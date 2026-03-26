Política

Manuel Adorni se muestra activo tras su reaparición: recibió a Bullrich y Mahiques y espera por Santilli y Pettovello

El oficialismo busca dejar atrás los trascendidos de salida y reafirmar al funcionario en el cargo. El intercambio con Bullrich y las reuniones en agenda

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El día después de su reaparición en las conferencias de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra activo y protagoniza una serie de reuniones individuales con ministros y legisladores con las que intenta dejar atrás los trascendidos de su salida al cargo. Esta mañana, recibió en su despacho ubicado en la planta baja de Casa Rosada a Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores, con intención de mostrarse cercano a la exfuncionaria luego de los ruidos internos a raíz de su silencio virtual en el marco de la coordinada defensa en redes del Gobierno.

La reunión con Bullrich tuvo lugar a las 11, y culminó pasado el mediodía. “Todo amor”, resumió una importante fuente a este medio al término del intercambio. Al término, recibió al flamante ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien conversó sobre el envío de los pliegos de los 62 jueces al Congreso de la Nación.

El ministro coordinador utilizó sus redes sociales para viralizar el retrato de las dos instancias. “En la primera foto, se lo ve cercano a la senadora que estuvo en el ojo de la tormenta semanas atrás, cuando desde el interior de la administración libertaria la señalaban por no haber salido a respaldar con suficiente fuerza a Adorni en medio de la polémica por los viajes y las presuntas propiedades sin declarar.”

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”, sintetizó el exvocero presidencial. Lo cierto es que hay quienes admiten que semanas atrás, hubo un cruce de reclamos que tomó temperatura, pero que finalmente desescaló con el pasar de los días.

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Por su parte, la legisladora esta vez se mostró en sintonía y destacó la coordinación de la agenda que el Ejecutivo prepara el año 2026. “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!“, se expidió.

Activo desde el fin de semana, el ministro coordinador estuvo a cargo de la coordinación de la conferencia de prensa que brindó el pasado miércoles, una idea que propuso para intentar aclarar su situación y dejar atrás el tema. Bajo esos fines, intercambió contactos virtuales con el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien puso a disposición sus equipos y trabajó en el reajuste de la comunicación desplegada hasta entonces.

En paralelo a lo discursivo, el oficialismo se esmera por correr de agenda el tema que persiste en los principales medios de comunicación desde hace semanas. “Para eso, el plan del funcionario es mostrarse activo, con una serie de reuniones que estilaba encabezar desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete, y que este jueves protagoniza.”

Luego de Bullrich, que se retiró de Balcarce 50 a las 12, el exlegislador electo se prepara para recibir a las 14 a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a las 15 al ministro del Interior, Diego Santilli. Dos de los nueve integrantes del Gabinete que estuvieron ausentes de la conferencia del pasado miércoles de la que participaron Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). También confluyeron en la misma sala el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Al término de la declaración, recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Para este viernes, la agenda continuará con encuentros con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), pero además con una nueva foto con el libertario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuando lo escolte en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano a cargo de Pettovello.

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