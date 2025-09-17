WhatsApp ahora integra recordatorios para mensajes en su aplicación para iPhone

WhatsApp lanza recordatorios en iOS: organización avanzada sin salir del chat - (WhatsApp)

WhatsApp ha comenzado a implementar una de las funciones más solicitadas en los últimos años: la posibilidad de crear recordatorios asociados a mensajes individuales directamente desde la aplicación para usuarios de iPhone.

Esta nueva herramienta, que ya estaba disponible para algunos en la beta de Android, marca un avance en la gestión de tareas y la organización de la información en chats y grupos de la popular plataforma de mensajería.

Cómo funcionan los recordatorios de WhatsApp en iOS

Tras el lanzamiento de la versión 25.25.74 para iOS, los usuarios que actualicen la aplicación pueden encontrar una nueva opción en el menú de acciones del mensaje. Al seleccionar un mensaje específico en cualquier conversación, ahora es posible programar un recordatorio para revisarlo más adelante.

Recordatorios integrados llegan a WhatsApp para iPhone y revolucionan la gestión de tareas (Foto: Meta)

El sistema permite escoger entre intervalos rápidos (como dos horas, ocho horas o un día) o personalizar la alerta eligiendo la fecha y hora exactas. Esta flexibilidad resulta especialmente útil para coordinar entregas, plazos laborales o recordatorios de asuntos personales sin depender de aplicaciones externas.

Al crear un recordatorio, WhatsApp muestra un icono de campana sobre el mensaje, que indica que hay una alerta activa. Cuando llega el momento programado, el usuario recibe una notificación que incluye el texto íntegro del mensaje, cualquier vista previa de archivos adjuntos y la referencia del chat donde fue enviado. Esta notificación facilita un acceso rápido y seguro a la información destacada.

Privacidad garantizada y procesamiento local

Un aspecto importante de esta función es que todos los recordatorios se procesan íntegramente en el dispositivo. Nadie más tiene acceso al contenido de estos recordatorios, ni siquiera WhatsApp, ya que todo el proceso ocurre de forma local y aislada del resto del sistema de mensajería.

Esto refuerza la confidencialidad y evita que información sensible, tareas u observaciones sean visibles para terceros.

WhatsApp estrena herramienta clave: ahora es posible crear alertas en mensajes individuales de iOS - (Unsplash)

Cuando una alerta programada se activa y la notificación llega al usuario, el recordatorio se elimina automáticamente de WhatsApp. De este modo, la plataforma mantiene la interfaz de chats libre de elementos innecesarios, mostrando solo los recordatorios que realmente están pendientes.

La integración de recordatorios individuales viene a resolver un problema habitual entre usuarios de WhatsApp: la pérdida de mensajes relevantes en conversaciones muy activas. Tanto en grupos como en chats privados, el volumen de mensajes puede provocar que tareas o preguntas importantes pasen desapercibidas.

El icono de campana proporciona una señal visual sencilla para identificar mensajes críticos, facilitando la localización y el seguimiento posterior sin la necesidad de desplazarse por cientos de mensajes antiguos.

Ahora es posible asegurarse de que ningún dato esencial (desde indicaciones laborales, fechas de reuniones, hasta información compartida por contactos de confianza) quede fuera del radar solo porque el chat continúa avanzando.

El sistema de programación de recordatorios agiliza la organización de chats activos, facilita el seguimiento de asuntos críticos y refuerza la confidencialidad mediante procesamiento local - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La función de recordatorios para mensajes ya está activa en la versión más reciente de WhatsApp para iOS, aunque por ahora solo algunos usuarios tienen acceso inmediato. La compañía ha confirmado que el despliegue será gradual y se extenderá a más usuarios de iPhone en las próximas semanas, a medida que se completen las pruebas y se reciba retroalimentación.

Una nueva función en WhatsApp

La próxima actualización de WhatsApp para Android permitirá compartir estados únicamente con “amigos cercanos”, brindando un control más preciso sobre la privacidad.

Esta función, en fase beta, facilita seleccionar contactos específicos, quienes recibirán una notificación visual cuando accedan a contenidos exclusivos. Además, incluye un rediseño del editor de estados para alternar rápidamente entre audiencia general o restringida mediante botones intuitivos.

Para usarla, bastará definir una lista de destinatarios en las opciones de privacidad. El objetivo es evitar la difusión masiva, alineándose con tendencias de otras redes sociales y dando respuesta a la necesidad de mayor confidencialidad en la plataforma.