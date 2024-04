Cómo le va al móvil Samsung Galaxy S24 Ultra en videojuegos: Genshin Impact y otros juegos

El dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, que le permite ejecutar juegos en rendimiento estable. (Infobae)

La experiencia gaming es una de las características que mejor demuestran el rendimiento y potencia de un celular. Muchos videojuegos exprimen al máximo el procesador, la pantalla y el sistema de ventilación de un teléfono y en el caso del Galaxy S24 Ultra la experiencia tiene muchos puntos a favor, a pesar de no ser un teléfono enfocado en este segmento.

El dispositivo de Samsung cuenta con un apartado técnico de última generación y decidimos ponerlo a prueba con varios de los juegos más exigentes de la actualidad, para evaluar si la experiencia gaming vale la pena o si por su costo se puede tener una mejor opción actualmente.

Opciones y características del Galaxy S24 Ultra

Antes de hablar de la experiencia de juego, es importante destacar qué nos encontramos como usuarios en este celular de gama alta.

Lo más destacado es el procesador Snapdragon 8 Gen 3, que es el último desarrollado por Qualcomm y que permite disfrutar de tecnologías como el ray tracing. A él lo acompaña una memoria RAM de 12 GB, expandible digitalmente hasta 8 GB, y una pantalla Amoled con hasta 120 Hz de tasa de refresco.

Samsung’s new Galaxy S24 Ultra model phone offering AI functions is displayed at the Galaxy Unpacked event in San Jose, California, U.S. January 17, 2024. REUTERS/Loren Elliott

Un grupo de características técnicas que prometen y que son las mejores en la actualidad, en dispositivos Android que no estén enfocados en videojuegos.

A esto lo acompaña un ecosistema de gaming que le permite al usuario tener una experiencia mucho más personalizada, yendo más allá de simplemente ejecutar juegos. Esta sección se llama Gaming Hub y allí aparecerán todos los juegos instalados.

Dentro de esta plataforma, la sección Game Plugins permite descargar complementos para mejorar el rendimiento de los juegos, mostrar información de procesamiento, un asistente de tiro, entre otras cosas.

Otro apartado destacado es el Game Booster que da más información y opciones, como una que permite crear una barra de atajos para acceder a otras aplicaciones con mayor facilidad mientras estamos jugando.

Todo esto pensado en dar mejor calidad a la experiencia y que el usuario pueda personalizar ajustes como la cantidad de cuadros por segundo o la calidad de las capturas de pantalla.

Genshin Impact exige al celular, pero su rendimiento es estable en términos generales. (Infobae)

Cómo fue nuestra experiencia jugando

A pesar de que no estamos ante un celular gamer, la experiencia de juego con el Galaxy S24 Ultra es satisfactoria. Probamos el celular con Genshin Impact, Wild Rift y Call of Duty Mobile, tres juegos exigentes que en términos generales no tuvieron mayores problemas para ejecutarse.

En versiones pasadas, la serie Ultra se caracterizaba por un sobrecalentamiento al momento de jugar. Para esta versión, Samsung incluyó un mejor sistema de ventilación que se nota bastante y ahí pusimos gran parte de nuestro enfoque, porque la experiencia de juego con un dispositivo caliente nunca será buena, a pesar de que en pantalla todo se vea bien.

Con Wild Rift y Call of Duty Mobile la temperatura se mantuvo baja y fueron muy pocos en los que se sintió un esfuerzo alto del dispositivo que lo llevara a sobrecalentarse. Ambos títulos los probamos en las configuraciones más altas de rendimiento y resolución, pero en ninguno de los dos casos hubo fallos o caídas de FPS notorias.

El celular de Samsung ofrece un buen rendimiento en videojuegos.

Teniendo este dispositivo y la experiencia con estos dos juegos tuvimos la sensación de que los desarrolladores ya cuentan con mejores herramientas para aumentar la potencia de sus juegos y ofrecer títulos con más detalles.

Con Genshin Impact hay más variedad en las opiniones. Este es quizás el juego más exigente que hay actualmente en móviles. Al jugarlo en las configuraciones más altas: resolución ultra, 60 FPS y difuminación activada, la experiencia de juego es estable. Si bien por momentos puede haber problemas de popping, que salgan objetos inesperadamente, en el horizonte, en general no hubo mayores problemas.

Sin embargo, estamos ante un juego muy exigente y es normal que activar los mejores ajustes no sea la mejor idea porque se siente el esfuerzo del teléfono, especialmente en algunas caídas de frames y en el sobrecalentamiento, que era lo que hizo inviable la experiencia y generó que el teléfono se descargara muy rápido.

Además, al momento de grabar la pantalla notamos que el rendimiento bajó. Un aspecto que no le favorece a aquellos que quieren grabar gameplays o compartir contenido en buena calidad.

Si bien el Galaxy S24 Ultra no está solo pensado para videojuegos, toda su construcción técnica se acomoda bien para rendir en títulos exigentes y su sistema de ventilación sigue mejorando, aunque todavía con más oportunidades de progresar.