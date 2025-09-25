Tecno

Epic Games Store anuncia los dos juegos gratuitos que cierran septiembre de 2025

Los jugadores podrán reclamar sin costo un viaje oscuro y desafiante inspirado en la mitología oriental y una comedia interactiva llena de humor absurdo

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Epic Games Store regala nuevos
Epic Games Store regala nuevos juegos para lo que resta del mes de setiembre. (Foto: Epic Games)

La plataforma Epic Games Store continúa reforzando su estrategia de atraer usuarios con su ya conocida propuesta de juegos gratuitos semanales. Tras haber ofrecido dos títulos en los últimos días, la compañía anunció que pondrá a disposición de los jugadores otros dos lanzamientos sin costo que se podrán reclamar durante la última semana de septiembre. Una vez añadidos a la biblioteca, quedarán guardados de manera permanente para todos aquellos que los canjeen a tiempo.

Los nuevos títulos gratuitos son Eastern Exorcist y El Hermano de Jorel y El Juego Más Importante de la Galaxia, dos propuestas muy diferentes que destacan tanto por su estilo artístico como por la experiencia de juego que ofrecen.

Con esta selección, Epic combina un viaje oscuro y desafiante inspirado en la mitología oriental con una aventura cómica y absurda basada en una popular serie animada brasileña.

30/09/2024 Logo Epic Games Store. POLITICA
30/09/2024 Logo Epic Games Store. POLITICA EPIC GAMES

Eastern Exorcist: fantasía oriental en 2D

El primero de los juegos gratuitos es Eastern Exorcist, un RPG de acción en desplazamiento lateral que transporta a los jugadores a un universo fantástico dominado por espíritus y criaturas demoníacas. El título invita a ponerse en la piel de un exorcista que debe enfrentar al caos, recorriendo paisajes plagados de violencia, misticismo y personajes complejos que marcan la historia con constantes giros.

Uno de los aspectos que más llama la atención de Eastern Exorcist es su estilo visual. El apartado gráfico está inspirado en la pintura tradicional con tinta china, lo que otorga a cada escenario un aire artístico único. Las animaciones fueron realizadas cuadro por cuadro a mano, reforzando la estética artesanal y el dramatismo de los combates.

En cuanto a la jugabilidad, el sistema de lucha se centra en el uso de la espada y combina precisión con tácticas de resistencia. No se trata únicamente de atacar, sino de medir los movimientos, bloquear en el momento justo y administrar la energía para enfrentar enemigos cada vez más desafiantes. Con atmósferas cargadas y un diseño visual que combina belleza y crudeza, la propuesta se convierte en una experiencia que mezcla narrativa intensa con acción exigente.

Eastern Exorcist.
Eastern Exorcist.

El Hermano de Jorel y su aventura galáctica

El segundo título gratuito es El Hermano de Jorel y El Juego Más Importante de la Galaxia, una aventura point-and-click inspirada en la exitosa serie animada brasileña “El Hermano de Jorel”. Esta caricatura, conocida por su humor absurdo y situaciones inusuales, da el salto al mundo interactivo con un videojuego que mantiene la esencia de la producción original.

El jugador toma el control del protagonista de ocho años, siempre a la sombra de su hermano mayor, en una historia que combina comedia, misterio y escenas surrealistas. La trama comienza con la llegada de un extraño videojuego desde el espacio exterior, lo que desata una serie de episodios insólitos que van desde enfrentamientos con alienígenas hasta trámites burocráticos interplanetarios.

A lo largo de la aventura, es posible interactuar con más de 30 personajes, resolver acertijos, recorrer escenarios emblemáticos de la caricatura y coleccionar stickers que se integran en un álbum especial. El título incluye diálogos escritos por los propios creadores de la serie, lo que asegura mantener el tono humorístico característico. Además, incorpora minijuegos y miles de líneas de interacción que refuerzan la sensación de estar dentro de un episodio animado.

