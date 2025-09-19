Tecno

Para qué sirve activar el modo avión al cargar el celular

Así se puede disminuir el tiempo de carga hasta un 25%, ya que el celular no gasta energía en mantener otras funciones prendidas

Por Isabela Durán San Juan

Cargar el celular en Modo
Cargar el celular en Modo Avión puede reducir el tiempo de carga hasta un 25%.

Activar el modo avión al cargar el celular puede hacer que la batería se recupere más rápido, ya que esta función desactiva conexiones como WiFi, datos móviles y Bluetooth, lo que disminuye notablemente el consumo de energía.

Este sencillo truco resulta útil para quienes desean que su móvil alcance la carga completa en menos tiempo.

Según la empresa española Yup Charge, al cargar el dispositivo con el Modo Avión activado, es posible reducir el tiempo de carga hasta en un 25%, ya que el teléfono no utiliza energía para mantener conexiones activas.

Al cargar el celular, activar
Al cargar el celular, activar el modo Avión acelera la recuperación de la batería al desactivar WiFi, datos y Bluetooth, reduciendo el consumo de energía.

Qué otros consejos seguir para cargar el celular efectivamente

Otros consejos que la misma empresa mencionada comparte para cargar el celular de forma efectiva son:

  • Usa el cargador adecuado.

Uno de los errores más comunes es utilizar cargadores de baja calidad o no certificados. Esto no solo afecta la velocidad de carga, también puede dañar la batería.

Los cargadores rápidos suelen ofrecer entre 18W y 65W. Elige siempre accesorios certificados por el fabricante o marcas reconocidas.

Un cargador inadecuado puede suministrar menos potencia, alargando el proceso de carga, dañar el puerto o generar sobrecalentamiento.

Los cargadores rápidos suelen tener
Los cargadores rápidos suelen tener una potencia de 18W a 65W. Para mayor seguridad, utiliza accesorios certificados por el fabricante o de marcas confiables.
  • Cierra aplicaciones en segundo plano.

Las apps abiertas consumen energía aun sin usarlas. Cerrarlas antes de cargar el móvil acelera el proceso.

En Android: abre el administrador de tareas y desliza las aplicaciones para cerrarlas.

En iOS: desliza hacia arriba o haz doble clic en el botón de inicio para cerrar apps. Activar el modo ahorro de batería también ayuda a optimizar la carga.

  • Evita usar el móvil mientras carga.

Resistir la tentación de responder mensajes o jugar videojuegos permite una carga más rápida y segura. Usar el dispositivo durante el proceso incrementa el consumo energético y eleva la temperatura.

Utilizar el dispositivo mientras se
Utilizar el dispositivo mientras se está cargando aumenta el consumo de energía y genera más calor.
  • Mantén limpio el puerto de carga.

El polvo y la suciedad pueden interferir en la conexión del cable y ralentizar la carga. Mantenerlo limpio prolonga la eficiencia y vida útil del dispositivo.

Cómo limpiar el puerto de carga de un celular

El proceso para limpiar el puerto de carga de un celular es el siguiente:

Apaga el dispositivo.

Antes de comenzar, asegúrate de apagar el celular para evitar cortocircuitos o daños. Este paso es muy importante, a pesar de que no se recomienda usar líquidos.

Usa aire comprimido (opción más segura).

  • Consigue un bote de aire comprimido.
  • Mantén el envase en posición vertical y aplica ráfagas cortas hacia el puerto.
  • Esto ayudará a expulsar polvo o pelusas sin tocar los componentes.
Evita usar agua, alcohol o
Evita usar agua, alcohol o productos de limpieza, ya que podrían afectar los circuitos internos.

Utiliza una herramienta suave.

Si no tienes aire comprimido, puedes recurrir a una alternativa casera:

  • Usa un palillo de madera o plástico (nunca metálico).
  • Envuelve la punta con un poco de algodón seco.
  • Introduce con cuidado en el puerto y haz movimientos suaves para retirar la suciedad.

Evita líquidos.

Nunca uses agua, alcohol o limpiadores, ya que pueden dañar los circuitos internos.

Revisa con frecuencia.

Haz esta limpieza cada cierto tiempo, especialmente si llevas el celular en bolsillos o bolsos donde pueda acumular polvo.

La batería es un componente
La batería es un componente clave del celular, pues de ella depende tanto su rendimiento como la autonomía diaria.

Por qué es clave cuidar la batería de un celular

La batería es uno de los componentes más importantes de un celular, ya que de ella depende el rendimiento y la autonomía diaria del dispositivo.

Cuidarla adecuadamente no solo garantiza una mayor duración entre cargas, también prolonga la vida útil del equipo, evitando gastos innecesarios en reparaciones o reemplazos prematuros.

Una batería en buen estado asegura que el móvil funcione de manera estable, sin apagones repentinos ni sobrecalentamientos que puedan dañar otros componentes internos.

Además, con hábitos de carga responsables, como usar cargadores certificados, evitar el sobrecalentamiento y no descargarla por completo con frecuencia, se logra mantener su capacidad original por más tiempo.

<br>

