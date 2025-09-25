Tecno

Descarga gratis de Steam un popular juego de aventuras y crimen con miles de reseñas positivas

Steam ofrece gratis un juego de misterio donde el jugador debe planear un crimen y desviar sospechas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Steam regala juego por tiempo
Steam regala juego por tiempo limitado.

En el mundo de los videojuegos, no todos los títulos buscan deslumbrar con gráficos hiperrealistas o decenas de horas de jugabilidad. Algunos logran destacar por su premisa, sencillez y capacidad de enganchar al jugador con una experiencia distinta. Ese es el caso de The Deed, una propuesta independiente lanzada hace casi una década que ahora vuelve a captar la atención porque puede descargarse sin costo en Steam durante unos días.

La promoción, que forma parte de las habituales campañas de la plataforma de Valve, permite sumar el título de manera permanente a la biblioteca digital de los usuarios que lo reclamen a tiempo.

Normalmente tiene un precio simbólico que rara vez supera el dólar, pero este tipo de oportunidades multiplica su alcance y atrae a nuevos jugadores curiosos por probar experiencias diferentes.

Una historia de crimen y consecuencias

The Deed coloca al jugador en la piel de Arran Bruce, un hombre que regresa a la finca familiar en medio de tensiones económicas y personales. La trama se construye en torno a un conflicto central: la amenaza de quedar fuera de la herencia y la relación con una hermana de carácter inestable.

El objetivo no es simplemente cometer un asesinato, sino planificarlo con astucia. Cada decisión tomada —desde las conversaciones con los demás personajes hasta la elección del arma y la manipulación de pistas— define cómo se desarrollará la investigación posterior. Tras “el acto”, la clave está en desviar las sospechas hacia otra persona y lograr que el inspector encargado del caso interprete la escena a favor del protagonista.

Esa dinámica lo convierte en un título atípico. En lugar de resolver un crimen como sucede en los juegos de detectives clásicos, aquí el jugador es quien lo comete y debe enfrentarse a las posibles consecuencias.

Partidas breves, pero rejugables

Una de las características más comentadas es su duración. Una partida completa puede extenderse apenas media hora, lo que en apariencia lo vuelve demasiado corto. Sin embargo, The Deed está diseñado para ser jugado varias veces, ya que ofrece múltiples finales según la estrategia empleada.

Los jugadores pueden probar distintos enfoques: cambiar el arma, modificar el modo en que conversan con la familia o plantar diferentes evidencias. De este modo, cada intento revela nuevas posibilidades y motiva la experimentación.

Este factor rejugable ha sido clave para que, pese a su brevedad, coseche reseñas mayoritariamente positivas en Steam. Muchos usuarios destacan que, aunque se trata de un proyecto modesto en lo visual y con recursos limitados, logra generar tensión y curiosidad suficientes para justificar el tiempo invertido.

Opiniones divididas en la comunidad

No todo son elogios. Algunas críticas señalan que los gráficos, realizados con RPG Maker, lucen demasiado básicos y que las opciones se vuelven predecibles tras repetir varias partidas. Otros comentarios apuntan a limitaciones en el sistema de pruebas y armas, lo que reduce las combinaciones posibles.

Aun así, la percepción general es favorable. La mayoría coincide en que, al tratarse de un título económico y ahora gratuito, ofrece una experiencia refrescante y distinta frente a las producciones masivas.

Una oportunidad para ampliar la biblioteca

El hecho de que Steam ofrezca este tipo de juegos gratis refuerza la estrategia de visibilizar a desarrolladores independientes y de permitir que los usuarios descubran joyas ocultas que de otro modo pasarían desapercibidas.

En este caso, The Deed representa una mirada breve pero intensa a las consecuencias de un crimen planificado. Su combinación de narrativa interactiva, toma de decisiones y finales alternativos lo convierte en una propuesta singular que muchos consideran ideal para una pausa corta entre juegos más extensos.

La promoción estará disponible por tiempo limitado y, una vez reclamada, el juego quedará guardado de forma permanente en la cuenta del usuario. De este modo, aunque se juegue solo una vez, no hay riesgo en añadirlo a la colección.

Con críticas que oscilan entre lo muy positivo y lo aceptable, The Deed se posiciona como una curiosidad recomendable dentro del catálogo gratuito temporal de Steam. Su propuesta recuerda que, a veces, menos es más: media hora puede ser suficiente para vivir una historia diferente, en la que cada decisión abre la puerta a un desenlace inesperado.