El Hermano de Jorel y
El Hermano de Jorel y su aventura galáctica.

Una estrategia que se mantiene vigente

Con estos dos lanzamientos gratuitos, Epic Games Store refuerza su posición en el mercado digital, donde busca diferenciarse de otros distribuidores con una estrategia que prioriza la fidelización. Al ofrecer semanalmente juegos sin costo, la plataforma no solo amplía la biblioteca de sus usuarios, sino que también atrae a nuevos jugadores que podrían convertirse en clientes de largo plazo.

La variedad de títulos regalados es otro punto a favor de esta estrategia. En este caso, se combina un juego de acción oscuro y desafiante con una aventura ligera y humorística, lo que permite llegar a públicos muy distintos. Desde los fanáticos de los combates estratégicos en un entorno de fantasía hasta los seguidores de la animación latinoamericana, todos encuentran una opción que puede interesarles.

De esta manera, Epic Games Store cierra septiembre con dos propuestas que destacan tanto por su originalidad como por su contraste. Mientras Eastern Exorcist ofrece una experiencia artística y exigente en el terreno de la acción, El Hermano de Jorel y El Juego Más Importante de la Galaxia apuesta por el humor y la exploración en un universo animado. Dos estilos muy distintos, pero unidos bajo el mismo atractivo: estar disponibles de manera gratuita por tiempo limitado.

Temas Relacionados

Epic GamesVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

La inteligencia artificial acelera el desarrollo de tratamientos médicos personalizados

El auge de la simulación digital permite probar miles de millones de combinaciones moleculares y abre nuevas posibilidades para combatir enfermedades complejas, según expertos

La inteligencia artificial acelera el

Conoce el primer televisor Micro RGB del mundo: en qué consiste esta tecnología

El Smart TV de 115 pulgadas emplea micro LEDs rojos, verdes y azules para lograr negros profundos e incluye actualizaciones gratuitas del sistema operativo y medidas de protección

Conoce el primer televisor Micro

Google prepara la llegada de Android para PC: esto es lo que se sabe hasta ahora

Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm, reveló que tuvo la oportunidad de probar una versión de este sistema operativo diseñada para computadores y aseguró que le pareció increíble

Google prepara la llegada de

Campaña de phishing creado con IA fue detectado gracias a otra IA

El uso de modelos generativos permitió a los atacantes crear archivos difíciles de detectar, pero también abrió nuevas vías para la identificación de amenazas

Campaña de phishing creado con

Apple responde tras rayones en iPhone 17 Pro y Pro Max en menos de un mes: un desgaste normal por el uso

Usuarios reportan desgaste prematuro en el módulo de cámara y cristal trasero de los nuevos modelos, mientras la compañía atribuye los daños al uso cotidiano y descarta defectos de fabricación

Apple responde tras rayones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Eduardo García, obispo de San

Eduardo García, obispo de San Justo: “Nos es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos”

La estrategia electoral que planea Milei luego de su viaje a Nueva York: qué destinos del país podría visitar

El nuevo look de Kate Middleton: melena dorada, tiara de Lady Di y aire pop en la familia real

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: el misterioso mensaje que posteó la hermana de una de las chicas asesinadas

Un ex director del FMI dijo que la Argentina debería dejar flotar al dólar tras el apoyo del Tesoro de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
La ONU denunció que se

La ONU denunció que se eliminaron las garantías básicas de los derechos humanos en Nicaragua

Casi la mitad de Cuba volverá a estar a oscuras este jueves

Zelensky gestiona un arma de mayor alcance y advirtió a Moscú: “Necesitan saber dónde están sus refugios antiaéreos”

Uruguay asegura que no gastará “un peso” en organizar el Mundial 2030 y pide que Punta del Este sea sede del sorteo

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

TELESHOW
Daniela Celis postergó su gran

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”

Mario Pergolini sorprendió a Peter Lanzani con una foto retro de su infancia: “Eras modelo”

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

Repudiable ataque en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice