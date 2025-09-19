DJI Mini 5 Pro debuta con sensor de 1 pulgada

DJI Mini 5 Pro. (M. G.)

DJI presenta el nuevo Mini 5 Pro, el primer dron mini con un sensor de 1 pulgada destinado a mejorar la calidad de imagen en dispositivos ultraligeros. Este modelo se mantiene por debajo de los 250 gramos para facilitar su uso sin permisos ni titulaciones especiales, integrando tecnologías avanzadas en imagen, autonomía, seguridad y control.

Sensor de 1 pulgada y capacidades de imagen avanzadas en el DJI Mini 5 Pro

El Mini 5 Pro incorpora un sensor de cámara de 1 pulgada y 50 megapíxeles que permite capturar imágenes y videos de alta resolución en entornos variados. Admite grabación en HDR 4K/60 fps y ofrece un rango dinámico de hasta 14 pasos, junto con la opción de grabar en cámara lenta a 4K/120 fps.

Con soporte para video de 10 bits (codificación H.265) y un ISO máximo de 12.800, este dron está preparado para entornos de baja luminosidad y condiciones complejas de iluminación, facilitando resultados profesionales y flexibilidad creativa.

El Mini 5 Pro incorpora un sensor de cámara de 1 pulgada y 50 megapíxeles. (DJI)

Entre sus novedades, destaca un modo Med-Tele de 48 mm con mayor resolución en zoom digital, así como la función de grabación vertical real, optimizada para la creación de contenidos en redes sociales. La cámara puede girar hasta 225° en gran angular, mientras que su peso total se mantiene en 249,9 gramos, ideal para quienes buscan movilidad sin restricciones legales.

Seguridad, autonomía y modos inteligentes

El Mini 5 Pro viene equipado con sensores de visión omnidireccional y LiDAR frontal, además de lentes de ojo de pez, sensores infrarrojos y soporte para GNSS de doble banda (L1 + L5), facilitando la detección eficaz de obstáculos en vuelos nocturnos o con baja señal satelital.

La inteligencia artificial detecta y ajusta automáticamente la ruta de vuelo y el cuadro según el escenario, mientras que la función ActiveTrack 360° mejorada posibilita un seguimiento personalizable adecuado para deportes y otros movimientos complejos.

DJI Mini 5 Pro. DJI

Con una batería que proporciona hasta 36 minutos de vuelo, el dron logra alcanzar velocidades de 36 km/h, maximizando la autonomía y la libertad de movimiento. El modo MasterShots ofrece plantillas preestablecidas para diferentes tipos de grabaciones, y QuickShot habilita una serie de maniobras automáticas como Dronie, Órbita, Espiral y Boomerang, ayudando a usuarios de nivel básico a intermedio a crear videos de alta calidad sin complicaciones técnicas.

Es preciso señalar que la función Panorámica libre amplía la capacidad de capturar escenas más amplias y detalladas.

DJI Mini 5 Pro permite transferir archivos cuando el dron está apagado

El Mini 5 Pro presenta QuickTransfer, una herramienta que permite transferir archivos incluso cuando el dron está apagado, gracias a la conexión remota desde la aplicación DJI Fly siempre que se mantiene el alcance de Bluetooth. Este sistema permite descargar imágenes y videos en un segundo plano, sin interrumpir otras aplicaciones activas en el dispositivo móvil.

Con este conjunto de innovaciones, el DJI Mini 5 Pro marca una nueva referencia en el segmento de drones ligeros, enfocándose en un equilibrio entre calidad profesional de imagen, facilidad de uso, autonomía y seguridad avanzada en vuelo.

DJI es una empresa china especializada en el desarrollo y fabricación de drones, estabilizadores de cámara y equipos de imagen aérea. REUTERS/Annegret Hilse

Qué productos ofrece DJI y para qué tipo de usuarios están dirigidos

DJI ofrece una amplia gama de modelos adaptados tanto para usuarios recreativos como profesionales. Entre sus líneas más populares destacan los drones Mavic, Air, Mini y Avata, que varían en tamaño, autonomía y capacidades de cámara.

La serie Mavic, por ejemplo, está dirigida a creadores de contenido que buscan calidad de imagen y portabilidad, mientras que los modelos Mini se centran en la ligereza y facilidad de uso para principiantes o quienes necesitan volar sin permisos especiales.

Además de drones aéreos, DJI cuenta con productos como cámaras de acción Osmo Action, estabilizadores portátiles Osmo Mobile, equipos para filmación profesional (Ronin) y drones industriales para agricultura o inspección técnica (como la serie Matrice o Agras).

La compañía también desarrolla software de control de vuelo, accesorios y sistemas de transmisión de video en tiempo real, consolidando una oferta integral para fotografía, video, entretenimiento y aplicaciones industriales.