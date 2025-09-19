Twitch para padres: lo esencial que debes saber antes de que tus hijos usen la plataforma

Twitch es una plataforma que permite transmitir y ver videos en vivo. (Europa Press)

Twitch es una plataforma de transmisión en vivo que, en poco más de una década, se ha consolidado como el epicentro para gamers, creadores de contenido y espectadores jóvenes alrededor del mundo. Aunque su principal atractivo son las transmisiones de videojuegos, el portal de emisiones también abarca música, deportes electrónicos y contenido IRL (en la vida real).

Este espacio abierto permite que cualquier persona, incluido público adolescente, pueda interactuar en tiempo real a través de video y chat, acceder a comunidades globales y, en el caso de los streamers, incluso generar ingresos desde casa. Para los padres, comprender el funcionamiento y las posibilidades asociados a Twitch es esencial para acompañar y guiar la experiencia digital de sus hijos.

Qué es Twitch y cómo funciona

Twitch, disponible desde 2011 y propiedad de Amazon desde 2014, es una plataforma que permite transmitir y ver videos en vivo. Cualquiera puede acceder a transmisiones sin necesidad de crear una cuenta de usuario, pero para participar en el chat, suscribirse o ser streamer, se requiere registro.

Para utilizar Twitch, los usuarios deben tener al menos 13 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además de videojuegos y torneos de eSports, Twitch alberga programas de entrevistas, arte y transmisiones diarias de la vida personal de los creadores. Los streamers pueden ganar dinero a través de suscripciones mensuales, donaciones de “bits”, publicidad y patrocinios. La plataforma es compatible con diversos dispositivos: PC, móviles, tabletas o smart TVs.

Cuál es la edad mínima y qué se necesita para usar Twitch

Para utilizar Twitch, los usuarios deben tener al menos 13 años. Entre 13 y 18 años, es obligatorio el uso bajo supervisión parental según los términos y condiciones. La plataforma cancela cuentas asociadas a menores de 13 años y, en tiendas como la App Store, la aplicación está recomendada para mayores de 17 años.

Por otro lado, para empezar a usar Twitch, se necesita un dispositivo con acceso a internet y la propia aplicación o el sitio web.

Logo de Twitch. TWITCH

Cómo se participa en Twitch: opciones para espectadores y streamers

Quienes ven contenido pueden navegar por categorías, chatear y suscribirse a canales para apoyar a sus creadores favoritos mediante cuotas, obteniendo así contenido exclusivo. Los creadores, a su vez, pueden transmitir en vivo videojuegos, música u otros contenidos, ganando dinero por suscriptores, bits y anuncios.

El éxito de Twitch radica en su comunidad, la interacción en tiempo real y la posibilidad de convertir la pasión por los videojuegos en entretenimiento e, incluso, en una carrera.

Recomendaciones y consejos para padres

Para un uso más seguro, se recomienda establecer límites de tiempo, monitorear el contenido y utilizar áreas comunes para ver o transmitir en Twitch. Conversar abiertamente sobre las funciones y los riesgos, acompañar en las transmisiones e informarse sobre la naturaleza de la plataforma ayudan a que los adolescentes vivan una experiencia positiva y enriquecedora.

Acompañar, poner normas claras y participar activamente es la mejor estrategia para que la incursión de hijos e hijas en plataformas como Twitch sea segura y eduque en hábitos digitales responsables.

El evento TwitchCon 2024. TWITCH

Cómo transmitir en vivo en Twitch paso a paso

Transmitir en vivo en Twitch comienza con la creación de una cuenta y la configuración de un canal propio en la plataforma. El usuario debe descargar un software de transmisión, como OBS Studio o Streamlabs, que permita capturar la pantalla del juego, la cámara web y el audio.

Una vez instalado, se vincula el software a Twitch a través de una clave de transmisión encontrada en la configuración del canal. Antes de ir en vivo, es recomendable personalizar la página con títulos, categorías y descripciones relevantes para atraer a espectadores.

Durante la transmisión, el streamer puede interactuar en tiempo real con el público a través del chat integrado, responder comentarios, agradecer suscripciones y recibir donaciones. Es importante mantener un ambiente amigable y seguir las normas de la comunidad de Twitch para crear una experiencia positiva y segura. Tras finalizar la sesión en vivo, el video queda guardado en el canal para que otros usuarios lo vean más tarde si así lo desea el creador.