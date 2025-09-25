DJI presenta la Osmo Nano, su cámara de acción más pequeña y modular con grabación 4K/120fps

DJI ha lanzado oficialmente la Osmo Nano, su cámara de acción más pequeña y modular hasta el momento, que destaca por ofrecer grabación en 4K a 120fps y un diseño magnético versátil. Con dimensiones ultracompactas, múltiples accesorios y resistencia al agua, este modelo pretende redefinir la portabilidad y capacidad de adaptación para creadores de contenido que buscan calidad profesional en cualquier entorno, incluso sin la necesidad de utilizar las manos.
Osmo Nano: innovación en diseño y uso modular para cualquier situación
El Osmo Nano se diferencia del resto de cámaras compactas gracias a su estructura magnética de doble cara, lo que permite montarla con facilidad en superficies o accesorios como gorras, cascos o correas, e incluso sujetarla a collares de mascotas.
Pesa solo 52 gramos y su pequeño tamaño facilita llevarla a cualquier parte. La resistencia al agua de hasta 10 metros y protección IPX4 frente a salpicaduras la convierte en compañera ideal para deportes, aventuras o grabaciones en climas adversos.
El ecosistema de accesorios pensado por DJI —clips, soportes, correas y adaptadores— amplía las posibilidades de captura, proporcionando flexibilidad tanto para grabaciones en movimiento como para tomas estáticas. Además, el dock multifuncional cumple funciones de pantalla, disparador remoto, estación de carga rápida y centro de transferencia de archivos, agilizando el flujo de trabajo creativo.
Calidad de imagen y capacidades creativas profesionales
Uno de los puntos fuertes del Osmo Nano es su sensor de 1/1,3 pulgadas, combinado con un procesador avanzado para lograr gran rango dinámico y grabaciones de alta calidad incluso en condiciones de poca luz. Graba videos en 4K a 60fps y permite cámara lenta a 120fps, con un campo de visión ultra gran angular de 143 grados que capta amplios escenarios en detalle.
El dispositivo ofrece grabación en 10 bits y perfil D-Log M, con hasta mil millones de colores y una riqueza cromática del 72% superior al video estándar, ideal para trabajos de posproducción exigentes. Entre sus modos automáticos se incluyen funciones como SuperNight para escenas nocturnas, grabación horizontal/vertical, pregrabación y control gestual, cubriendo todas las necesidades creativas de los usuarios modernos.
Estabilización avanzada y audio de calidad para grabaciones dinámicas
El Osmo Nano incorpora tecnologías de estabilización RockSteady 3.0 y HorizonBalancing, que mantienen el horizonte y minimizan las vibraciones, asegurando tomas fluidas incluso en actividades intensas. El sistema de audio cuenta con dos micrófonos integrados para sonido estéreo envolvente y soporte para OsmoAudio, permitiendo conectar micrófonos inalámbricos DJI para calidad de estudio sin receptores extra.
El dock multifuncional refuerza estas capacidades, al ofrecer carga rápida, transferencia de datos a 600 MB/s y montaje magnético en cualquier dirección, facilitando el cambio entre grabación selfie o tradicional y maximizando la duración y eficiencia en cada sesión.
Finalmente, la DJI Osmo Nano ya puede adquirirse en la tienda oficial y distribuidores autorizados. El paquete estándar incluye la cámara con 64 GB de almacenamiento, base multifuncional, clip magnético para sombrero, correa magnética, estuche, cable USB-C PD y soporte adaptador magnético con rótula.
Qué marcas compiten con DJI y qué productos ofrecen
Entre las principales competidoras de DJI en el mercado de cámaras de acción y drones se encuentran GoPro, Insta360 y Autel Robotics. GoPro es ampliamente reconocida por su línea de cámaras de acción resistentes, portátiles y sumergibles, como la serie Hero, que ofrecen grabación en 4K, estabilización avanzada y una amplia gama de accesorios para entornos extremos.
Además, GoPro ha ampliado su ecosistema con aplicaciones de edición y transmisión en directo, orientándose tanto a deportistas como a creadores de contenido.
Por otro lado, Insta360 se especializa en cámaras compactas y modulares con capacidades 360 grados y grabación en alta resolución, ideales para vloggers y profesionales que buscan efectos inmersivos y versatilidad en edición. Autel Robotics compite directamente en el segmento de drones, ofreciendo modelos como el EVO Lite, con cámaras de alta definición, opciones de vuelo inteligente y una autonomía destacada.