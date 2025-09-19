Tecno

Juegos gratis en Epic Games Store: ya puedes descargar dos nuevos títulos sin costo

Los jugadores pueden quedarse para siempre con ambos juegos al reclamarlos en la tienda digital, sin costo adicional ni condiciones especiales

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Epic Games regala nuevos juegos
Epic Games Store continúa con su política de regalar videojuegos cada semana para ampliar la experiencia de los jugadores y enriquecer sus bibliotecas digitales. Tras sorprender con tres títulos gratuitos en una sola semana, la tienda de los creadores de Fortnite ha reducido la dosis a dos, que estarán disponibles por tiempo limitado.

Desde el jueves 18 de septiembre hasta el próximo jueves 26, cualquier usuario registrado podrá añadir los juegos a su colección de manera gratuita y conservarlos para siempre.

La estrategia de Epic Games no solo busca atraer nuevos usuarios, sino también mantener activa a su comunidad, consolidando su plataforma como una alternativa sólida frente a competidores como Steam. A continuación, los detalles de los dos títulos que forman parte de la promoción: Project Winter y Samorost 2.

Epic Games Store ofrece juegos
Project Winter: supervivencia y traición en un entorno helado

El primero de los títulos en promoción es Project Winter, un videojuego multijugador de supervivencia con un enfoque único en la dinámica social. Diseñado para hasta ocho jugadores, la propuesta combina la necesidad de cooperación con la amenaza constante de la traición.

El objetivo principal de los participantes es escapar de un gélido y hostil escenario. Para lograrlo, deben recolectar recursos, reparar estructuras y poner en funcionamiento los vehículos de rescate. Sin embargo, el camino no resulta sencillo, ya que el clima extremo, la fauna salvaje y la constante necesidad de comunicación ponen a prueba las habilidades del grupo.

El elemento diferenciador está en los roles ocultos. Entre los supervivientes se infiltran traidores cuyo único propósito es sabotear los esfuerzos colectivos. Esto genera un ambiente de desconfianza, en el que cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la derrota. La clave está en la comunicación: el juego ofrece chat por voz de proximidad, radios privadas y diversos modos personalizables que enriquecen la experiencia.

Project Winter.
Con soporte multiplataforma, Project Winter se presenta como una opción atractiva para quienes disfrutan de títulos de supervivencia, estrategia social y dinámicas similares a juegos de mesa de engaño.

Samorost 2: un viaje surrealista de exploración y rompecabezas

El segundo título gratuito es Samorost 2, un clásico indie que destaca por su estilo artístico y narrativo. Desarrollado por Amanita Design, el estudio detrás de obras como Machinarium, el juego propone una experiencia corta, pero cargada de simbolismo y creatividad.

La historia sigue a un gnomo espacial que debe embarcarse en una misión para rescatar a su perro, secuestrado por alienígenas. A lo largo de la aventura, los jugadores interactúan con escenarios surrealistas y personajes curiosos, resolviendo rompecabezas que desbloquean el avance de la trama.

El apartado sonoro es otro de los puntos fuertes del título. La banda sonora, compuesta por Tomáš “Floex” Dvořák, acompaña con melodías relajantes y atmósferas que refuerzan el carácter onírico del juego. Esta fusión de música, arte visual y narrativa minimalista ha convertido a Samorost 2 en una experiencia de culto dentro de la escena indie.

Samorost 2.
Aunque su duración es breve, la obra ofrece un estilo de juego pausado y reflexivo, ideal para quienes buscan una propuesta diferente al ritmo competitivo de otros títulos más populares.

Una oportunidad para ampliar la biblioteca digital

La política de juegos gratuitos de Epic Games Store se ha convertido en un sello distintivo de la plataforma desde su lanzamiento en 2018. Esta estrategia ha permitido a millones de jugadores acceder a títulos de distintos géneros sin costo, ampliando su alcance y reforzando la fidelización de los usuarios.

En esta ocasión, los dos títulos en oferta representan propuestas complementarias: mientras Project Winter apuesta por la acción social y la tensión de la supervivencia en grupo, Samorost 2 invita a una experiencia más íntima y contemplativa.

Para obtenerlos, los usuarios solo necesitan iniciar sesión en Epic Games Store, acceder a la página de cada juego y añadirlos a su biblioteca antes del 26 de septiembre. Una vez reclamados, permanecerán disponibles de forma permanente, incluso después de finalizada la promoción.

