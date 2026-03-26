El Salvador responde al aumento de incendios con la creación de una comisión para el manejo del fuego

Bomberos trabajan en el control de un incendio en un terreno con vegetación seca, durante una de las emergencias registradas en El Salvador./ (Cuerpo de Bomberos).

El gobierno de El Salvador, a través de la Dirección General de Protección Civil, informó sobre la creación de la Comisión Especial para el Manejo del Fuego. La medida surge frente a un incremento sin precedentes en la cantidad de incendios reportados en el país, situación que las autoridades atribuyen principalmente a la acción humana, agravada por los efectos del calentamiento global y el aumento de gases de efecto invernadero. Así lo informó Luis Alonso Amaya, titular de Protección Civil, en entrevista con Diálogo21 de Grupo Megavisión.

Amaya detalló que hasta las seis de la mañana de este día, El Salvador había registrado mil novecientos incendios en maleza, cifra que representa un aumento drástico respecto al año anterior. Además, reportó ciento cuarenta incendios forestales, que comparados con los veintiséis del mismo periodo en 2025, se registra un aumento. “Estamos hablando de más de un cuatrocientos por ciento”, explicó el funcionario, quien subrayó que el total de incendios en lo que va del año muestra un incremento del setenta y tres por ciento respecto al año anterior.

La estadística incluye trescientos catorce incendios estructurales, ciento setenta en basureros y ciento veinte en vehículos. Sobre estos últimos, Amaya advirtió que la mayoría se relaciona con deficiencias técnicas y reparaciones inadecuadas, muchas veces en automóviles que ingresan al país tras sufrir daños estructurales graves.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos reporta 120 incendios en vehículos en El Salvador. (Cuerpo de Bomberos)

El director de Protección Civil atribuyó el fenómeno en gran parte a la “mano humana”, tanto por descuido como por acciones intencionales. No obstante, reconoció la influencia de factores globales como el cambio climático. “Indudablemente, el calentamiento y las tormentas solares están golpeando fuertemente las temperaturas en regiones como la nuestra”, puntualizó el funcionario durante la entrevista matutina.

Amaya explicó que las tormentas solares provocan el ingreso de grandes cantidades de radiación ultravioleta, la cual queda atrapada en la atmósfera debido al exceso de gases de efecto invernadero. Esto intensifica el calentamiento global y agrava la vulnerabilidad de El Salvador ante incendios forestales y de maleza. El funcionario citó el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), que advierte sobre la posibilidad de alcanzar temperaturas perjudiciales para la convivencia humana a partir de 2030 en algunas regiones.

Frente a este panorama, el gobierno estableció la Comisión Especial para el Manejo del Fuego como respuesta institucional para fortalecer la prevención, coordinación y atención de los incendios. Según Amaya, la Comisión permitirá crear acuerdos interinstitucionales, mejorar la coordinación territorial y dotar de soporte jurídico a las acciones de emergencia. “No ha habido ni un solo incendio en esta temporada que no haya sido atendido”, afirmó el director de Protección Civil. Dicha Comisión articula sus acciones junto a la Comisión de Incendios Forestales, prevista en la Ley Forestal salvadoreña.

Las autoridades reportan también 314 incendios estructurales en el país./(Bomberos de El Salvador)

El funcionario destacó que la dinámica de trabajo incluye la creación de “mesas del fuego” y la priorización de la prevención sobre la mera respuesta operativa. Los equipos de emergencia han trabajado en la atención inmediata de cada incidente, aunque Amaya insiste en que la clave está en reducir el origen de los siniestros.

El funcionario enfatizó la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades frente a la próxima temporada de altas temperaturas. “La próxima semana será de mucha actividad, debemos evitar exponernos a estas altas temperaturas”, sugirió el titular de Protección Civil.

El aumento de los incendios y la puesta en marcha de la nueva Comisión reflejan los desafíos de El Salvador ante los efectos combinados de la acción humana y el cambio climático. Esto subraya cómo el país adapta sus estrategias institucionales para responder a una emergencia ambiental que no muestra señales de disminuir y que requiere respuestas coordinadas a escala nacional.