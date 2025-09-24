Tecno

Google habilita la búsqueda por voz con IA en tiempo real

La integración de voz e imagen abre posibilidades inéditas para quienes buscan información de manera dinámica

Renzo Gonzales

Con Search Live, ahora los usuarios pueden buscar información mediante una conversación con un asistente de IA. (Google)

La llegada de Search Live a todos los usuarios de Google en Estados Unidos marca un avance en la evolución de la búsqueda por voz con inteligencia artificial en tiempo real. Desde ahora, quienes utilicen la aplicación móvil de Google en Android o iOS pueden interactuar con un asistente de IA capaz de responder de inmediato a consultas orales, lo que abre la puerta a una experiencia de búsqueda más conversacional y dinámica.

Search Live, que hasta hace poco solo estaba disponible para un grupo reducido de usuarios dentro de Google Labs, se despliega ahora a nivel nacional en Estados Unidos. La función se activa mediante un nuevo botón “Live” situado bajo la barra de búsqueda en la aplicación de Google, permitiendo a los usuarios formular preguntas en voz alta y recibir respuestas instantáneas del asistente de IA, junto con enlaces relevantes extraídos de la web en tiempo real, de acuerdo con The Verge.

Esta capacidad de ofrecer resultados actualizados distingue a Search Live de otros asistentes conversacionales, que suelen carecer de acceso directo a información en vivo.

El funcionamiento de Search Live se apoya en la interacción por voz, pero va más allá de la simple transcripción de preguntas. Según The Tech Buzz, la herramienta transforma la búsqueda tradicional al permitir conversaciones naturales con el asistente, que responde de inmediato y complementa sus respuestas con enlaces web pertinentes. Esta integración mantiene la ventaja competitiva de Google, al combinar la inmediatez de la inteligencia artificial con la amplitud de resultados que solo un motor de búsqueda puede ofrecer.

Google Search Live. (Google)

Búsqueda visual y multimodal con Google Lens

Uno de los aspectos más innovadores de Search Live es su integración con la cámara del dispositivo y Google Lens. Ambas fuentes destacan que, durante la conversación con el asistente, los usuarios pueden activar la cámara para realizar consultas visuales. Esto convierte a Search Live en un asistente multimodal, capaz de comprender tanto lo que se pregunta como lo que se muestra a través de la cámara. La función se integra con Google Lens para ofrecer una experiencia fluida en búsquedas visuales, permitiendo que la IA procese simultáneamente voz e imagen.

En la práctica, Search Live demuestra su utilidad en situaciones cotidianas. Por ejemplo, un usuario puede aprender a preparar matcha mostrando al asistente los utensilios adquiridos y preguntando para qué sirve cada uno. De igual forma, la función resulta útil al configurar dispositivos electrónicos, ya que basta con enfocar la cámara sobre los cables para preguntar dónde debe conectarse cada uno. Estas aplicaciones ilustran el potencial de la búsqueda contextual y visual, que reconoce tanto las preguntas como los objetos presentes en el entorno del usuario.

Competencia y perspectivas de expansión

El lanzamiento de Search Live se produce en un contexto de competencia creciente en el sector de la búsqueda y los asistentes virtuales. La decisión de Google responde a la presión ejercida por rivales como OpenAI (con el modo de voz de ChatGPT), Amazon (Alexa), Microsoft (Bing), Apple (Siri) y Meta, que avanzan en la integración de asistentes de IA en sus plataformas. La apuesta de Google por una búsqueda conversacional y multimodal busca consolidar su liderazgo frente a estos competidores, demostrando su capacidad para pasar de la experimentación a la implementación nacional con rapidez.

Google. (Reuters)

Por el momento, Search Live solo está disponible en inglés y para usuarios en Estados Unidos, una limitación que ambas fuentes atribuyen a la necesidad de priorizar la precisión y la seguridad antes de expandirse internacionalmente. No obstante, esta restricción será temporal, ya que la naturaleza global de la búsqueda obligará a Google a incorporar soporte multilingüe para mantener su posición dominante.

El despliegue de esta función implica, además, una inversión considerable en infraestructura tecnológica, dado que el procesamiento simultáneo de voz, imagen y resultados web en tiempo real requiere recursos computacionales significativos.

Con Search Live, Google no solo introduce una nueva función, sino que redefine la manera en que los usuarios pueden interactuar con la información digital, apostando por la inmediatez, la conversación y la integración de múltiples modos de búsqueda.

