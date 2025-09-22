Samsung Galaxy S24 Ultra o S25 Ultra: comparación de características

Samsung Galaxy S24 Ultra. REUTERS/Loren Elliott

Samsung se situó en el centro de la conversación tecnológica con la llegada del Galaxy S25 Ultra, presentado 15 años después del lanzamiento original de su serie S. La gran pregunta para quienes buscan renovar su smartphone es si conviene optar por este modelo de última generación o si el Galaxy S24 Ultra sigue siendo una alternativa válida en 2025.

A continuación se realiza una comparación detallada de sus características clave, ayudando a elegir el dispositivo que mejor se adapta a las necesidades de los usuarios.

Comparativa de diseño, pantalla y autonomía: Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra

El Galaxy S25 Ultra, según la información oficial de Samsung México, presenta un perfil más delgado y una pantalla ligeramente mayor que su predecesor, con un peso de 218 gramos y una dimensión de 6.9 pulgadas, frente a los 232 gramos y las 6.8 pulgadas del S24 Ultra.

Este modelo de Samsung viene en cuatro colores, entre esos el gris titanio. (Samsung)

Esta diferencia se traduce en una experiencia visual ampliada y una mayor portabilidad. Sin embargo, ambos dispositivos mantienen capacidades similares en brillo (hasta 2600 nits) y tasa de refresco (120 Hz adaptativos), lo que garantiza fluidez y excelente visibilidad en todo tipo de entornos.

En materia de batería, la capacidad es idéntica en ambos modelos, aunque el S25 Ultra mejora en autonomía, alcanzando hasta 31 horas de uso, una hora más que el S24 Ultra. Esto puede ser determinante para quienes priorizan la duración y el rendimiento en jornadas intensas.

Cámaras y opciones de almacenamiento en la gama Ultra

Ambos smartphones integran un sistema fotográfico avanzado, con un sensor principal de 200 megapíxeles para el gran angular y un teleobjetivo de 50 MP. La principal diferencia radica en la cámara ultraancha: el S25 Ultra la eleva a 50 MP, frente a los 12 MP del S24 Ultra, lo que promete imágenes más detalladas en tomas panorámicas. En la cámara frontal no hay cambios, ya que los dos modelos montan un sensor de 12 megapíxeles.

El Galaxy S25 Ultra destaca por incorporar el chip Snapdragon 8 Elite para Galaxy, una CPU de ocho núcleos exclusiva para este modelo. FUENTE: Samsung México

En cuanto al almacenamiento, tanto el Galaxy S24 Ultra como el S25 Ultra pueden adquirirse en versiones de 256 GB, 512 GB o 1 TB, ofreciendo suficiente capacidad para usuarios exigentes, creadores de contenido y quienes gestionan grandes volúmenes de archivos multimedia.

Procesador, durabilidad y consideraciones finales

El Galaxy S25 Ultra destaca por incorporar el chip Snapdragon 8 Elite para Galaxy, una CPU de ocho núcleos exclusiva para este modelo, marcando una diferencia en potencia y eficiencia frente al S24 Ultra. Esta mejora resulta atractiva para quienes buscan la máxima velocidad y capacidades de procesamiento.

Ambos dispositivos cuentan con certificación IP68, lo que garantiza una alta resistencia al polvo y al agua, sumando durabilidad y confiabilidad para su uso diario en distintas condiciones.

Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7. SAMSUNG

Samsung lanzó Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE

En 2025, Samsung lanzó los modelos Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, ampliando su línea de dispositivos plegables. Cada uno integra avances en el diseño estructural y actualizaciones de software, orientadas a optimizar el uso de pantallas flexibles y nuevas opciones de interacción.

El Galaxy Z Fold7 incorpora una pantalla principal de mayor tamaño y funciones adaptadas a la multitarea. Presenta una bisagra renovada, que permite abrir y cerrar el dispositivo con mayor eficiencia. El Galaxy Z Flip7 continúa con el formato tipo concha, enfocado en la portabilidad, e incluye mejoras en la cámara y la gestión de la energía.

El Galaxy Z Flip7 FE ofrece una variante más ajustada en costo, manteniendo el acceso a la tecnología de pantalla flexible y las funciones principales de la serie Flip. Los tres modelos operan con las últimas versiones de Android y cuentan con conectividad 5G, junto a sistemas de protección y seguridad mejorados.