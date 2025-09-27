Tecno

WhatsApp estrena recordatorios para los mensajes que olvidaste leer o responder

La nueva función permitirá establecer alertas personalizadas para no dejar mensajes importantes sin contestar

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

WhatsApp prueba nueva función.
WhatsApp prueba nueva función. (Composición)

WhatsApp, la plataforma de mensajería con mayor número de usuarios en el mundo, continúa sumando novedades para facilitar la organización de las conversaciones. La compañía ha anunciado una nueva herramienta que apunta a resolver un problema cotidiano: olvidarse de responder mensajes ya leídos. Esta función, llamada “Recuérdame”, permitirá configurar recordatorios para dar respuesta en el momento más oportuno.

El exceso de chats, grupos y notificaciones hace que en muchas ocasiones los mensajes importantes terminen quedando rezagados entre otros de menor relevancia. Aunque la aplicación ya contaba con indicadores de mensajes no leídos, leer un chat y no contestarlo al instante podía derivar en que se pierda de vista. El objetivo de esta actualización es ofrecer un sistema práctico para que ningún mensaje pase desapercibido.

Por ahora, la función se encuentra en fase de pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp para Android. Sin embargo, se espera que en los próximos meses se expanda al resto de dispositivos y sistemas operativos. Su integración no solo será útil en lo personal, sino también en lo laboral, donde la aplicación es utilizada cada vez más como herramienta de trabajo.

WhatsApp se encuentra probando nueva
WhatsApp se encuentra probando nueva función para recordar responder mensajes. (Freepik)

Cómo funciona “Recuérdame”

La nueva función aparece como una opción adicional dentro del menú de los mensajes. Una vez que el usuario mantiene presionado un chat específico, puede desplegar el menú de opciones y seleccionar la pestaña “Recuérdame”. Al hacerlo, la aplicación abre una ventana emergente que permite elegir entre distintos intervalos de tiempo para recibir la notificación: 2 horas, 8 horas, 24 horas o una opción personalizada.

Una vez configurado, WhatsApp mostrará un pequeño ícono de campana junto al mensaje, señalando que hay un recordatorio activo. Al llegar la hora indicada, el usuario recibirá una notificación con el contenido del mensaje, evitando así la necesidad de buscarlo entre decenas de chats. Esta característica lo acerca a lo que ofrecen aplicaciones de productividad como Slack o gestores de correo, aunque en un entorno de uso mucho más extendido.

El diseño de “Recuérdame” es discreto. Solo el receptor del mensaje verá el recordatorio; la persona que envió el chat no será notificada. De esta forma, se mantiene la privacidad y se evita cualquier incomodidad relacionada con olvidar responder.

WhatsApp.
WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Ventajas frente a los recordatorios tradicionales

Hasta ahora, la alternativa más cercana era marcar mensajes como “no leídos”, una función útil pero que dependía de la memoria del usuario para volver a revisarlos. Con “Recuérdame”, la aplicación da un paso más al automatizar el aviso y ofrecer opciones flexibles de tiempo.

La utilidad es clara en situaciones cotidianas: desde responder un mensaje laboral en horas de oficina, hasta recordar contestar un asunto personal en el momento adecuado. También puede convertirse en una herramienta clave para estudiantes, trabajadores remotos o cualquier persona que maneje gran volumen de mensajes.

Al estar integrado en la propia aplicación, elimina la necesidad de recurrir a soluciones externas como alarmas o aplicaciones de terceros. Esto consolida a WhatsApp como un ecosistema que, además de comunicar, busca organizar la vida digital de sus usuarios.

WhatsApp logo.
WhatsApp logo. (Foto: WhatsApp)

Lanzamiento y disponibilidad

De momento, “Recuérdame” está siendo probada en la beta de Android con la versión 2.25.21.14. Los evaluadores podrán utilizar la función y enviar retroalimentación al equipo de desarrollo para mejorar detalles antes de su lanzamiento global. Posteriormente, se espera su llegada a iOS y a la versión estable de la aplicación.

WhatsApp suele introducir nuevas funciones de manera gradual, empezando con grupos reducidos de usuarios. Este proceso garantiza que los posibles fallos se corrijan a tiempo. Aunque no hay una fecha oficial para su lanzamiento global, la expectativa es que no tarde en estar disponible para todos.

En un escenario donde los mensajes se multiplican a diario, “Recuérdame” puede convertirse en una función clave para mejorar la organización personal y profesional. La posibilidad de volver a un mensaje importante en el momento adecuado evitará olvidos involuntarios y facilitará una comunicación más efectiva. Con esta novedad, la aplicación refuerza su rol no solo como herramienta de mensajería, sino también como asistente en la gestión del tiempo digital.

