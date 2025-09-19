Tecno

Inició la venta global del iPhone 17: Tim Cook dio la bienvenida a los fanáticos de Apple

Apple inició la venta del iPhone 17 en más de 60 países de forma simultánea, marcando uno de los lanzamientos más amplios en la historia de la compañía

Apple ha puesto oficialmente a la venta sus nuevos teléfonos este viernes 19 de septiembre, cumpliendo con la fecha anunciada en el Keynote 2025. Los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max ya se encuentran disponibles en las Apple Store y distribuidores autorizados, además Tim Cook fue el encargado de abrir la tienda de la Quinta Avenida en New York para los ansiosos clientes.

La compañía ya había anunciado que los clientes de más de 63 países y regiones, entre ellos Estados Unidos, España, México, Colombia, Alemania, China, Japón y Reino Unido, podrán adquirir los nuevos equipos, mientras que el resto del mundo podrían hacerlo en las siguientes semanas o meses.

Cabe precisar que el iPhone 17 se posiciona como la base de la nueva generación de smartphones de la compañía. Entre sus principales características destaca la pantalla OLED con brillo de hasta 3.000 nits, tasa de refresco de 120 Hz y la función Always On Display.

En fotografía, estrena un sistema de cámaras traseras de 48 megapíxeles, con la posibilidad de usar la lente principal como telefoto de dos aumentos a 12 MP. La cámara frontal ahora ofrece 18 MP y añade la opción de capturas panorámicas en formato 16:9.

En el apartado de rendimiento, incluye el chip A19 fabricado en 3 nm y parte de una capacidad de almacenamiento de 256 GB, ampliable hasta 512 GB.

Precio del nuevo iPhone 17

Apple anunció el precio del nuevo iPhone 17 durante el lanzamiento oficial del equipo. Estos precios se ajustan a la moneda estadounidense, por lo que en otros países puede variar por el tipo de cambio y tasas de impuestos.

  • iPhone 17: USD 799
  • iPhone 17 Air: USD 999
  • iPhone 17 Pro: USD 1.099
  • iPhone 17 Pro MAX: USD 1.199
Vietnam fue el primer país en entregar los nuevos iPhone 17

Desde muy temprano en la mañana del 19 de septiembre, decenas de clientes se congregaron en la tienda F.Studio by FPT, ubicada en la calle Le Loi, en el barrio Ben Thanh de la ciudad de Ho Chi Minh, para ser de los primeros en adquirir el iPhone 17. Durante el evento, los asistentes pudieron probar de primera mano el iPhone 17, el iPhone 17 Air y otros productos de Apple.

El entusiasmo se reflejó en largas filas de personas que esperaban ansiosas para desempaquetar el nuevo dispositivo. Según representantes del sistema, se entregaron numerosas unidades de iPhone 17 y iPhone Air, además de registrarse una gran cantidad de depósitos adicionales, confirmando la fuerte demanda de esta generación en Vietnam.

Phan Tran Thanh, subdirector de productos Apple en FPT Shop y F.Studio, afirmó que el iPhone 17 y el iPhone Air han generado una verdadera “fiebre” entre los entusiastas de la tecnología. En comparación con el lanzamiento del año pasado, el interés y las reservas crecieron de forma notable, alcanzando cifras récord: solo en TopZone se registraron casi 100.000 depósitos en las primeras 24 horas, superando ampliamente el desempeño del iPhone 16.

iPhone 17 Air: delgadez y eSIM

La principal novedad de este lanzamiento es el iPhone 17 Air, que apuesta por un diseño ultradelgado y ligero sin sacrificar potencia. Integra una pantalla de 6,5 pulgadas con ProMotion a 120 Hz y hasta 3.000 nits de brillo. En su interior equipa el chip A19 Pro y marca la diferencia al eliminar la ranura para tarjetas SIM físicas, funcionando únicamente mediante eSIM.

iPhone 17 Pro: potencia y refrigeración avanzada

El iPhone 17 Pro también incorpora el chip A19 Pro y estrena un sistema de refrigeración con cámara de vapor para optimizar el desempeño en tareas exigentes como videojuegos y edición de video. En el ámbito fotográfico, introduce un teleobjetivo con zoom óptico de 4 aumentos, que, gracias al sensor de 48 MP, alcanza hasta 8 aumentos efectivos a 12 MP.

iOS 26 y nuevos accesorios

Los nuevos teléfonos llegan con iOS 26, que debuta con la interfaz Liquid Glass y nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Además, la compañía presentó los Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3, junto a los AirPods Pro de tercera generación. Con estos lanzamientos, Apple inicia su primera fase de renovación de productos, mientras prepara próximas novedades en iPad y Mac.

