenamiento masivo de archivos.

El objetivo de Microsoft al presentar esta herramienta consiste en facilitar la navegación en colecciones extensas de imágenes y reducir el tiempo que los usuarios dedican a esta tarea. El sistema demuestra su capacidad multilingüe al identificar documentos legales o personales, como pasaportes, en cualquier idioma.

Por ejemplo, un pasaporte redactado en húngaro se agrupa adecuadamente en la carpeta de “Pasaportes”, sin importar que el texto no esté en inglés. Esto responde a una demanda común de usuarios que gestionan archivos provenientes de diferentes contextos internacionales.

La interfaz renovada permite acceder fácilmente a las fotos clasificadas a través de la barra lateral, un recurso que mantiene la experiencia de usuario coherente y fluida dentro de Windows 11. Además, la integración con el buscador interno de la aplicación facilita aún más la localización inmediata de archivos categorizados, promoviendo así una experiencia dinámica y orientada a la eficiencia.

El sistema no es estático ni cerrado. Los usuarios conservan la posibilidad de modificar las categorías asignadas manualmente o enviar comentarios para ajustar y perfeccionar la precisión del modelo de IA. Esta opción fomenta la mejora continua y la adaptación de la herramienta a las necesidades específicas de cada usuario.

Mejora en la calidad de imagen con Super Resolution en PCs Copilot+

Junto a la novedad de la categorización automática, Microsoft Fotos ha puesto a disposición una mejora relevante: la función Super Resolution. Esta característica, presente en ordenadores equipados con procesadores Snapdragon, AMD e Intel compatibles con Copilot+, eleva la calidad visual de las imágenes al aumentar su nitidez de forma automática.

El despliegue de Super Resolution implica, en su versión actualizada, la necesidad de descargar un paquete de modelos específicos que operan gracias a capacidades locales de inteligencia artificial. El objetivo es que el procedimiento funcione adecuadamente y mejore tanto fotografías antiguas como capturas recientes. Este avance responde a la demanda por optimizar imágenes sin recurrir a herramientas externas o a procesos complicados.

Finalmente, es pertinente señalar que la llegada de estas novedades está sujeta a la disponibilidad de la versión 2025.11090.25001.0 o superior de Microsoft Fotos, accesible mediante actualización en la Microsoft Store. El despliegue de la nueva versión es progresivo y puede variar entre dispositivos, aunque se espera que todos los usuarios del programa Insider reciban la actualización paulatinamente.

Cómo funciona Microsoft Fotos

Microsoft Fotos permite organizar, ver y editar imágenes almacenadas en el dispositivo o en la nube. La aplicación detecta y agrupa automáticamente las fotos por fecha, ubicación y personas, lo que ayuda a encontrar archivos de manera rápida.

Además, ofrece funciones básicas de edición como recorte, ajuste de brillo, filtros y corrección de ojos rojos. También facilita la creación de álbumes y presentaciones con solo unos pasos, permitiendo a los usuarios personalizar y compartir sus recuerdos fácilmente.