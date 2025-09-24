Pediatras españoles alertas sobre los peligros de Roblox: podrían inducir autolesiones y cambios graves de conducta

La advertencia señala que los menores que acuden a consultas presentan signos que podrían estar relacionados con una exposición nociva al entorno digital. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Pediatras españoles advierten sobre los posibles riesgos que implica la función de chat de Roblox en menores de edad.

La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP) han emitido una alerta tras identificar en consulta un aumento de casos de niños y adolescentes con “síntomas preocupantes” relacionados con el uso de este videojuego.

La advertencia detalla que llegan a las consultas menores con signos compatibles con una exposición perjudicial al entorno digital, como autolesiones, ansiedad, trastornos del sueño, cambios bruscos de humor o aislamiento social.

Los pediatras recomiendan tratar de forma preventiva los riesgos del chat de Roblox tanto en las consultas médicas como en el ámbito familiar. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Los pediatras estamos detectando graves riesgos para la integridad de la infancia y la adolescencia que impactan directamente sobre la salud física y mental, al ser incitados en los chats a autolesionarse, ver pornografía, cuestionar su identidad sexual o enviar imágenes de violencia sexual infantil o pornografía. Acuden los padres a consulta alertados por ver las autolesiones o el cambio en el estado de ánimo y el comportamiento de sus hijos”, explicó María Angustias Salmerón, presidenta de la SEMA y miembro del grupo de Salud Digital del CPS-AEP.

El videojuego cuenta con diversas funciones de control parental. (Roblox)

Qué recomiendan los pediatras ante este escenario

Los pediatras aconsejan abordar de manera proactiva los riesgos asociados al uso del chat de Roblox durante las consultas médicas y en el entorno familiar. Tanto la vigilancia activa como el diálogo abierto resultan fundamentales para prevenir daños psicológicos y físicos en niños y adolescentes.

Desde el grupo de Salud Digital del CPS-AEP y la SEMA se recomienda a las familias revisar si sus hijos utilizan la plataforma y si interactúan en los chats, además de hablar abiertamente con ellos sobre los peligros de comunicarse con desconocidos.

Crear un entorno de confianza donde los menores puedan compartir experiencias incómodas es clave; ante cualquier sospecha, se debe consultar al pediatra sin demora.

Se recomienda que los pediatras indaguen de manera concreta sobre el uso de Roblox y sus chats durante las consultas, aunque la razón principal de la visita no esté relacionada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se detecta una situación de riesgo, se aconseja presentar denuncia ante la policía o guardia civil y notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, aportando imágenes de los chats involucrados.

Además, se insta a los pediatras a preguntar de forma específica sobre el uso de Roblox y sus chats durante las consultas, incluso si el motivo inicial no está relacionado.

Frente a un posible caso, deben activarse los protocolos establecidos: elaborar un informe médico, derivar a trabajo social, emitir parte de lesiones y acompañar a la familia en el proceso de denuncia ante las autoridades.

Es fundamental generar un ambiente de confianza que permita a los menores expresar experiencias incómodas ante cualquier sospecha. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué funciones tiene Roblox para el cuidado de menores

Roblox ofrece diversas funciones para proteger a los menores mientras juegan. Estas son algunas:

Controles parentales personalizables.

Los padres pueden establecer límites diarios de tiempo de pantalla, controlar el acceso a experiencias según su clasificación por edad y gestionar las conexiones de amigos. Es posible bloquear o denunciar usuarios, así como restringir el gasto en Robux mediante un PIN parental.

Los Robux son la moneda virtual de Roblox, una plataforma de juegos y creación en línea. Los usuarios los emplean para adquirir ropa y accesorios para sus avatares, desbloquear habilidades especiales en los juegos o comprar distintos objetos virtuales.

Los tutores pueden limitar el consumo de Robux. (Roblox)

Verificación de edad.

Para habilitar funciones avanzadas, como chats sin filtros, los usuarios deben verificar su edad mediante una identificación oficial o un escaneo facial.

Filtrado de contenido y chats.

Los jugadores menores de 13 años tienen sus publicaciones y chats filtrados para evitar contenido inapropiado y la divulgación de información personal.

Restricciones de juegos y experiencias.

Los usuarios menores de 9 años solo pueden acceder a experiencias clasificadas como “mínimas” o “suaves”. Los juegos con contenido “moderado” requieren el consentimiento de los padres.

Supervisión remota.

Los padres pueden vincular su cuenta a la de sus hijos para supervisar su actividad, incluyendo el tiempo de juego y las conexiones en la plataforma.