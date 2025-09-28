Microsoft Photos prepara una nueva actualización: cómo beneficiará a los usuarios de Windows

La actualización de Microsoft Photos marca un avance en la organización digital en Windows. (Composición)

Buscar una foto específica entre cientos de imágenes digitales puede convertirse en una tarea interminable para muchos usuarios de Windows 11. Ante este desafío, Microsoft ha comenzado a desplegar una actualización para su aplicación Microsoft Photos que transforma la experiencia de gestión de imágenes en los equipos Copilot+ PC.

Asimismo, ha introducido una función que mejora la calidad de las imágenes. Ambas innovaciones ya están disponibles para quienes cuenten con la versión 2025.11090.25001.0 o superior de la aplicación, descargable desde la Microsoft Store.

IA para organizar imágenes y proteger la privacidad

Ahora, la aplicación utiliza inteligencia artificial para analizar el contenido visual de cada imagen y clasificarla en una de las cuatro categorías predefinidas: capturas de pantalla, recibos, documentos de identidad y notas manuscritas o impresas. Esta clasificación automática se realiza directamente en el dispositivo, lo que refuerza la privacidad del usuario al evitar el procesamiento en la nube.

Muestra de la organización automática de fotos en Microsoft Photos. (Microsoft)

Una vez categorizadas, las imágenes aparecen organizadas en carpetas específicas dentro de la sección de categorías del menú lateral de la aplicación, lo que facilita el acceso rápido a documentos importantes o recuerdos digitales.

El funcionamiento de la categorización automática destaca por su capacidad multilingüe. El modelo de inteligencia artificial reconoce textos y documentos en cualquier idioma, lo que permite, por ejemplo, que un pasaporte en húngaro o una factura en japonés se ubiquen correctamente en la carpeta correspondiente.

Esta característica resulta especialmente útil en contextos donde la digitalización de documentos es una práctica extendida, como ocurre en países donde una gran proporción de usuarios almacena comprobantes fiscales en formato digital.

Microsoft Copilot.

En tanto, la aplicación permite ajustar manualmente la clasificación de las imágenes si la inteligencia artificial comete algún error, como confundir una nota manuscrita con un documento de identidad. De este modo, el usuario mantiene flexibilidad y control.

Super Resolución: la nueva función que mejora la calidad de las fotos

Junto a la organización automática, la actualización introduce la función Super Resolución, diseñada para mejorar la calidad de imágenes de baja resolución. Esta tecnología resulta ideal para restaurar detalles en fotos antiguas o pixeladas y está disponible en equipos con procesadores Snapdragon, AMD e Intel.

Para utilizarla, es necesario descargar un paquete de modelos desde la Microsoft Store. La integración de Super Resolución en la aplicación Microsoft Photos elimina la necesidad de recurrir a herramientas externas, permitiendo que los usuarios optimicen sus imágenes directamente desde el sistema operativo.

Microsoft Photos. (Microsoft)

El impacto práctico de estas novedades es considerable. Antes de esta actualización, organizar una biblioteca de fotos llevaba horas de trabajo manual o el uso de aplicaciones de terceros.

Cómo aprovechar estos beneficios

A pesar de sus ventajas, la actualización presenta algunas limitaciones. Por el momento, la categorización automática solo está disponible en equipos Copilot+ PC y se restringe a las cuatro categorías mencionadas. Aunque la inteligencia artificial puede cometer errores menores en la clasificación, estos pueden corregirse manualmente. Se espera que en futuras versiones la aplicación permita personalizar las categorías o ampliar el rango de reconocimiento, lo que aumentará aún más su utilidad.

Para activar y probar las nuevas funciones, los usuarios deben asegurarse de contar con un equipo Copilot+ PC y actualizar la aplicación Microsoft Photos a la versión 2025.11090.25001.0 o superior desde la Microsoft Store. Una vez instalada la actualización, las nuevas categorías aparecen en el menú lateral de la aplicación.

La función se activa automáticamente en los dispositivos compatibles y los usuarios pueden enviar sus comentarios a través del Feedback Hub (Win + F) para contribuir a mejorar la precisión de la inteligencia artificial. Dado que la implementación es gradual, algunas funciones podrían tardar unos días en estar disponibles para todos los usuarios.