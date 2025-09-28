Desactivar esta función es la mejor solución si el celular está lento y no tener que comprar otro

Desactivar las animaciones del sistema en Android acelera el funcionamiento del celular sin necesidad de cambiar de equipo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tener un celular que funciona lenta es muy molesto. Pantallas que se congelan, aplicaciones que tardan en responder y demoras innecesarias generan la percepción de que el dispositivo ha quedado obsoleto y necesita ser reemplazado de inmediato. Pero existe una opción que se puede desactivar y cambiar esa mala experiencia.

Se trata de la opción que ejecuta las animaciones del sistema, un ajuste sencillo capaz de acelerar el funcionamiento de Android de inmediato y sin necesidad de invertir en la compra de un equipo nuevo.

Cuál es el cambio que puede mejorar el rendimiento del celular

Las animaciones del sistema en Android constituyen transiciones visuales que acompañan toda acción dentro del dispositivo: abrir una aplicación, cambiar de menú o regresar al inicio. Estos efectos buscan generar una experiencia estética más agradable y dinámica, dotando al celular de cierto atractivo visual.

Sin embargo, también exigen recursos adicionales al procesador y la memoria RAM, especialmente en dispositivos de gama media o baja. Esta carga extra puede ocasionar que el teléfono procese con lentitud, incluso tareas sencillas.

Modificar las escalas de animación en las Opciones de desarrollador mejora la velocidad y la fluidez del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según destaca la empresa de seguridad Avast, la presencia de animaciones y efectos gráficos reduce de manera significativa la velocidad de respuesta del sistema.

Al eliminar estos elementos visuales, la potencia de cálculo se destina a las funciones esenciales, lo que mejora notablemente el rendimiento operacional. Se trata de un truco sencillo y reversible que permite adaptar la experiencia de uso sin comprometer el funcionamiento general del móvil.

Cómo desactivar las animaciones en Android

Desactivar las animaciones del sistema no requiere conocimientos técnicos avanzados ni herramientas de terceros. El procedimiento consiste en acceder a las denominadas “Opciones de desarrollador”, un menú oculto en la mayoría de los dispositivos Android. Para hacerlo, es necesario seguir estos pasos:

Acceder al menú de “Ajustes” en el teléfono Android. Buscar el apartado “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo”. Pulsar repetidamente sobre el campo “Número de compilación” hasta que aparezca un mensaje indicando que las Opciones de desarrollador se han activado. Regresar al menú principal de Ajustes y entrar al nuevo apartado “Opciones de desarrollador”. Dentro de este menú, buscar y modificar tres parámetros clave: Escala de animación de ventana. Escala de transición. Escala de duración de animación. Configurar cada uno de estos parámetros en “Animación desactivada” o, si se prefiere conservar un leve efecto, en “0,5x”.

El ajuste de animaciones es reversible y no afecta la funcionalidad esencial del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios no afectan la funcionalidad del teléfono ni eliminan ninguna herramienta importante, simplemente suprimen los efectos visuales secundarios que, en muchos casos, son responsables de la ralentización.

Al ajustar las escalas de animación, el dispositivo redistribuye automáticamente su potencia hacia las aplicaciones y tareas de mayor prioridad. Los resultados se hacen visibles al instante: las aplicaciones abren más rápido, los menús responden con agilidad y la experiencia general se torna mucho más fluida. De este modo, incluso modelos antiguos logran mantener un desempeño competitivo sin someterse a estrés innecesario.

Quienes prefieran mantener cierto grado de dinamismo visual pueden optar por reducir las animaciones en lugar de eliminarlas por completo, estableciéndolas en “0,5x”. Además, la operación resulta fácilmente reversible, por lo que es posible restablecer las configuraciones originales si se desea recuperar la apariencia previa en cualquier momento.

Otros ajustes y hábitos esenciales para optimizar el rendimiento

Aunque desactivar las animaciones constituye un paso clave, la fluidez y durabilidad del teléfono dependen de un conjunto de buenas prácticas adicionales. Entre las recomendaciones de los expertos de Avast y de foros técnicos especializados, figuran medidas como mantener el sistema operativo actualizado y gestionar de forma eficiente el almacenamiento interno.

Reiniciar el dispositivo semanalmente ayuda a mantener la estabilidad y el desempeño del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones desactualizadas pueden producir errores e incompatibilidades que obstaculizan el desempeño del sistema. Activar las actualizaciones automáticas desde Google Play Store simplifica el proceso y garantiza que tanto el sistema como las aplicaciones funcionen correctamente.

A su vez, el exceso de datos innecesarios colapsa la memoria interna, lo que ralentiza todas las operaciones del equipo. Borrar aplicaciones que no se utilizan, limpiar archivos temporales o instalar versiones “Lite” de aplicaciones populares ayuda a conservar espacio y liberar recursos vitales.

Sumado a esto, realizar un reinicio semanal del dispositivo elimina procesos en segundo plano y borra la memoria temporal acumulada. Este simple hábito contribuye a evitar cuellos de botella en la administración del procesador y favorece un funcionamiento más estable.