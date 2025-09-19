Tecno

Si Nvidia es la empresa más valiosa del mundo, por qué su CEO Jensen Huang no lidera la lista de los más ricos

El ascenso bursátil de la firma tecnológica no se traduce en la fortuna personal de su director ejecutivo, quien mantiene una participación accionaria mucho menor que otros magnates tecnológicos y financieros del mundo

Dylan Escobar Ruiz

Dylan Escobar Ruiz

La política de la empresa
La política de la empresa de emitir acciones para empleados ha diluido la participación de su líder y elevado el número de títulos en circulación. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

El ascenso de Nvidia al primer puesto como la empresa más valiosa del mundo ha generado interrogantes sobre la posición de su director ejecutivo, Jensen Huang, en los rankings de patrimonio global.

Pese a que la compañía de semiconductores ha superado a gigantes históricos en capitalización bursátil, el patrimonio de su CEO no refleja esa supremacía: Huang ocupa el décimo lugar en la lista de multimillonarios, según el índice de Bloomberg, con 147.000 millones de dólares.

Por qué Jensen Huang no es la persona más rica del mundo

La explicación reside en la proporción de acciones que Jensen Huang mantiene en Nvidia. Mientras que otros líderes empresariales concentran grandes participaciones en sus compañías, la de Huang es comparativamente modesta.

La participación accionaria de Jensen
La participación accionaria de Jensen Huang en Nvidia se ha reducido a menos del 4 %, limitando su fortuna pese al auge de la compañía. (Foto: REUTERS/Florence Lo/File Photo)

Antes de la salida a bolsa de Nvidia en 1999, el ejecutivo poseía el 12,8% de la empresa, una cifra que, de haberse mantenido, equivaldría hoy a más de 500.000 millones de dólares. Sin embargo, la dilución accionaria ha reducido su participación a menos del 4% en la actualidad.

La dilución de la participación de Huang se explica, en gran medida, por la política de Nvidia de emitir grandes volúmenes de acciones para retribuir a sus empleados. La compañía reportó una compensación no devengada basada en acciones de 14.000 millones de dólares al 27 de julio, con la expectativa de reconocer la mayor parte en un plazo de dos años.

Este mecanismo, habitual en el sector tecnológico, busca incentivar el compromiso de los trabajadores y dificultar su salida hacia la competencia, al tiempo que permite atraer talento sin recurrir a desembolsos directos de efectivo.

Qué probabilidad que esta tendencia cambie en Nvidia

Nvidia ha intentado frenar la
Nvidia ha intentado frenar la dilución accionaria con recompras, pero el número de acciones se multiplicó por 14 desde su salida a bolsa. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A pesar de que Nvidia ha intentado contrarrestar la dilución mediante recompras de acciones, el número de títulos en circulación ha pasado de 1.700 millones ajustados por división en el momento de la salida a bolsa a más de 23.000 millones en la actualidad, lo que supone un incremento de aproximadamente 14 veces.

Además, la participación de Huang se ha reducido por la venta de acciones, incluyendo un plan comercial preestablecido para desprenderse de hasta 6 millones de acciones este año, valoradas alrededor de 1.000 millones de dólares al precio actual.

Líderes de empresas menos valiosas
Líderes de empresas menos valiosas que Nvidia tienen mayor patrimonio que Jensen Huang. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La dinámica de los rankings de riqueza está sujeta a las fluctuaciones de las capitalizaciones bursátiles, pero la menor proporción accionaria de Huang en Nvidia hace improbable que escale posiciones en el corto plazo, pese al liderazgo indiscutido de la empresa en el mercado global.

Cómo es la diferencia de patrimonio entre Jensen Huang con otros magnates

Este fenómeno contrasta con la situación de otros magnates. Warren Buffett conserva cerca del 14% de Berkshire Hathaway, pese a que la valoración de su conglomerado representa solo una cuarta parte del valor de Nvidia.

Aun así, el patrimonio de Buffett asciende a 148.000 millones de dólares, superando al de Huang, y ello a pesar de que el inversor ha donado más de la mitad de sus acciones desde 2006.

Elon Musk lidera el ranking
Elon Musk lidera el ranking de riqueza global gracias a su alta participación en Tesla y SpaceX. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Por su parte, Bernard Arnault ostenta aproximadamente la mitad de LVMH, lo que le permite alcanzar una fortuna de 164.000 millones de dólares, aunque la capitalización de su grupo es inferior a 300.000 millones de dólares, menos de una décima parte del valor de Nvidia.

El caso de Elon Musk resulta aún más llamativo. El fundador de Tesla y SpaceX lidera la lista mundial con un patrimonio estimado de 383.000 millones de dólares. Si se aprueba su propuesta de un paquete salarial de 1 billón de dólares, su ventaja podría ampliarse.

Las dos empresas que concentran la mayor parte de su riqueza suman una valoración conjunta de unos 1,6 billones de dólares, lo que representa menos del 40% del valor de mercado de Nvidia. No obstante, Musk posee alrededor del 13% de Tesla y el 42% de SpaceX.

