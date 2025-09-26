ChatGPT guía a una mujer al premio de Powerball y ella transforma su suerte en ayuda para familias

Tras recibir la confirmación del premio, Edwards no dudó en su decisión de donar el total de los 150.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Carrie Edwards, residente de Midlothian, Virginia, ha causado revuelo en todo el país de Estados Unidos no solo por su fortuna en la lotería Powerball, sino por el giro inesperado que imprimió a su victoria. Tras ganar un premio de 150.000 dólares gracias a los números sugeridos por ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, la mujer optó por donar la totalidad del dinero.

Inteligencia artificial y suerte: una combinación en la lotería Powerball

Carrie Edwards vivió un episodio extraordinario cuando, confiando en ChatGPT para escoger sus números de Powerball, logró acertar cuatro de los cinco números más la bola roja, obteniendo así un premio significativo.

La Lotería de Virginia anunció que, tras adquirir un boleto para el sorteo del 8 de septiembre y sumar un dólar extra para el PowerPlay, Edwards multiplicó sus ganancias de 50.000 a 150.000 dólares.

Unos boletos de la lotería Powerball en Nashville, Tennessee. (AP foto/George Walker IV)

En un primer momento, al recibir la notificación por correo electrónico, creyó que se trataba de una estafa. Sin embargo, tras verificar la noticia, comprobó que se había convertido en ganadora gracias a la combinación de números que le ofreció la inteligencia artificial.

Su caso se convirtió rápidamente en tema de conversación debido, no solo a la manera innovadora y tecnológica con la que eligió sus jugadas, sino también por la decisión tomada al conocer su victoria: “Tan pronto como esa bendición divina ocurrió y cayó sobre mis hombros, supe exactamente qué debía hacer con ella”, declaró Edwards en entrevista para 12 On Your Side.

Cómo un premio de lotería puede transformar comunidades

Tras recibir la confirmación del premio, Carrie Edwards no dudó en su decisión de donar el total de los 150.000 dólares. Repartió el monto en tres partes iguales, de 50.000 dólares cada una, destinando la suma a organizaciones que para ella tienen un significado personal.

La primera beneficiaria fue la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD). Esta entidad se dedica a la investigación y el apoyo a las familias que enfrentan la demencia de inicio temprano. El motivo de esta elección recae en la experiencia personal de Edwards, cuyo esposo, Steve, perdió la vida recientemente tras un diagnóstico de Demencia Frontotemporal (FTD) a los 57 años.

La viuda expresó: “Esta causa es profundamente personal. Durante el Mes Mundial de la Concienciación sobre la FTD, quise que este regalo arrojara luz sobre las familias que están luchando contra esta enfermedad”.

La segunda organización seleccionada fue Shalom Farms, una entidad sin fines de lucro afincada en Richmond, Virginia, dedicada a promover la equidad alimentaria. La fémina relató su conexión con esta granja, a la que asiste con frecuencia y donde ha presenciado la cosecha y distribución de alimentos frescos destinados a comunidades necesitadas. Con este gesto, buscó respaldar la labor de asegurar el acceso a una alimentación saludable en su región.

Aunque el premio anunciado sumaba 150.000 dólares, la cifra real a donar quedó ajustada por las retenciones impositivas correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera donación fue para la Navy-Marine Relief Society, un organismo comprometido con el bienestar de los miembros del servicio militar y sus familias. Edwards subrayó que estas tres organizaciones conforman un conjunto de valores de sanación, servicio y comunidad.

Para ella, contar con la posibilidad de convertir un premio fortuito en una contribución significativa para diversas causas suponía una bendición. Según sus palabras: “Me siento bendecida de que este inesperado premio de lotería pueda servir a un propósito mayor”.

Las donaciones tras impuestos

Aunque el premio anunciado sumaba 150.000 dólares, la cifra real a donar quedó ajustada por las retenciones impositivas correspondientes: un 24% en concepto federal y un 4% estatal. Así, el monto efectivo entregado a cada organización alcanzó aproximadamente a 36.000 dólares. Este dato fue confirmado por la Lotería de Virginia, que aclaró el proceso fiscal estándar aplicado a todos los ganadores en el estado.

La inteligencia artificial puede sugerir números para aumentar las chances de ganar la lotería.

A pesar de lo anterior, el acto de Edwards no perdió fuerza ni impacto. Para ella, el valor simbólico y transformador del gesto superó cualquier rentabilidad económica personal. En sus propias palabras, deseó que su historia sirviera como ejemplo a otros: “Porque he sido tan bendecida y quiero que esto sea un ejemplo de cómo otras personas, cuando son bendecidas, pueden bendecir a otros”.

La noticia de que una persona renunciara a una suma tan significativa para beneficencia captó la atención nacional, sobre todo teniendo en cuenta el peculiar origen del acierto: la inteligencia artificial.