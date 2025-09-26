Apple impulsa un salto tecnológico en 2025: así son las cinco novedades del iPhone 17

iPhone 17: todas las pantallas ganan ProMotion, nueva protección Ceramic Shield 2 y miniaturización extrema - APPLE

El evento realizado en Apple Park marcó un nuevo hito para la industria tecnológica mundial con la presentación oficial del iPhone 17 y de toda su línea 2025. La compañía introdujo varias funciones y cambios tanto en hardware como software, que ponen a estos dispositivos a la vanguardia del sector. Estas son las cinco novedades más destacadas de los nuevos iPhone.

1. Protección en pantalla frontal y trasera

Una de las características relevantes es la introducción de Ceramic Shield 2. Este avance no solo protege la pantalla principal, también la trasera, utilizando un material más resistente a rayones y fracturas.

La compañía promete que la durabilidad aumenta tanto en el vidrio como en el acabado mate antihuellas, lo que prolonga la vida útil del terminal y reduce incidencias por caídas o golpes accidentales. En el contexto de móviles premium, este refuerzo eleva el estándar de protección física en el sector.

Desde la protección mejorada hasta la conectividad WiFi 7 con el chip N1, la compañía apuesta fuerte por resistencia, rendimiento y autonomía en la nueva generación de dispositivos móviles - APPLE

2. Cámara de vapor: mejor manejo térmico en los modelos Pro

En los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, Apple incorpora un nuevo sistema de cámara de vapor destinado a disipar el calor generado por tareas intensivas como grabación de video o juegos prolongados.

Esta tecnología ayuda a mantener estable el rendimiento del dispositivo y evita limitaciones por sobrecalentamiento. El resultado es una experiencia sostenida, incluso bajo cargas exigentes, y una mayor fiabilidad en el uso de aplicaciones que demandan recursos elevados.

3. Nuevo chip N1 y C1X para conectividad y eficiencia

Otra novedad técnica está en la llegada del chip N1, responsable de gestionar WiFi, Bluetooth y Thread, junto con el C1X, que logra el doble de rendimiento respecto a su generación antecesora.

Estas mejoras se traducen en conexiones más estables, transferencias rápidas y reducción en consumo energético. El soporte para WiFi 7 y la compatibilidad ampliada con accesorios hacen que el entorno de conectividad del iPhone sea más versátil y preparado para redes del futuro.

Todo sobre el nuevo iPhone 17 y su línea: fluidez visual, cámara de vapor y diseño ultradelgado - (Apple)

4. ProMotion: fluidez y ahorro de energía

Por primera vez, Apple implementa la tecnología ProMotion en toda la gama, no solo en los modelos Pro. Esto significa que la pantalla de todos los iPhone 17 ofrece una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, capaz de reducirse a 1 Hz para optimizar batería.

Esta tecnología, que se combina con un panel OLED de 6,3 pulgadas, proporciona una experiencia visual notablemente fluida, ideal para navegación, juegos y consumo multimedia. El usuario percibe respuestas más instantáneas y una gestión energética más eficiente.

5. Miniaturización radical en el iPhone 17 Air

Como quinta innovación, Apple presenta el nuevo iPhone 17 Air, que destaca por una importante miniaturización de componentes internos. Este modelo, enfocado en el diseño ultradelgado, reduce el tamaño de todos sus elementos al mínimo imprescindible, dejando únicamente el “bump” de la cámara como parte sobresaliente.

El resultado es un dispositivo que redefine los límites de la ingeniería móvil, manteniendo prestaciones avanzadas en un formato compacto. Esta apuesta anticipa la dirección que tomará la marca en productos futuros.

El iPhone 17 apuesta por cámaras de 48 MP, autonomía mejorada y vistas panorámicas impulsadas por IA - crédito Apple

Innovaciones adicionales: cámara, IA y autonomía

Junto a estas cinco prioridades, la gama iPhone 17 estrena sensor de 48 MP tanto en la cámara principal como en el ultra gran angular, mejora la cámara frontal a 24 MP y suma funciones inteligentes potenciadas por IA para fotografía y videollamadas.

El chip A19 de 3 nanómetros inaugura una nueva etapa en eficiencia y potencia, acompañado de RAM ampliada, hasta 512 GB de almacenamiento y una batería capaz de ofrecer hasta 8 horas más de uso respecto a la versión anterior.

Precios y disponibilidad

Apple confirmó precios de lanzamiento: el iPhone 17 desde 799 dólares, el Air a 999 dólares, el Pro por 1.099 dólares y el Pro Max en 1.199 dólares. Las reservas ya están activas y la distribución global comenzará el 19 de septiembre, reforzando la estrategia de posicionamiento de la marca en la gama alta.

En conjunto, los nuevos iPhone destacan por su enfoque en pantalla, resistencia, rendimiento, conectividad y diseño, integrando avances clave para diferentes perfiles de usuario dentro del ecosistema Apple.