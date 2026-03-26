Mulino descarta una vía rápida para reformar la educación panameña

El proyecto tardó cerca de siete años en concretarse, luego de múltiples retrasos y periodos de abandono. Captura de video de TVN

El presidente José Raúl Mulino dejó claro que no existe apuro en aprobar una nueva ley educativa en Panamá, en medio de las discusiones que buscan reemplazar la normativa vigente desde 1946.

El mandatario insistió en que el proceso debe darse con consenso amplio, similar a lo ocurrido con la reforma a la Caja del Seguro Social, y advirtió que la prioridad no es la rapidez, sino la calidad del resultado final.

Durante la inauguración de la escuela República de Venezuela, Mulino subrayó que la nueva legislación debe ser ampliamente consultada y debatida en la Asamblea Nacional, permitiendo la participación de distintos sectores.

“No tengo apuro en aprobar esa ley”, reiteró, al tiempo que enfatizó que la educación requiere una visión moderna adaptada a los retos actuales, incluyendo el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el aprendizaje.

El presidente también advirtió que el país no puede seguir operando con una ley educativa que data de mediados del siglo pasado, ya que esto limita la capacidad de transformación del sistema.

En ese sentido, planteó que la discusión debe construirse desde múltiples aportes técnicos y sociales, evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer el futuro del sistema educativo panameño.

El presidente José Raúl Mulino participó en la inauguración de la escuela República de Venezuela, donde reiteró la necesidad de una reforma educativa construida con consenso. (Foto AP/Matias Delacroix)

El debate se da en un escenario donde existen dos iniciativas paralelas para reformar la ley educativa, una impulsada por el Ejecutivo y otra desde la Asamblea Nacional.

Esta dualidad podría generar tensiones en el proceso legislativo, debido a la necesidad de unificar criterios y evitar duplicidades, lo que añade complejidad a una discusión que ya enfrenta desafíos estructurales.

En medio de este contexto, el mandatario participó en la inauguración de la escuela República de Venezuela, una obra que representa un símbolo del rezago y la recuperación de la infraestructura educativa en el país.

El proyecto tardó cerca de siete años en concretarse, luego de que la estructura original fuera demolida completamente debido al deterioro de sus cimientos, tras años de abandono.

Mulino recordó que durante años el plantel permaneció en condiciones críticas, incluso siendo ocupado por personas ajenas al sistema educativo.

La obra fue reactivada tras múltiples intentos fallidos y finalmente culminada con una reconstrucción total, lo que permitió entregar un centro moderno adaptado a las exigencias actuales.

La obra beneficia a más de 1,600 estudiantes y busca mejorar las condiciones de aprendizaje en el sector de Calidonia. (AP Foto/Matías Delacroix)

La nueva infraestructura beneficia a más de 1,600 estudiantes y cuenta con 28 aulas teóricas, gabinete psicopedagógico y espacios diseñados para estudiantes con necesidades especiales, además de áreas de apoyo para preescolar.

La inversión superó los $21 millones, destinados a levantar una estructura completamente nueva desde cero.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que este proyecto forma parte de un plan más amplio para transformar el sistema educativo mediante infraestructura y actualización curricular, señalando que ya se han entregado más de 50 centros educativos.

También indicó que existen más de 2,000 proyectos en ejecución entre obras grandes, medianas y pequeñas, como parte de la estrategia nacional.

Molinar también hizo énfasis en la modernización del proceso educativo, destacando el lanzamiento de un nuevo currículo de inglés, que abandona los

tradicionales de repetición y se enfoca en herramientas más dinámicas. La funcionaria aseguró que este modelo será accesible a nivel nacional, apoyado en el avance de la conectividad en las escuelas, que ya alcanza cerca del 95%.

La ministra Lucy Molinar destacó que ya se han entregado más de 50 centros educativos como parte del plan nacional. Tomada de la Presidencia

El presidente, por su parte, insistió en que la mejora de la educación no depende únicamente de la construcción de escuelas, sino también de contar con una legislación actualizada que permita cerrar brechas.

Subrayó que la educación pública debe equipararse con la privada en acceso a herramientas y tecnología, como parte de un esfuerzo integral para mejorar la calidad del sistema.

Finalmente, Mulino reiteró que la transformación educativa debe ser un proceso colectivo, en el que participen autoridades, docentes, estudiantes y sociedad civil.

Aseguró que solo a través del diálogo y la construcción conjunta se podrá avanzar hacia una educación más equitativa, capaz de responder a los desafíos del país y garantizar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.