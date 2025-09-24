Cómo conseguir gratis un mes de Crunchyroll en estos televisores

Una promoción válida para usuarios de América Latina que no necesitan poseer un modelo de televisor tan reciente. (Unsplash)

A pesar de ser reconocida como la mayor plataforma de streaming especializada en anime, Crunchyroll suele quedar fuera del alcance de muchos aficionados debido a los costos de suscripción. Aunque su catálogo supera las 25.000 horas de contenido y ofrece más de 50.000 episodios de series y películas, el precio mensual puede representar un obstáculo significativo para usuarios que buscan acceder legalmente a los estrenos y clásicos del género.

Sin embargo, disfrutar de Crunchyroll gratis por un mes es posible gracias a una alianza entre LG Electronics y la plataforma de anime, una propuesta que permite a los dueños de ciertos televisores acceder a miles de episodios sin costo alguno durante el periodo de la LG Streaming Week 2025.

Esta promoción, destinada a Latinoamérica, coincide con el incremento de interés por el anime en la región y busca que más espectadores puedan “acercar contenidos de calidad a quienes disfrutan de este género”, de acuerdo con declaraciones de Catherin Ospina, Gerente de Marca Corporativa de LG Electronics en Colombia.

Anuncio de la LG Streaming Week 2025. (LG)

Qué televisores podrán acceder a la promoción

La oferta está dirigida exclusivamente a usuarios de televisores LG 4K UHD y superiores, siempre que hayan sido lanzados a partir de 2018. Esto significa que los televisores elegibles abarcan una amplia gama de modelos, permitiendo que miles de hogares puedan sumarse al evento, siempre que cuenten con las características técnicas mínimas.

Esta oportunidad estará vigente entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre de 2025 y se extiende a diversos países de América Latina.

Cómo activar el mes gratis de Crunchyroll

Para acceder a los 30 días gratuitos en Crunchyroll, los usuarios deberán seguir un proceso específico desde la pantalla de su propio televisor. El primer paso consiste en “descargar la aplicación LG Streaming Week en el televisor”, tal como detalla el medio. Una vez instalada, se selecciona Crunchyroll como la opción preferida dentro de las alternativas promocionadas.

Televisor LG 4K UHD de 2020. (LG)

Tras completar este proceso, será posible comenzar a ver de inmediato los títulos disponibles, incluyendo éxitos recientes como My Dress-Up Darling (temporada 2), Dan Da Dan (temporada 2), Secrets of the Silent Witch, La nobleza de las flores y Call of the Night. Para quienes prefieran no continuar con la suscripción, existe la posibilidad de cancelar el servicio antes de culminar el periodo de prueba, evitando cualquier cargo.

La campaña no se limita únicamente al anime: durante la LG Streaming Week también habrá acceso a promociones en otras plataformas, tales como Stage+ (tres meses gratuitos de ópera y conciertos de Deutsche Grammophon), Mubi (tres meses de cine independiente), Baby Shark World for Kids (un mes de contenido educativo), Blacknut Cloud Gaming (media hora gratis más acceso a 500 juegos por USD1 el primer mes) y Kanto Karaoke (un mes sin costo).

Junto a estos beneficios, la LG Streaming Week 2025 se convierte además en una plataforma de lanzamiento para los nuevos AI TV 2025 de LG, que prometen experiencias personalizadas gracias a sus funciones de inteligencia artificial, como AI Voice ID, AI Picture & Sound Wizard y AI Copilot. Este tipo de iniciativas, según LG Electronics, es parte de su estrategia de acercar contenidos digitales de calidad a sus usuarios.