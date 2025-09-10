Tecno

DJI filtra por error la cámara Osmo Nano

La imagen confirma que el producto incluye una pequeña cámara independiente y una unidad adicional que incorpora pantalla

Rafael Montoro

Rafael Montoro

Guardar
La Osmo Nano se presenta
La Osmo Nano se presenta como una cámara de acción modular y ultracompacta.

Un supuesto error del equipo de redes sociales de DJI ha revelado de manera anticipada la existencia y detalles de la cámara de acción Osmo Nano. En una publicación dedicada al reciente lanzamiento del DJI Mic 3 en la red social X (anteriormente Twitter), se incluyó accidentalmente una imagen oficial de la Osmo Nano, confirmando los rumores sobre el dispositivo.

Aunque la publicación fue eliminada, usuarios atentos capturaron la imagen y la divulgaron, multiplicando el alcance de la filtración.

Detalles sobre la DJI Osmo Nano filtrada por error

La filtración accidental no solo mostró la primera imagen de la DJI Osmo Nano, sino que validó muchas de las características previamente rumoreadas sobre el producto. Según las capturas publicadas y recopiladas por Jasper Ellens, conocido por adelantar información sobre drones, la Osmo Nano se presenta como una cámara de acción modular, ultracompacta y lista para competir directamente con modelos como la serie Insta360 Go.

La filtración accidental mostró la
La filtración accidental mostró la primera imagen de la DJI Osmo Nano.

La imagen confirma que el producto incluye una pequeña cámara independiente y una unidad adicional que incorpora pantalla. Esta última, por su diseño, probablemente adiciona batería y espacio de almacenamiento extra.

Se espera que la cámara esté disponible en variantes con 64 GB o 128 GB de memoria interna, además de una ranura para tarjeta SD y pantalla táctil OLED. Otra característica relevante sería un cuerpo magnético, tanto en su parte trasera como en los laterales, lo que facilita el montaje en diferentes superficies o accesorios.

En cuanto a precios, la edición de 64 GB se situaría en USD 369 y la de 128 GB en USD 399 dólares, ubicándose como rival directo de la Insta360 Go 3S, que mantiene rangos y dimensiones similares. Resulta notable que, a pesar de la presentación de la nueva Insta360 Go Ultra, la Osmo Nano de DJI parece distinguirse por su formato ultracompacto.

Esta es la imagen filtrada
Esta es la imagen filtrada en X.

Repercusiones y difusión de la filtración: impacto en redes y plataformas digitales

La filtración provocó una rápida reacción en la comunidad tecnológica. Jasper Ellens no solo compartió las capturas en su cuenta de X, sino que también destacó la cronología y consecuencias de la publicación accidental. La visibilidad creció cuando otros usuarios y entusiastas del sector comenzaron a replicar y analizar el contenido.

Además, el error de DJI se vio amplificado por otro desliz digital: un video corto de YouTube, aparentemente publicado antes de tiempo, reafirmó la proximidad del lanzamiento de la Osmo Nano. Ellens sugiere que el influencer encargado del video habría interpretado erróneamente la fecha de levantamiento del embargo informativo.

Competencia en el mercado de cámaras de acción

La Osmo Nano aparece en escena como una respuesta directa a la expansión de los dispositivos ultracompactos de la competencia. Con su estructura modular y facilidad de montaje a través de imanes, DJI busca posicionar la Osmo Nano frente a la Insta360 Go 3S y la nueva Insta360 Go Ultra, apostando por un diseño aún más pequeño y versátil.

Jasper Ellens compartió las capturas
Jasper Ellens compartió las capturas en su cuenta de X.

El objetivo parece claro: conquistar a quienes buscan tecnología avanzada, portabilidad extrema y facilidad de uso en producción audiovisual móvil.

Estas filtraciones, aunque accidentales, suelen funcionar como impulso publicitario involuntario y, en muchos casos, despiertan aún más interés en el público objetivo antes del lanzamiento oficial. La inmediatez en las redes sociales y la capacidad de la comunidad para capturar y redistribuir información posicionan a los errores de comunicación digital como eventos de alto impacto en la industria tecnológica.

Qué es DJI y qué productos fabrica

DJI es una empresa china líder en tecnología especializada en el desarrollo y fabricación de drones, soluciones de imagen aérea y sistemas de estabilización para cámaras. Fundada en 2006 y con sede en Shenzhen, la compañía se ha convertido en referente internacional en innovación y calidad dentro del sector de productos electrónicos para fotografía y video.

Entre los productos más reconocidos de DJI se encuentran sus drones de consumo y profesionales de la serie Phantom, Mavic y Mini, así como cámaras de acción como la Osmo Action y estabilizadores para cámaras, como los modelos Ronin y Osmo Mobile. Además, la empresa ofrece accesorios y plataformas diseñadas tanto para aficionados como para expertos en producción audiovisual y aplicaciones industriales.

