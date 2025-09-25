Murió Tom Matano, diseñador original del Mazda Miata, el roadster biplaza más vendido del mundo

El diseño del Miata se inspiró en los deportivos británicos clásicos, superando sus problemas de fiabilidad. (Foto: Instagram/@miatapapa)

La reciente muerte de Tom Matano a los 77 años, diseñador original del Mazda Mazda MX-5, conocido como Miata, marca el final de una era para el diseño automovilístico, pero su influencia perdura en cada una de las más de 1.2 millones de unidades comercializadas de este roadster biplaza, el más vendido del mundo.

Nacido en 1947, el recorrido profesional de Matano comenzó con su graduación como ingeniero en la Universidad de Seikei, aunque su verdadera vocación lo llevó a formarse en el ArtCenter College of Design de California en 1970. Esta institución, reconocida por forjar a algunos de los diseñadores más influyentes del sector, fue determinante en su desarrollo creativo.

La inmersión de Matano en la cultura automovilística californiana resultó crucial: de haberse quedado en Japón y trabajado directamente para Mazda, probablemente no habría concebido los principios que inspiraron el diseño del Miata.

Cuál fue la influencia de Tom Matano en la creación del primer Mazda Miata

El legado del ingeniero fue clave para la consolidación de esta referencia de auto. (Foto: Instagram/@miatapapa)

Antes de incorporarse a Mazda, Matano acumuló experiencia en GM en Australia y en BMW en Alemania. Su llegada al estudio de diseño de Mazda en Irvine coincidió con el impulso de Bob Hall, quien convenció al presidente de la compañía, Kenichi Yamamoto, de la necesidad de crear un descapotable ligero y compacto.

El objetivo era claro: recuperar la esencia de los deportivos británicos clásicos, pero superando sus problemas de fiabilidad. Entonces, en el proceso de desarrollo del MX-5, Mazda recibió tres propuestas distintas.

El grupo de Tokio presentó un descapotable de tracción delantera y un modelo con motor central, similar al Toyota MR2 de primera generación. Ambas alternativas ofrecían soluciones prácticas y modernas, pero fue la visión de Matano la que prevaleció, dando forma al diseño definitivo del Miata.

El Mazda MX-5 ha evolucionado en cuatro generaciones, manteniendo su esencia deportiva y adaptándose a los avances tecnológicos. (Foto: Mazda)

Posteriormente, Matano diseñó una versión cupé del MX-5 NA, que ofrecía mayor espacio para equipaje y una estructura más rígida. Aunque este modelo nunca llegó a la producción, su influencia se percibe en el diseño de la puerta del MX-5 NB, la generación siguiente.

Cómo ha evolucionado este auto con el paso del tiempo

El legado de Tom Matano se mantiene vigente en la industria automotriz, sobre todo en el año en que la marca celebra el 35º aniversario de su emblemático MX-5.

En 2025, Mazda conmemoró el espíritu original de su roadster con la edición especial “Mazda MX-5, 35 años”, que introduce una propuesta de diseño renovada y destaca por su carrocería en Rojo Artesanal, un color takuminuri ya presente en el Mazda CX-90.

Mazda celebró el espíritu original del MX-5 con una edición especial de diseño renovado y tecnología avanzada. (Foto: Mazda)

Desde su lanzamiento, el MX-5 ha evolucionado a través de cuatro generaciones —NA, NB, NC y ND—, manteniendo su esencia deportiva y adaptándose a los avances tecnológicos y de diseño.

La primera versión del MX-5 incorporaba un motor de 1,6 litros y una caja mecánica de 5 velocidades. Tres décadas y media después, el modelo actual integra un motor Skyactiv-G que entrega 181 caballos de potencia a 7.000 r.p.m. y un torque máximo de 20,9 kg-m a 4.000 r.p.m., junto a una caja automática Activmatic de 6 velocidades con modo manual.

Qué tecnología integran las versiones más modernas del Mazda Miata

La edición especial del MX-5 incorpora el sistema de Seguridad Proactiva i-ACTIVSENSE y conectividad avanzada. (Foto: Mazda)

En el ámbito tecnológico, el Mazda MX-5 edición especial incorpora el sistema de Seguridad Proactiva i-ACTIVSENSE, que incluye funciones como:

El sistema inteligente de iluminación (ALH).

El Asistente Inteligente de Frenado Delantero (SBS).

El Sistema Avanzado de Monitoreo de Punto Ciego (BSM).

La Alerta de Atención del Conductor (DAA).

El Asistente de Arranque en pendiente (HLA) y la Cámara de Reversa.

En cuanto a conectividad, el modelo dispone de una pantalla central TFT de 8,8 pulgadas a color, que facilita el acceso a la información y el entretenimiento, manteniendo la concentración del conductor.

El sistema de sonido, compuesto por 9 parlantes BOSE® estratégicamente ubicados, incluidos en los apoyacabezas, garantiza una experiencia auditiva envolvente.

Asimismo, el vehículo es compatible con Android Auto™ y ofrece conectividad inalámbrica para dispositivos iPhone, sumado a puertos de carga USB tipo C para los ocupantes.