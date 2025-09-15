Tecno

EA Sports FC 26 presentó su soundtrack oficial: Argentina, Colombia, México y más países protagonistas

El juego contará con más de 100 canciones, que ya se pueden escuchar en su mayoría en Spotify

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Electronic Arts destaca a 19
Electronic Arts destaca a 19 artistas latinos en el soundtrack de EA SPORTS FC 26, que se lanza el 26 de septiembre de 2025. (EA)

Electronic Arts siempre da espacio a los artistas latinos en su saga de juegos de fútbol. Para este año, con EA SPORTS FC 26, no será la excepción y dentro del soundtrack habrá 19 representantes de nuestra región y España con diferentes propuestas musicales.

La edición de este año, que se lanzará el 26 de septiembre de 2025, incorpora un listado de más de 100 canciones de artistas de todo el mundo. Entre ellos destacan artistas y grupos latinos, con géneros urbanos, rock, electrónica y funk brasileño.

Cuáles artistas latinos estarán en EA SPORTS FC 26

La selección de artistas latinos para el soundtrack de FC 26 abarca diferentes países y estilos musicales, representando la riqueza y variedad de la escena musical actual.

El videojuego incluirá más de
El videojuego incluirá más de 100 canciones de artistas de todo el mundo, con fuerte presencia de géneros urbanos, rock, electrónica y funk brasileño. (EA)

El cartel confirmado incluye nombres reconocidos y emergentes de países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, España, Puerto Rico y Estados Unidos (de origen latino). Esta es la lista detallada de los artistas latinos que llevarán sus sonidos a los oídos de millones de gamers y fanáticos del fútbol:

  1. Ácido Pantera (Colombia)
  2. Cantora De Barro (Brasil)
  3. Boy Amor (Argentina)
  4. Brent de la Cruz (Argentina)
  5. CA7RIEL (Argentina)
  6. Paco Amoroso (Argentina)
  7. Nick León (Estados Unidos, de origen colombiano)
  8. Esty (España)
  9. Mediopicky (Colombia)
  10. Pahua (México)
  11. Papatino (Brasil)
  12. Fernanda Abreu (Brasil)
  13. DJ Chernobyl (Brasil)
  14. Rels B (España)
  15. RIO KOSTA (Brasil)
  16. Sofia Kourtesis (Perú)
  17. BaianaSystem (Brasil)
  18. Alok (Brasil)
  19. Young Miko (Puerto Rico)

Aunque todos están confirmados dentro del soundtrack, aún no se conocen los detalles de todas las canciones que estos artistas estarán aportando.

Otro hecho curioso es que dentro del elenco del soundtrack de FC 26, una novedad acapara la atención: por primera vez, un futbolista profesional no solo tiene presencia como jugador, sino como artista musical en el juego.

Se trata del italiano Moise Kean, conocido en la escena musical como KMB. “Fútbol y música son dos pasiones que unen a las personas alrededor del mundo, sin importar sus diferencias. Ser ahora parte de FC 26, no solo como un jugador sino también como artista, es un sueño vuelto realidad”, aseguró.

El sistema de calificaciones de
El sistema de calificaciones de futbolistas se actualiza con datos reales, evaluando a más de 20.000 jugadores para mayor autenticidad. (EA)

La apuesta por la diversidad en el soundtrack de FC 26 no se limita a los artistas latinos. El álbum recoge un total de 109 pistas de más de 30 países, con una mezcla de figuras consagradas y emergentes.

La selección incluye a Ed Sheeran (con una pieza inédita), Fred again… (dos veces ganador del Grammy), PinkPantheress (galardonada como Productora del Año en el Billboard Women in Music), el experimental Obongjayar (Afrobeat), el trío HAIM (nominadas al Grammy), los legendarios The Cure y a DJO (Joe Keery, actor de Stranger Things).

Novedades destacadas del videojuego para 2025

Una de las adiciones es la nueva clase de ÍCONOS integrada por figuras legendarias retiradas recientemente y grandes favoritos de la afición. Esta clase suma nombres de peso como Zlatan Ibrahimović, Alex Morgan, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Caroline Seger, Giorgio Chiellini, Sissi, Francesco Totti, Marcelo, Steffi Jones, Oliver Kahn y Cha Bum-Kun.

Los ÍCONOS estarán disponibles en FC Mobile y para quienes reserven la Ultimate Edition de EA SPORTS FC 26 antes del 26 de agosto, permitiendo jugar y celebrar los momentos más destacados de estas figuras históricas con nuevas mecánicas de jugabilidad competitiva y personalización avanzada de arquetipos.

La edición 2025 suma una
La edición 2025 suma una nueva clase de ÍCONOS con leyendas como Zlatan Ibrahimović, Alex Morgan y Andrés Iniesta. (EA)

Adicionalmente, el juego introduce mejoras en el sistema de calificaciones de futbolistas, ahora más consistente y realista gracias al uso de datos reales. Más de 20.000 futbolistas han sido evaluados para asegurar autenticidad en todos los modos de juego.

El Top 10 de futbolistas mejor calificados en FC 26

Uno de los anuncios más esperados por la comunidad cada año es la revelación de los jugadores con mejor rating en el juego. Para EA SPORTS FC 26, la lista masculina está liderada por un empate entre Mohamed Salah y Kylian Mbappé, ambos con una puntuación de 91, consolidándose como las figuras más dominantes en la cancha digital. Completar el top diez es sinónimo de excelencia deportiva y reconocimiento internacional:

  1. Mohamed Salah (Liverpool) – 91
  2. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 91
  3. Ousmane Dembélé (Paris SG) – 90
  4. Rodri (Manchester City) – 90
  5. Virgil van Dijk (Liverpool) – 90
  6. Jude Bellingham (Real Madrid) – 90
  7. Erling Haaland (Manchester City) – 90
  8. Raphinha (FC Barcelona) – 89
  9. Lamine Yamal (FC Barcelona) – 89
  10. Achraf Hakimi (Paris SG) – 89

En el caso del fútbol femenino, la máxima calificación la comparten dos figuras españolas, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí (ambas con 91), representando el poder de la liga femenina en los rankings globales.

