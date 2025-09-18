Así puedes obtener dos juegos de PC gratis en Steam: promoción por tiempo limitado

Steam ofrece dos juegos de PC gratis por tiempo limitado. (Steam)

La plataforma Steam mantiene su apuesta por premiar a la comunidad de jugadores, esta vez permitiendo añadir dos títulos de PC gratis a la biblioteca por tiempo limitado. Si recientemente invertiste en nuevos lanzamientos o simplemente buscas una alternativa sin coste para estos días, estas promociones podrían interesarte.

Ambas propuestas ofrecen géneros distintos y se pueden sumar a tu cuenta con tan solo unos clics, aunque cada uno cuenta con una ventana de descarga específica.

Entre la habitual oleada de estrenos que septiembre suele traer, estas promociones emergen como una oportunidad enfocada tanto para quienes desean probar conceptos originales como para quienes anhelan sencillamente ampliar su catálogo digital. A continuación, detallamos cómo acceder a cada uno de estos títulos y qué propuesta jugable representa cada uno.

Puzzle Chambers: aventura y puzles sin coste

'Puzzle Chambers'. (Steam)

El primero en la lista es Puzzle Chambers, un juego de aventuras y acertijos diseñado por Entertainment Forge y publicado por GrabTheGames. Usualmente, este título requiere pago, pero hasta el 19 de septiembre se puede descargar y conservar gratis.

Lanzado originalmente en 2017, esta es la primera ocasión desde entonces en que se ofrece sin costo. La premisa plantea al jugador la siguiente incógnita: “¿Qué harías al despertar en un lugar nuevo y misterioso, rodeado de habilidades sobrenaturales y albergando dudas sobre la verdadera naturaleza de tus anfitriones?” De acuerdo con las reseñas en Steam, el juego sostiene una aprobación del 74%, aunque los comentarios negativos han aumentado tras abrirse la promoción gratuita, lo que indica que más usuarios han experimentado el juego sin un interés previo específico.

Puzzle Chambers no pretende revolucionar el género, pero representa un acercamiento interesante para quienes disfrutan de los desafíos lógicos y una narrativa envuelta en misterio. Para sumarlo a la cuenta, basta con localizar el título en Steam y seleccionar la opción “Añadir a la biblioteca” antes de la fecha límite.

Away: una experiencia corta y artística

Portada de 'Away'. (Steam)

Por otro lado, Away, desarrollado por NipoBox, también se ofrece sin coste durante estos días y se distingue tanto por su puesta en escena como por su temática. Aquí, el usuario toma el papel de un protagonista enfrentando sus últimos momentos en la Tierra, dentro de una atmósfera sombría narrada íntegramente en blanco y negro.

Según la descripción, el objetivo es sumergirse en “una historia oscura y apasionante”, lo que lo convierte en una propuesta atípica dentro de su género.

Away ya está disponible para descarga sin coste hasta el 24 de septiembre. Es importante considerar que esta experiencia resulta breve, un factor señalado por varios jugadores en sus reseñas en Steam, pero que puede atraer a quienes buscan un relato intenso y conciso. Para obtenerlo, basta con dirigirse al perfil del juego en la plataforma y reclamarlo antes del fin de la promoción.

Un juego ‘free to play’ permanente

'Arena Breakout: Infinite'. (Steam)

A la lista de regalos digitales se suma Arena Breakout: Infinite, un FPS táctico de extracción que ha comenzado a recibir “críticas muy positivas” tanto en Steam como en otras plataformas. Este juego se centra en la extracción de materiales y la mecánica de saqueo, permitiendo explorar cinco mapas que exigen estrategias específicas para salir victorioso.

Diseñado para entusiastas de los juegos militares, destaca por su armamento personalizable, con más de 900 modificaciones de armas y 20 ranuras disponibles para que cada usuario cree su propio arsenal. Entre sus modos de juego se encuentran Tactical Ops, Solo Ops, Covert Ops y modalidades rápidas como el Deathmatch 4v4, además de introducir funciones como el cambio de equipamiento con un solo clic.

El juego incluye un Trophy Room, donde es posible admirar el botín acumulado, y ofrece tareas semanales y de temporada que otorgan más recompensas a medida que se cumplen.