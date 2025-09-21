De robots limpiapiscinas a simuladores de manejo: las novedades tecnológicas que conquistan a los hogares latinos

Con el paso de los años es posible que más casas tengan acceso a este tipo de innovaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los robots para el hogar, simuladores para el entretenimiento y dispositivos inteligentes que antes parecían exclusivos de mercados avanzados ya forman parte del consumo cotidiano en varios hogares de Latinoamérica.

La brecha entre los lanzamientos globales y su llegada a la región se ha reducido drásticamente, y tecnologías antes consideradas lejanas son ahora accesibles por canales digitales, redes logísticas y una gran demanda por calidad de vida y tiempo libre.

Voceros de Latamly, empresa que facilita el acceso a tecnología global en la región, confirman el avance: “Las tendencias mundiales cada vez impactan más en mercados como Latinoamérica y se acorta el ciclo de introducción de nuevos productos”, afirma Diego Cabrera, gerente de marketing corporativo.

La mayoría busca artefactos que realicen acciones repetitivas o tediosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a lo que buscan los usuarios al acceder a esta tecnología, el ejecutivo destaca que “no busca lujo, busca comodidad”, así que las categorías más consolidadas en los mercados son las que resuelven tareas domésticas habituales y optimizan rutinas diarias.

Por qué crece la adopción de robots domésticos en las casas latinoamericanas

El crecimiento de la robotización en tareas del hogar obedece principalmente a la búsqueda de practicidad y ahorro de tiempo. “La tendencia está en que vamos a consumir más de lo que observamos en vitrinas mundiales”, detalla Cabrera, haciendo alusión a la difusión de estas tecnologías en grandes marketplaces y ferias internacionales.

Asimismo, el ejecutivo sostiene que la sociedad latinoamericana valora la calidad de vida y busca la comodidad que proveen estos dispositivos. “El latino incorpora robótica a sus hogares, ya sea en cocinas, patios o piscinas, para ganar tiempo y dedicarlo a otras actividades”, señala.

Este complemento con la tecnología permite que el humano utilice ese tiempo para otras cosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Diego Bagué, gerente comercial de Latamly para Latinoamérica, observa: “Muchas veces los latinos no sabemos que existen estos dispositivos. Saber que alguien puede trapear el piso o ayudar a cocinar resulta disruptivo en mercados donde el tiempo es cada vez más escaso”.

Por esta razón, la educación tecnológica juega un papel relevante. Cabrera lo sintetiza: “El mercado conoce los robots de limpieza, pero no siempre está maduro para consumir. Hay que fortalecer el conocimiento de los beneficios y la evolución de los productos”.

Cómo ha evolucionado el acceso a tecnología de gaming en Latinoamérica

El segmento del gaming muestra patrones homogéneos a nivel internacional. La comunidad gamer comparte comportamientos similares sea cual sea su localización, pero la verdadera diferencia radica en la posibilidad de adquirir productos y accesorios.

El público gamer busca accesorios a buean precio que le ayude a mejorar su experiencia de juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización ha detectado oportunidades al observar que el gamer latinoamericano demanda los mismos estándares tecnológicos que en Estados Unidos o Europa, y valora sobre todo el acceso rápido y precios razonables.

También, plataformas de e-commerce global, y un mayor flujo de información digital han nivelado la cancha para los entusiastas del gaming.

Qué factores aceleran la llegada de avances tecnológicos globales a la región

La disponibilidad casi inmediata de nuevos gadgets se explica no solo por la conectividad digital, sino por la adaptación logística y la creciente capacidad de las empresas regionales para cerrar alianzas exclusivas con fabricantes extranjeros.

Según Cabrera, el auge de marketplaces internacionales y la difusión mediática contribuyen a que “el latino tiene la posibilidad de visualizar tendencias y productos en tiempo real, y la velocidad con que llegan disminuye cada año”.

Uno de los retos es que el acceso sea rápido pero con garantías. (Imagen ilustrativa Infobae)

“No es solo acceder, sino disponibilizar la tecnología en tiempo y forma, lograr que esté en un local, en el canal de proximidad, para que realmente pueda usarse”, explica el ejecutivo.

El desafío radica en evitar la saturación del mercado y asegurar que el usuario reciba respaldo y garantía. Asimismo, cuestiones como la inestabilidad económica, la diversidad de sistemas de financiación y las rutas logísticas complejas afectan la introducción eficiente de tecnología.

Por esta razón, las marcas tecnológicas deben apostar por estrategias cuidadosas de distribución ante la diversidad de contextos en cada país.