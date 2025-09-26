Tecno

Apple impulsa un salto tecnológico en 2025: así son las cinco novedades del iPhone 17

Apple revoluciona la gama 2025 con tasa de refresco de 120 Hz, doble vidrio ultrarresistente y el lanzamiento del iPhone 17 Air, un dispositivo que redefine el diseño ultrafino y compacto

iPhone 17: todas las pantallas ganan ProMotion, nueva protección Ceramic Shield 2 y miniaturización extrema - APPLE

El evento realizado en Apple Park marcó un nuevo hito para la industria tecnológica mundial con la presentación oficial del iPhone 17 y de toda su línea 2025. La compañía introdujo varias funciones y cambios tanto en hardware como software, que ponen a estos dispositivos a la vanguardia del sector. Estas son las cinco novedades más destacadas de los nuevos iPhone.

1. Protección en pantalla frontal y trasera

Una de las características relevantes es la introducción de Ceramic Shield 2. Este avance no solo protege la pantalla principal, también la trasera, utilizando un material más resistente a rayones y fracturas.

La compañía promete que la durabilidad aumenta tanto en el vidrio como en el acabado mate antihuellas, lo que prolonga la vida útil del terminal y reduce incidencias por caídas o golpes accidentales. En el contexto de móviles premium, este refuerzo eleva el estándar de protección física en el sector.

Desde la protección mejorada hasta la conectividad WiFi 7 con el chip N1, la compañía apuesta fuerte por resistencia, rendimiento y autonomía en la nueva generación de dispositivos móviles - APPLE

2. Cámara de vapor: mejor manejo térmico en los modelos Pro

En los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, Apple incorpora un nuevo sistema de cámara de vapor destinado a disipar el calor generado por tareas intensivas como grabación de video o juegos prolongados.

Esta tecnología ayuda a mantener estable el rendimiento del dispositivo y evita limitaciones por sobrecalentamiento. El resultado es una experiencia sostenida, incluso bajo cargas exigentes, y una mayor fiabilidad en el uso de aplicaciones que demandan recursos elevados.

3. Nuevo chip N1 y C1X para conectividad y eficiencia

Otra novedad técnica está en la llegada del chip N1, responsable de gestionar WiFi, Bluetooth y Thread, junto con el C1X, que logra el doble de rendimiento respecto a su generación antecesora.

Estas mejoras se traducen en conexiones más estables, transferencias rápidas y reducción en consumo energético. El soporte para WiFi 7 y la compatibilidad ampliada con accesorios hacen que el entorno de conectividad del iPhone sea más versátil y preparado para redes del futuro.

Todo sobre el nuevo iPhone 17 y su línea: fluidez visual, cámara de vapor y diseño ultradelgado - (Apple)

4. ProMotion: fluidez y ahorro de energía

Por primera vez, Apple implementa la tecnología ProMotion en toda la gama, no solo en los modelos Pro. Esto significa que la pantalla de todos los iPhone 17 ofrece una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, capaz de reducirse a 1 Hz para optimizar batería.

Esta tecnología, que se combina con un panel OLED de 6,3 pulgadas, proporciona una experiencia visual notablemente fluida, ideal para navegación, juegos y consumo multimedia. El usuario percibe respuestas más instantáneas y una gestión energética más eficiente.

5. Miniaturización radical en el iPhone 17 Air

Como quinta innovación, Apple presenta el nuevo iPhone 17 Air, que destaca por una importante miniaturización de componentes internos. Este modelo, enfocado en el diseño ultradelgado, reduce el tamaño de todos sus elementos al mínimo imprescindible, dejando únicamente el “bump” de la cámara como parte sobresaliente.

El resultado es un dispositivo que redefine los límites de la ingeniería móvil, manteniendo prestaciones avanzadas en un formato compacto. Esta apuesta anticipa la dirección que tomará la marca en productos futuros.

