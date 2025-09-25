Epic Games Store anuncia los dos juegos gratuitos que cierran septiembre de 2025

Epic Games Store regala nuevos juegos para lo que resta del mes de setiembre. (Foto: Epic Games)

La plataforma Epic Games Store continúa reforzando su estrategia de atraer usuarios con su ya conocida propuesta de juegos gratuitos semanales. Tras haber ofrecido dos títulos en los últimos días, la compañía anunció que pondrá a disposición de los jugadores otros dos lanzamientos sin costo que se podrán reclamar durante la última semana de septiembre. Una vez añadidos a la biblioteca, quedarán guardados de manera permanente para todos aquellos que los canjeen a tiempo.

Los nuevos títulos gratuitos son Eastern Exorcist y El Hermano de Jorel y El Juego Más Importante de la Galaxia, dos propuestas muy diferentes que destacan tanto por su estilo artístico como por la experiencia de juego que ofrecen.

Con esta selección, Epic combina un viaje oscuro y desafiante inspirado en la mitología oriental con una aventura cómica y absurda basada en una popular serie animada brasileña.

Eastern Exorcist: fantasía oriental en 2D

El primero de los juegos gratuitos es Eastern Exorcist, un RPG de acción en desplazamiento lateral que transporta a los jugadores a un universo fantástico dominado por espíritus y criaturas demoníacas. El título invita a ponerse en la piel de un exorcista que debe enfrentar al caos, recorriendo paisajes plagados de violencia, misticismo y personajes complejos que marcan la historia con constantes giros.

Uno de los aspectos que más llama la atención de Eastern Exorcist es su estilo visual. El apartado gráfico está inspirado en la pintura tradicional con tinta china, lo que otorga a cada escenario un aire artístico único. Las animaciones fueron realizadas cuadro por cuadro a mano, reforzando la estética artesanal y el dramatismo de los combates.

En cuanto a la jugabilidad, el sistema de lucha se centra en el uso de la espada y combina precisión con tácticas de resistencia. No se trata únicamente de atacar, sino de medir los movimientos, bloquear en el momento justo y administrar la energía para enfrentar enemigos cada vez más desafiantes. Con atmósferas cargadas y un diseño visual que combina belleza y crudeza, la propuesta se convierte en una experiencia que mezcla narrativa intensa con acción exigente.

Eastern Exorcist.

El Hermano de Jorel y su aventura galáctica

El segundo título gratuito es El Hermano de Jorel y El Juego Más Importante de la Galaxia, una aventura point-and-click inspirada en la exitosa serie animada brasileña “El Hermano de Jorel”. Esta caricatura, conocida por su humor absurdo y situaciones inusuales, da el salto al mundo interactivo con un videojuego que mantiene la esencia de la producción original.

El jugador toma el control del protagonista de ocho años, siempre a la sombra de su hermano mayor, en una historia que combina comedia, misterio y escenas surrealistas. La trama comienza con la llegada de un extraño videojuego desde el espacio exterior, lo que desata una serie de episodios insólitos que van desde enfrentamientos con alienígenas hasta trámites burocráticos interplanetarios.

A lo largo de la aventura, es posible interactuar con más de 30 personajes, resolver acertijos, recorrer escenarios emblemáticos de la caricatura y coleccionar stickers que se integran en un álbum especial. El título incluye diálogos escritos por los propios creadores de la serie, lo que asegura mantener el tono humorístico característico. Además, incorpora minijuegos y miles de líneas de interacción que refuerzan la sensación de estar dentro de un episodio animado.

El Hermano de Jorel y su aventura galáctica.

Una estrategia que se mantiene vigente

Con estos dos lanzamientos gratuitos, Epic Games Store refuerza su posición en el mercado digital, donde busca diferenciarse de otros distribuidores con una estrategia que prioriza la fidelización. Al ofrecer semanalmente juegos sin costo, la plataforma no solo amplía la biblioteca de sus usuarios, sino que también atrae a nuevos jugadores que podrían convertirse en clientes de largo plazo.

La variedad de títulos regalados es otro punto a favor de esta estrategia. En este caso, se combina un juego de acción oscuro y desafiante con una aventura ligera y humorística, lo que permite llegar a públicos muy distintos. Desde los fanáticos de los combates estratégicos en un entorno de fantasía hasta los seguidores de la animación latinoamericana, todos encuentran una opción que puede interesarles.

De esta manera, Epic Games Store cierra septiembre con dos propuestas que destacan tanto por su originalidad como por su contraste. Mientras Eastern Exorcist ofrece una experiencia artística y exigente en el terreno de la acción, El Hermano de Jorel y El Juego Más Importante de la Galaxia apuesta por el humor y la exploración en un universo animado. Dos estilos muy distintos, pero unidos bajo el mismo atractivo: estar disponibles de manera gratuita por tiempo limitado.