Guía esencial para activar la traducción en vivo en los AirPods: requisitos, pasos y consejos para aprovecharla al máximo

La traducción en vivo de AirPods permite conversar en varios idiomas sin barreras, ideal para viajes y reuniones

Finalmente, probé la nueva función de traducción en vivo con AirPods y tengo que decirlo: es una de las novedades de iOS 26 que más me sorprendió, sobre todo porque no necesitás tener los últimos AirPods Pro 3 para usarla. Si tenés un modelo anterior compatible, con solo actualizar tu iPhone ya podés acceder a la función y romper la barrera del idioma en un click (o toque).

¿Qué modelos son compatibles?

Para usar Live Translation en AirPods, basta con tener unos AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 o AirPods 4 con cancelación activa de ruido. No hace falta apurarse a comprar los últimos modelos si ya tenés uno de estos. También es imprescindible un iPhone 15 Pro, Pro Max o cualquier iPhone 16/17, además de tener iOS 26 y la función Apple Intelligence activada.

Un detalle importante: necesitás la app Traducir instalada y los AirPods actualizados a la versión más reciente de firmware.

¿En qué idiomas funciona?

Por ahora, la traducción en vivo con AirPods está disponible en inglés, francés, alemán, portugués y español. Apple promete sumar pronto italiano, japonés, coreano y chino (simplificado y tradicional). Mi recomendación: antes de viajar o reunirte, descargá los idiomas que vas a usar para tener la traducción disponible incluso sin conexión.

Así fue mi experiencia real

Lo probé con amigos que hablan otros idiomas y la traducción funciona bien, aunque no es completamente instantánea: primero espera a que termines la frase para traducir el significado completo (es un proceso deliberado para ser más natural y menos literal). El resultado es mucho más útil para charlas, viajes o cuando necesitás pedir algo puntual y no sabés cómo.

En la práctica, el sistema aísla mi voz del ruido ambiente mejor que la de mi interlocutor, así que en lugares muy bulliciosos puede fallar un poco, pero en cafés o entornos tranquilos la traducción fue clara y bastante rápida. Además, notar que el sistema funciona aunque la otra persona no tenga AirPods: podés responder, mostrar la transcripción o reproducir la traducción por el parlante del iPhone.

Algo a tener en cuenta es que, en conversaciones entre dos personas con iPhone y AirPods compatibles, la experiencia se acerca mucho a una traducción realmente fluida y dinámica. Si el otro solo tiene el teléfono, igual servirá, pero dependerá del contexto y el ruido del entorno.

Qué ventajas aporta frente a otras soluciones

La principal diferencia con apps de traducción anteriores es la integración directa con el ecosistema Apple: todo sucede dentro de tus AirPods, sin sacar el iPhone del bolsillo y, además, las traducciones procesan frases completas, lo que ayuda a mantener el sentido y el tono de la conversación. La privacidad es otro punto a favor: toda la traducción se realiza en el propio dispositivo, sin enviar datos a la nube.

¿Es perfecta? No. En ocasiones hay cierto retraso y, como toda tecnología en beta, puede cometer errores, especialmente con frases complejas o entornos muy ruidosos. Sin embargo, para viajes, reuniones informales, o resolver dudas cotidianas, la herramienta es de gran ayuda.

Cómo usar Live Translation con AirPods: Guía paso a paso

La integración con el ecosistema Apple permite traducir frases completas directamente en los AirPods, sin sacar el iPhone

1. Verificá compatibilidad y requisitos

AirPods Pro 2, A

irPods Pro 3 o AirPods 4 con ANC (cancelación activa de ruido).

iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16 o iPhone 17.

iOS 26 instalado, Apple Intelligence activado y app Traducir descargada.

Los AirPods deben estar actualizados con el último firmware.

2. Descargá los idiomas necesarios

Ponete tus AirPods y asegurate de que estén conectados al iPhone.

Entrá en Ajustes ➔ tocá el nombre de tus AirPods.

En la sección Traducción, seleccioná Idiomas y descargá los que vayas a necesitar (por separado el idioma que hablás y el que vas a traducir).

3. Configurá la conversación

Ponete los AirPods, verificá que Apple Intelligence esté activo.

Abrí la app Traducir y seleccioná “En vivo”.

Elegí el idioma del interlocutor y el tuyo.

La traducción en vivo funciona en inglés, francés, alemán, portugués y español, con más idiomas en camino

4. Activá la traducción en vivo

Podés hacerlo de varias formas:

Desde la app Traducir, tocá “En vivo” y luego “Iniciar traducción”.

Asigná la función al botón Acción del iPhone para un acceso directo.

Mantené presionadas ambas varillas de los AirPods a la vez.

Decile a Siri “Iniciar traducción en vivo”.

Abrí el Centro de control y pulsá “Traducir”.

5. Usá la traducción y seguí la conversación

Al activarse, escucharás un aviso en los AirPods y la interfaz lo confirmará.

Permití que tu interlocutor hable: escucharás la traducción directamente en tus AirPods.

Si hay mucho ruido, acercá el iPhone al hablante para usar sus micrófonos.

Respondé normalmente; la otra persona recibirá la transcripción o, si tiene AirPods compatibles, podrá oír tu respuesta traducida.

En la app, podés mostrar la transcripción o reproducir la voz traducida con el altavoz.

6. Para terminar la sesión, tocá la X en la app Traducir.

Precisión y advertencias

Tené en cuenta que, como toda función basada en IA y aún en fase beta, es recomendable chequear la traducción de datos importantes como direcciones o nombres. Si dependés 100% de una conversación esencial, validá lo traducido antes de tomar decisiones.

La llegada de la traducción en vivo a los AirPods es uno de esos cambios que realmente pueden hacer más sencillo viajar, trabajar o comunicarse en otros idiomas. ¿Falta para que sea como en la ciencia ficción? Un poco, pero la experiencia ya se siente útil y la integración con modelos anteriores es un plus enorme.

Si tenés AirPods compatibles y sos de viajar o hablar con extranjeros, vale la pena probarla y sumarla al arsenal de herramientas cotidianas.