El iPhone 17 apuesta por cámaras de 48 MP, autonomía mejorada y vistas panorámicas impulsadas por IA - crédito Apple

Innovaciones adicionales: cámara, IA y autonomía

Junto a estas cinco prioridades, la gama iPhone 17 estrena sensor de 48 MP tanto en la cámara principal como en el ultra gran angular, mejora la cámara frontal a 24 MP y suma funciones inteligentes potenciadas por IA para fotografía y videollamadas.

El chip A19 de 3 nanómetros inaugura una nueva etapa en eficiencia y potencia, acompañado de RAM ampliada, hasta 512 GB de almacenamiento y una batería capaz de ofrecer hasta 8 horas más de uso respecto a la versión anterior.

Precios y disponibilidad

Apple confirmó precios de lanzamiento: el iPhone 17 desde 799 dólares, el Air a 999 dólares, el Pro por 1.099 dólares y el Pro Max en 1.199 dólares. Las reservas ya están activas y la distribución global comenzará el 19 de septiembre, reforzando la estrategia de posicionamiento de la marca en la gama alta.

En conjunto, los nuevos iPhone destacan por su enfoque en pantalla, resistencia, rendimiento, conectividad y diseño, integrando avances clave para diferentes perfiles de usuario dentro del ecosistema Apple.

Cuántos salarios mínimos se requieren en Colombia para comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra

Con un precio que supera los dos salarios mínimos mensuales legales, el Samsung Galaxy S25 Ultra se posiciona como un equipo exclusivo en el contexto colombiano sin sacrificar innovaciones técnicas ni capacidades fotográficas de última generación

Quién es Shotaro Odate, el importante ingeniero de Honda que causa sensación por su peinado al estilo anime

Su estilo personal, inspirado en el anime, lo convirtió en una figura viral sin restar peso a su trabajo en innovación

OpenAI afirma que ChatGPT iguala a los humanos un 40% en profesiones como salud, ingeniería, periodismo y más

Se solicitó a profesionales experimentados que compararan informes generados por modelos de IA con los elaborados por otros expertos humanos

Amazon pagará 2.500 millones de dólares tras ser acusada de engañar a los clientes para que se suscriban a Prime

El pacto judicial obliga a la empresa a modificar sus procesos y compensar a quienes fueron afectados por tácticas poco claras en la adhesión y cancelación de Prime

¿Se puede expandir la memoria del iPhone 17 Pro Max?: límites y barreras técnicas

Experimentos recientes con el hardware del modelo estrella de Apple demuestran que incrementar físicamente su memoria es casi imposible sin instrumental avanzado y un alto riesgo de arruinar el dispositivo

Triple femicidio de La Matanza:

Triple femicidio de La Matanza: Espert responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof y habló de intendentes cómplices

El titular de ARCA respondió a las quejas de productores por retenciones: “Siempre que tomamos una medida nadie la sabe”

Un narco de La Matanza cercano a Brenda es la nueva pista del triple femicidio

Apelación en EEUU por YPF: cuáles fueron los argumentos que presentó Argentina para no perder el 51% de acciones de la petrolera

Triple femicidio narco en Florencio Varela, en vivo: que se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Hazaña hitórica: un alpinista polaco

Hazaña hitórica: un alpinista polaco escaló el Everest y luego descendio con esquíes, sin asistencia de oxígeno

Una nueva teoría sobre la turbulencia en vuelo

Vladimir Putin recibió al director de la agencia atómica de la ONU en Moscú

EN VIVO: Benjamin Netanyahu habla ante la Asamblea General de la ONU

Transportistas de Bolivia enviarán muestras de gasolina al exterior para verificar su calidad

Ángel de Brito opinó sobre

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli: “Es hipnótico”

Nicolás Cabré y un recuerdo de sus 7 años: “Tenía una obsesión y un ritual antes de empezar a jugar”

Flor Peña celebró el cumpleaños de su hijo Juan Otero con un video retro: “Sabía que iba a ser para siempre”